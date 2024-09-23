На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко*
На Украине остановили призыв ограничено пригодных мужчин в возрасте 18-25 лет. Теперь их смогут забирать на фронт только при наличии письменного согласия. Коснутся ограничения и граждан 50-60 лет. Их можно будет призывать по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом 23 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"В директиве Командования Сухопутных войск на оперативные командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через оперативные командования уже пришла в областные и районные ТЦК (военкоматы. - Ред.). Демобилизации уже мобилизованных нет. Будем заниматься и давить дальше. Знайте свои права. И можете ссылаться на эту директиву", - написал Гончаренко* в своем телеграм-канале.
Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Ожидалось, что его принятие наложит запрет на призыв тех, кто младше, но и даст возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.
Однако на деле все оказалось совсем не так. В качестве примера Гончаренко* привел историю 18-летнего юноши с диагнозом ДЦП, которого мобилизовали в десантно-штурмовые войска.
Разгораются страсти и вокруг темы самоволки. Один из украинских военнослужащих - Сергей Гнездилов - на днях сообщил в своих соцсетях, что покидает место службы, поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство".
Он потребовал командование ввести демобилизацию для тех, кто давно в армии, заявив, что масштабное уклонение от мобилизации - следствие отсутствия четких сроков службы. Гнездилов резюмировал, что не понимает, почему бойцов на передовой не меняют, хотя в стране "пять миллионов военнообязанных".
15:50"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиУкраинский военнослужащий Сергей Гнездилов на днях сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство". Это сообщение вызвало споры не только в информационном пространстве страны, но и на уровне Верховной Рады
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.