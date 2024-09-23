https://ukraina.ru/20240923/1057628242.html

На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко*

На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко* - 23.09.2024 Украина.ру

На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко*

На Украине остановили призыв ограничено пригодных мужчин в возрасте 18-25 лет. Теперь их смогут забирать на фронт только при наличии письменного согласия. Коснутся ограничения и граждан 50-60 лет. Их можно будет призывать по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом 23 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2024-09-23T16:29

2024-09-23T16:29

2024-09-23T16:29

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украина

алексей гончаренко

верховная рада

призыв

всу

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Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Ожидалось, что его принятие наложит запрет на призыв тех, кто младше, но и даст возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.Однако на деле все оказалось совсем не так. В качестве примера Гончаренко* привел историю 18-летнего юноши с диагнозом ДЦП, которого мобилизовали в десантно-штурмовые войска.Разгораются страсти и вокруг темы самоволки. Один из украинских военнослужащих - Сергей Гнездилов - на днях сообщил в своих соцсетях, что покидает место службы, поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство".Он потребовал командование ввести демобилизацию для тех, кто давно в армии, заявив, что масштабное уклонение от мобилизации - следствие отсутствия четких сроков службы. Гнездилов резюмировал, что не понимает, почему бойцов на передовой не меняют, хотя в стране "пять миллионов военнообязанных".Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240918/1057525754.html

https://ukraina.ru/20240923/1057625657.html

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новости, украина, алексей гончаренко, верховная рада, призыв, всу