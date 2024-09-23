Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"* - 23.09.2024 Украина.ру
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Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"*
Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"* - 23.09.2024 Украина.ру
Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"*
22 сентября 1612 года в польском плену умер князь Василий Шуйский, четыре года занимавший российский престол во время Смутного времени. Конец его жизни можно без всякой натяжки считать позорным из-за церемонии, которую он пережил в королевском дворце Варшавы
2024-09-23T16:00
2024-09-23T16:00
история
история
русь
москва
речь посполитая
смутное время
xvii век
польша
сейм
варшава
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Шуйский был свергнут в июле 1610 года, после того как русское войско под командованием его брата Дмитрия потерпело поражение в Клушинской битве от польско-литовского отряда Станислава Жолкевского. Московские бояре, решившие звать на русский престол польского королевича, фактически выдали насильственно постриженного в монахи Шуйского полякам.Тот доставил бывшего царя под Смоленск, который находился в осаде. После падения города-крепости экс-монарха вывезли в Варшаву.Там, 29 октября 1611 года было организовано очень пышное действо, которое в современной Польше зачастую именуют "Русский оммож", т.е. "присяга русского царя" на верность польскому королю.Вместе с двумя братьями Василий Шуйский предстал в королевском дворце перед Сигизмундом III. Главный пленник до самой земли поклонился королю, так что его правая рука коснулась пола. За тем он поцеловал эту руку Сигизмунда и произнёс клятву.Шуйский смирился "перед величием Речи Посполитой", признал себя побеждённым и обещал, что Россия "уже никогда больше не нападёт на Польшу". Подобные присяги тут же принесли и оба брата Василия.Во время этого события у королевского трона лежали русские хоругви, добытые поляками, включая царскую хоругвь Василия Шуйского. Церемония проходила в присутствии членов Сейма и Сената Речи Посполитой, католических иерархов, глав провинций и военачальников.Политическую подоплёку данного события хорошо демонстрирует факт строительства для него триумфальной арки. Через неё сначала проехал гетман Жолкевский, прошли польские войска, участвовавшие в "русском" походе, а потом провели российских пленников.Показательно, что триумф в Варшаве проходил в то время, когда польский гарнизон, оставленный в Москве, был блокирован силами Первого народного ополчения, а в Нижнем Новгороде уже формировалсь Второе ополчение. Последнее через год в Московской битве нанесло поражение войскам польского гетмана Яна Ходкевича и вынудило капитулировать гарнизон оккупантов в русской столице.Василий Шуйский вероятно был последним иностранным правителем, который на радость польской политической элите склонялся перед главой Речи Посполитой. За столетие до него "чести" прилюдно стоять на коленях в польской столице удостоился великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский. Правда, отношение к последнему смягчалось тем, что он приходился племянником польскому королю Сигизмунду I.Вассальная присяга Альбрехта проходила 10 апреля 1525 года в Кракове на рыночной площади у ратуши. Для неё был устроен богато украшенный помост, на котором для короля установили "великолепное седалище под золотою и багряною сенью".Сигизмунд предстал перед многочисленными зрителями действа в короне и в накинутом на плечо золототканом плаще, богато украшенном драгоценностями. Монарха окружала многочисленная свита и "тысячи панцерников".Сначала делегация ордена просила даровать Пруссии мир и спокойствие, поскольку уже несколько лет королевство разоряло земли тевтонцев. После того, как польская сторона ответила согласием при условии принесения вассальной присяги, на площадь прибыл и сам Альбрехт.Он взошёл на помост, принёс присягу королю и опустился перед ним на колени. После чего монарх трижды коснулся прусского правителя государственным мечом, одел на шею ему золотую цепь и вручил ленное знамя со своим именем. В дальнейшем при смене польских королей прусские герцоги были обязаны проходить аналогичную процедуру.Но, вероятно, самая экстравагантная вассальная присяга с участием польского короля состоялась 15 сентября 1485 года в Коломые. И принёс её знаменитый молдавский господарь Стефан III – победитель турок в эпической битве при Васлуе (1475 год).Незадолго до коломыйской церемонии османы захватили у молдаван все их крепости на Чёрном море, и Стефан обратился за помощью к польскому королю Казимиру IV. Тот согласился выделить войско для совместного похода при условии, что молдавский господарь признает себя вассалом.Подобные отношения между правителями Польши и Молдавии были и раньше, поэтому данная просьба не была необычной. Правда, молдавская сторона исходила из того, что принесение присяги будет проходить в камерных условиях.Недалеко от города был установлен королевский шатёр, у которого собрали польские войска (20 тыс. человек), якобы готовившиеся к походу на турок.Стефан должен был в шатре преклониться перед восседающем на троне королём, бросить к его ногам своё знамя и произнести присягу. Так и было сделано. Но в тот момент, когда гордый победитель турок стал на колени перед Казимиром IV, стены сооружения опустились и все собравшиеся смогли увидеть финальную часть присяги господаря королю.Правда вместе с молдаванами в поход после этого инцидента двинулся лишь трёхтысячный отряд поляков. Стефан смог нанести поражение османам в Бессарабии (у озера Катлабух), но сил для отвоевания черноморских крепостей ему не хватило.Разочаровавшись в Польше молдавский правитель вынужден был признать себя данником султана, выдал свою дочь Елену (Волошанку) за наследника российского престола Ивана (Молодого). В 1498 году вторгшиеся на территорию Молдавии польские войска были разгромлены господарским войском на Буковине.Все три ленные присяги происходили в разных условиях и преследовали различные внешнеполитические цели. Однако бросается в глаза непременная публичность данных мероприятий, что, безусловно, не могло не унижать иностранных правителей, вынужденных присягать польской короне.Это можно объяснить спецификой политической системы Польши, эволюционировавшей в сторону шляхетской республики. Стремившиеся к лояльности дворян короли устраивали публичные оммажи (ленные присяги) статусных иностранцев, чтобы повысить свой авторитет в глазах военно-служилого сословия. Кто знает, возможно, знаменитая "кичливость ляхов", метко подмеченная Александром Пушкиным, формировалась благодаря таким вот церемониям.* Пиха (укр.) – надменность, кичливость, высокомерие.
https://ukraina.ru/20220910/1038597751.html
https://ukraina.ru/20201104/1021647007.html
https://ukraina.ru/20231104/1050669356.html
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Игорь Иваненко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, русь, москва, речь посполитая, смутное время, xvii век, польша, сейм, варшава
История, История, Русь, Москва, Речь Посполитая, Смутное время, XVII век, Польша, сейм, Варшава

Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"*

16:00 23.09.2024
 
© commons.wikimedia.orgШуйские перед польским королем Сигизмундом. Картина Яна Матейко
Шуйские перед польским королем Сигизмундом. Картина Яна Матейко - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
22 сентября 1612 года в польском плену умер князь Василий Шуйский, четыре года занимавший российский престол во время Смутного времени. Конец его жизни можно без всякой натяжки считать позорным из-за церемонии, которую он пережил в королевском дворце Варшавы
Шуйский был свергнут в июле 1610 года, после того как русское войско под командованием его брата Дмитрия потерпело поражение в Клушинской битве от польско-литовского отряда Станислава Жолкевского. Московские бояре, решившие звать на русский престол польского королевича, фактически выдали насильственно постриженного в монахи Шуйского полякам.
Тот доставил бывшего царя под Смоленск, который находился в осаде. После падения города-крепости экс-монарха вывезли в Варшаву.
Там, 29 октября 1611 года было организовано очень пышное действо, которое в современной Польше зачастую именуют "Русский оммож", т.е. "присяга русского царя" на верность польскому королю.
Вместе с двумя братьями Василий Шуйский предстал в королевском дворце перед Сигизмундом III. Главный пленник до самой земли поклонился королю, так что его правая рука коснулась пола. За тем он поцеловал эту руку Сигизмунда и произнёс клятву.
Шуйский смирился "перед величием Речи Посполитой", признал себя побеждённым и обещал, что Россия "уже никогда больше не нападёт на Польшу". Подобные присяги тут же принесли и оба брата Василия.
Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября 2022, 09:49История
"Смутное время" и его особенностиАналогии уместны. Но с ними надо быть осторожнее
Во время этого события у королевского трона лежали русские хоругви, добытые поляками, включая царскую хоругвь Василия Шуйского. Церемония проходила в присутствии членов Сейма и Сената Речи Посполитой, католических иерархов, глав провинций и военачальников.
Политическую подоплёку данного события хорошо демонстрирует факт строительства для него триумфальной арки. Через неё сначала проехал гетман Жолкевский, прошли польские войска, участвовавшие в "русском" походе, а потом провели российских пленников.
Показательно, что триумф в Варшаве проходил в то время, когда польский гарнизон, оставленный в Москве, был блокирован силами Первого народного ополчения, а в Нижнем Новгороде уже формировалсь Второе ополчение. Последнее через год в Московской битве нанесло поражение войскам польского гетмана Яна Ходкевича и вынудило капитулировать гарнизон оккупантов в русской столице.
Василий Шуйский вероятно был последним иностранным правителем, который на радость польской политической элите склонялся перед главой Речи Посполитой. За столетие до него "чести" прилюдно стоять на коленях в польской столице удостоился великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский. Правда, отношение к последнему смягчалось тем, что он приходился племянником польскому королю Сигизмунду I.
Вассальная присяга Альбрехта проходила 10 апреля 1525 года в Кракове на рыночной площади у ратуши. Для неё был устроен богато украшенный помост, на котором для короля установили "великолепное седалище под золотою и багряною сенью".
4 ноября 2020, 16:00
Какую роль играли запорожские казаки в событиях русской Смуты4 ноября Россия празднует День народного единства и согласия. Праздник благородный, учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Правда, датировка вызывает вопросы.
Сигизмунд предстал перед многочисленными зрителями действа в короне и в накинутом на плечо золототканом плаще, богато украшенном драгоценностями. Монарха окружала многочисленная свита и "тысячи панцерников".
Сначала делегация ордена просила даровать Пруссии мир и спокойствие, поскольку уже несколько лет королевство разоряло земли тевтонцев. После того, как польская сторона ответила согласием при условии принесения вассальной присяги, на площадь прибыл и сам Альбрехт.
Он взошёл на помост, принёс присягу королю и опустился перед ним на колени. После чего монарх трижды коснулся прусского правителя государственным мечом, одел на шею ему золотую цепь и вручил ленное знамя со своим именем. В дальнейшем при смене польских королей прусские герцоги были обязаны проходить аналогичную процедуру.
Но, вероятно, самая экстравагантная вассальная присяга с участием польского короля состоялась 15 сентября 1485 года в Коломые. И принёс её знаменитый молдавский господарь Стефан III – победитель турок в эпической битве при Васлуе (1475 год).
Незадолго до коломыйской церемонии османы захватили у молдаван все их крепости на Чёрном море, и Стефан обратился за помощью к польскому королю Казимиру IV. Тот согласился выделить войско для совместного похода при условии, что молдавский господарь признает себя вассалом.
Павел Чистяков Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту (1860 год)
4 ноября 2023, 08:00История
Ответный удар Смуты: почему Сигизмунду не удалось стать русским царёмОдно из ключевых событий Смуты, капитуляция польского гарнизона Кремля, произошла в первых числах ноября 1612 года. К 7 ноября поляков в Москве уже не осталось, но Госдума почему-то сдвинула сроки к 4 ноября – уж не знаем, по неграмотности или по политическим соображениям (скорее первое, потому что это не единственный праздник, не попавший в дату)
Подобные отношения между правителями Польши и Молдавии были и раньше, поэтому данная просьба не была необычной. Правда, молдавская сторона исходила из того, что принесение присяги будет проходить в камерных условиях.
Недалеко от города был установлен королевский шатёр, у которого собрали польские войска (20 тыс. человек), якобы готовившиеся к походу на турок.
Стефан должен был в шатре преклониться перед восседающем на троне королём, бросить к его ногам своё знамя и произнести присягу. Так и было сделано. Но в тот момент, когда гордый победитель турок стал на колени перед Казимиром IV, стены сооружения опустились и все собравшиеся смогли увидеть финальную часть присяги господаря королю.
Правда вместе с молдаванами в поход после этого инцидента двинулся лишь трёхтысячный отряд поляков. Стефан смог нанести поражение османам в Бессарабии (у озера Катлабух), но сил для отвоевания черноморских крепостей ему не хватило.
Разочаровавшись в Польше молдавский правитель вынужден был признать себя данником султана, выдал свою дочь Елену (Волошанку) за наследника российского престола Ивана (Молодого). В 1498 году вторгшиеся на территорию Молдавии польские войска были разгромлены господарским войском на Буковине.
19 января, 16:00История
Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя18 января 1505 года в московской темнице завершилась жизнь невестки Ивана III (Великого) и дочери самого известного молдавского господаря Стефана III (Великого же) – Елены, прозванной в России Волошанкой
Все три ленные присяги происходили в разных условиях и преследовали различные внешнеполитические цели. Однако бросается в глаза непременная публичность данных мероприятий, что, безусловно, не могло не унижать иностранных правителей, вынужденных присягать польской короне.
Это можно объяснить спецификой политической системы Польши, эволюционировавшей в сторону шляхетской республики. Стремившиеся к лояльности дворян короли устраивали публичные оммажи (ленные присяги) статусных иностранцев, чтобы повысить свой авторитет в глазах военно-служилого сословия. Кто знает, возможно, знаменитая "кичливость ляхов", метко подмеченная Александром Пушкиным, формировалась благодаря таким вот церемониям.
* Пиха (укр.) – надменность, кичливость, высокомерие.
 
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