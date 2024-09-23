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Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра
Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра - 23.09.2024 Украина.ру
Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра
Пособник спецслужб Украины, готовивших убийство крымского министра курортов и туризма, приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает СК РФ
2024-09-23T15:52
2024-09-23T15:52
2024-09-23T15:52
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Следком собрал доказательства вины 25-летнего жителя крымского поселка Советский, помогавшего осуществить заказное убийство высокопоставленного чиновника. Выяснилась связь обвиняемого со спецслужбами Украины."Установлено, что летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - рассказали в российском Следкоме.По информации ведомства, житель поселка Советский получил частичную оплату за свои услуги, незаконно купил пистолет "Glock" с патронами и взрывные устройства. Однако довести преступную схему по совершению особо тяжкого преступления до конца он не смог. Поздним вечером 9 сентября 2022 года злоумышленник был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра Крыма.План покушения был выявлен и пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Тем временем Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, крым, россия, ск рф, приговор, криминал, фсб, феодосия, покушение, суд
Новости, Украина, Крым, Россия, СК РФ, приговор, криминал, ФСБ, Феодосия, покушение, Суд
Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра
Пособник спецслужб Украины, готовивших убийство крымского министра курортов и туризма, приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает СК РФ
Следком собрал доказательства вины 25-летнего жителя крымского поселка Советский, помогавшего осуществить заказное убийство высокопоставленного чиновника. Выяснилась связь обвиняемого со спецслужбами Украины.
"Установлено, что летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - рассказали в российском Следкоме.
По информации ведомства, житель поселка Советский получил частичную оплату за свои услуги, незаконно купил пистолет "Glock" с патронами и взрывные устройства. Однако довести преступную схему по совершению особо тяжкого преступления до конца он не смог.
Поздним вечером 9 сентября 2022 года злоумышленник был задержан в Феодосии
с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра Крыма.
План покушения был выявлен и пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
.