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ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны - 23.09.2024 Украина.ру
ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны России
2024-09-23T14:47
2024-09-23T14:47
2024-09-23T14:47
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"Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля", - перечислили в ведомстве.Кроме того, авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.В Сумской области Украины российские военные нанесли удары по сосредоточению резервов 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов, добавили в министерстве. Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, курская область, минобороны, всу, вс рф, потери
ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны России