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"Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США

"Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США - 23.09.2024 Украина.ру

"Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США

Западные партнёры Киева поставляют для ВСУ плохие боеприпасы и неисправную военную технику по завышенным ценам. Об этом 23 сентября пишет немецкая газета Handelsblatt

2024-09-23T17:12

2024-09-23T17:12

2024-09-23T17:12

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"В последнее время в документах указано завышение цен на артиллерийские снаряды. Теперь Киев сообщает о неисправной технике. Говорят, что западный партнер доставил настоящий мусор", - констатировало издание.В публикации отмечено, что из Евросоюза для украинской армии поставляются старые и опасные артиллерийские снаряды. Из-за этого в рядах ВСУ есть потери.Правительство Украины проинформировало Чехию о "многочисленных случаях" случаях взрывов боеприпасов "в ходе боевого применения". В украинском документе сказано про "многочисленные взрывы боеприпасов на расстоянии от 20 до 60 метров от дульного среза", "причинившие ранения личному составу и повредившие артиллерийские системы".Причиной неисправности, отметила немецкая газета, в Киеве сочли устаревшие детонаторы типов М515 и М51А5. Они были разработаны ещё во время Второй мировой войны.В итоге десятки тысяч артиллерийских снарядов представляли опасность для военнослужащих ВСУ. Даже если они не причиняли им вреда, то понижали эффективность стрельбы.Годом ранее Евросоюз досрочно провалил своё обещание поставить для ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Выяснилось, что такого количества нет в наличии, а наращивание производственных мощностей идёт очень медленно. При этом производители боеприпасов запросили финансовую помощь и выставили цену кратно выше, чем до СВО.Накануне Владимир Зеленский отправился в США, где первым делом посетил завод по производству боеприпасов. Подробности в публикации Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press Также на тему поездки киевской делегации за военной помощью: Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США

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