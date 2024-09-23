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"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ

"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ - 23.09.2024 Украина.ру

"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ

Положение партий "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) после проведения земельных выборов в Бранденбурге стало шатким и требующим объединения в коалицию с "Союзом Сары Вагенкнехт"

2024-09-23T14:42

2024-09-23T14:42

2024-09-23T15:10

германия

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Сможет ли последняя поступиться принципами, сменив позицию по Украине, что значит для России победа партии действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца и кто поведет "Социал-демократическую партию Германии" (СДПГ) на следующие выборы объяснил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. По данным официальных результатов голосования, опубликованных немецким избиркомом, социал-демократическая партия Германии Шольца победила на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга с небольшим отрывом от ультраправой "Альтернативы для Германии". СДПГ набрала 30,89% голосов, за АдГ проголосовали 29,23% избирателей. Следом идут выходцы из партии "Левые" "Союз Сары Вагенкнехт" (13,48%), замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС, 12,1%). В земельном парламенте места распределились так: СДПГ получила 32 места, АдГ — 30, BMZ — 14 и депутаты от ХДС получили 12 мандатов. Отмечается, что СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов, которые проходили в 2019 году, а ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. С учетом того, что "Союза Сары Вагенкнехт" еще в прошлом году не существовало, справедливо следует отметить, что победителей на этих выборах несколько, указал Борисов в интервью изданию Украина.ру. Набравшие же меньшинство голосов, будут пытаться объединиться в коалицию, но, согласившись, Вагенкнехт рискует стать предательницей для тех, кто поверил ей. "Вагенкнехт сейчас будут активно склонять к коалиции, так как у двух других партий ХДС и АДГ положение шаткое. С АДГ никто вступать в коалицию не будет - никто, ни на какой земле, и уже тем более, на федеральном уровне. Чтобы пойти на коалицию Саре придется поступаться принципами, так как ХДС - это все-таки правая партия, выступающая за дальнейшие поставки вооружения на Украину, за дальнейшую поддержку Киева - все то, что Сара провозглашает своей принципиальной позицией", - сказал германист. Он напомнил, что Вагенкнехт, которая получила прозвище "подруга Путина", выступала за мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию отношений с Россией. Если она пойдет на создание коалиции, то рискует потерять свой электорат - голоса тех, кто "убежал от левых". В противном случае, очень серьезные проблемы с формированием правительства ожидают СДПГ и ХДС. Он пояснил, что Лафонтен может влиять на настроения и позицию Вагенкнехт, так как не забыл о национальном и личном унижении, причиненном еще в 1999 году. Тогда его как министра финансов обманули, пообещав определенные преференции за поддержку немецким правительством бомбардировок Югославии, Сербии, Белграда. Традиционно американцы обещанное не выполнили, а Лафонтен много раз после напоминал о случившемся. Политолог подчеркнул, что хотя голосов и кресел двух партий СДПГ и ХДС не хватает для полноценной коалиции никто не отменял правительство меньшинства. Аналог такового давно существует в Италии. На вопрос, что означают результаты выборов для России, эксперт заявил, что партии АдГ и "Союз" - наименьшее зло, которое получило определенный кредит доверия среди немцев. "АдГ - не пророссийская партия, также как и "Союз Сары Вагенкнехт", но для нас они - наименьшее зло, наши ситуативные союзники в случае их прихода к власти, потому что они действительно выступают против вооружения ВСУ и за дипломатическое разрешение конфликта, но ожидать, что эти выборы приведут к отставке правительства федерального не стоит. Мы будем вынуждены наблюдать всю эту немецкую политику во главе со светофорной коалицией", - сказал он. Главным же победителем и выгодополучателем оказался Олаф Шольц, так как СДПГ получила мандат доверия. После провальных для партии выборов в Тюрингии и Саксонии авторитет канцлера буквально висел на волоске, а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус начал в прессе "набирать очки". Собеседник подчеркнул, что это была исключительно пиар-кампания, но на самом деле внутри партии министр не пользуется авторитетом. "Шольц как опытный аппаратчик, как хитрый жук переигрывал Писториуса, но если бы сейчас СДПГ потерпела и третье поражение, то позиции Шольца могли бы пошатнуться. Мой прогноз таков: СДПГ поведет на следующие выборы канцлер. Шольц будет официальным кандидатом от партии и никакой Писториус ему конкуренцию не составит", - заключил германист.Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович "В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ".

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