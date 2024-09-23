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Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра

Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра - 23.09.2024 Украина.ру

Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра

Пособник спецслужб Украины, готовивших убийство крымского министра курортов и туризма, приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает СК РФ

2024-09-23T15:52

2024-09-23T15:52

2024-09-23T15:52

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Следком собрал доказательства вины 25-летнего жителя крымского поселка Советский, помогавшего осуществить заказное убийство высокопоставленного чиновника. Выяснилась связь обвиняемого со спецслужбами Украины."Установлено, что летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - рассказали в российском Следкоме.По информации ведомства, житель поселка Советский получил частичную оплату за свои услуги, незаконно купил пистолет "Glock" с патронами и взрывные устройства. Однако довести преступную схему по совершению особо тяжкого преступления до конца он не смог. Поздним вечером 9 сентября 2022 года злоумышленник был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра Крыма.План покушения был выявлен и пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Тем временем Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии

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