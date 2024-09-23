"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ - 23.09.2024 Украина.ру
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"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ - 23.09.2024 Украина.ру
"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
Положение партий "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) после проведения земельных выборов в Бранденбурге стало шатким и требующим объединения в коалицию с "Союзом Сары Вагенкнехт"
2024-09-23T14:42
2024-09-23T15:10
германия
олаф шольц
хдс
альтернатива для германии (партия)
россия
украина
борис писториус
сво
военная помощь
всу
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Сможет ли последняя поступиться принципами, сменив позицию по Украине, что значит для России победа партии действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца и кто поведет "Социал-демократическую партию Германии" (СДПГ) на следующие выборы объяснил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. По данным официальных результатов голосования, опубликованных немецким избиркомом, социал-демократическая партия Германии Шольца победила на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга с небольшим отрывом от ультраправой "Альтернативы для Германии". СДПГ набрала 30,89% голосов, за АдГ проголосовали 29,23% избирателей. Следом идут выходцы из партии "Левые" "Союз Сары Вагенкнехт" (13,48%), замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС, 12,1%). В земельном парламенте места распределились так: СДПГ получила 32 места, АдГ — 30, BMZ — 14 и депутаты от ХДС получили 12 мандатов. Отмечается, что СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов, которые проходили в 2019 году, а ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. С учетом того, что "Союза Сары Вагенкнехт" еще в прошлом году не существовало, справедливо следует отметить, что победителей на этих выборах несколько, указал Борисов в интервью изданию Украина.ру. Набравшие же меньшинство голосов, будут пытаться объединиться в коалицию, но, согласившись, Вагенкнехт рискует стать предательницей для тех, кто поверил ей. "Вагенкнехт сейчас будут активно склонять к коалиции, так как у двух других партий ХДС и АДГ положение шаткое. С АДГ никто вступать в коалицию не будет - никто, ни на какой земле, и уже тем более, на федеральном уровне. Чтобы пойти на коалицию Саре придется поступаться принципами, так как ХДС - это все-таки правая партия, выступающая за дальнейшие поставки вооружения на Украину, за дальнейшую поддержку Киева - все то, что Сара провозглашает своей принципиальной позицией", - сказал германист. Он напомнил, что Вагенкнехт, которая получила прозвище "подруга Путина", выступала за мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию отношений с Россией. Если она пойдет на создание коалиции, то рискует потерять свой электорат - голоса тех, кто "убежал от левых". В противном случае, очень серьезные проблемы с формированием правительства ожидают СДПГ и ХДС. Он пояснил, что Лафонтен может влиять на настроения и позицию Вагенкнехт, так как не забыл о национальном и личном унижении, причиненном еще в 1999 году. Тогда его как министра финансов обманули, пообещав определенные преференции за поддержку немецким правительством бомбардировок Югославии, Сербии, Белграда. Традиционно американцы обещанное не выполнили, а Лафонтен много раз после напоминал о случившемся. Политолог подчеркнул, что хотя голосов и кресел двух партий СДПГ и ХДС не хватает для полноценной коалиции никто не отменял правительство меньшинства. Аналог такового давно существует в Италии. На вопрос, что означают результаты выборов для России, эксперт заявил, что партии АдГ и "Союз" - наименьшее зло, которое получило определенный кредит доверия среди немцев. "АдГ - не пророссийская партия, также как и "Союз Сары Вагенкнехт", но для нас они - наименьшее зло, наши ситуативные союзники в случае их прихода к власти, потому что они действительно выступают против вооружения ВСУ и за дипломатическое разрешение конфликта, но ожидать, что эти выборы приведут к отставке правительства федерального не стоит. Мы будем вынуждены наблюдать всю эту немецкую политику во главе со светофорной коалицией", - сказал он. Главным же победителем и выгодополучателем оказался Олаф Шольц, так как СДПГ получила мандат доверия. После провальных для партии выборов в Тюрингии и Саксонии авторитет канцлера буквально висел на волоске, а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус начал в прессе "набирать очки". Собеседник подчеркнул, что это была исключительно пиар-кампания, но на самом деле внутри партии министр не пользуется авторитетом. "Шольц как опытный аппаратчик, как хитрый жук переигрывал Писториуса, но если бы сейчас СДПГ потерпела и третье поражение, то позиции Шольца могли бы пошатнуться. Мой прогноз таков: СДПГ поведет на следующие выборы канцлер. Шольц будет официальным кандидатом от партии и никакой Писториус ему конкуренцию не составит", - заключил германист.Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович "В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ".
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, олаф шольц, хдс, альтернатива для германии (партия), россия, украина, борис писториус, сво, военная помощь, всу, эксклюзив
Германия, Олаф Шольц, ХДС, Альтернатива для Германии (партия), Россия, Украина, Борис Писториус, СВО, военная помощь, ВСУ, Эксклюзив

"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ

14:42 23.09.2024 (обновлено: 15:10 23.09.2024)
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : politikus.ru
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Анастасия Градинарова
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Положение партий "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) после проведения земельных выборов в Бранденбурге стало шатким и требующим объединения в коалицию с "Союзом Сары Вагенкнехт"
Сможет ли последняя поступиться принципами, сменив позицию по Украине, что значит для России победа партии действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца и кто поведет "Социал-демократическую партию Германии" (СДПГ) на следующие выборы объяснил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
По данным официальных результатов голосования, опубликованных немецким избиркомом, социал-демократическая партия Германии Шольца победила на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга с небольшим отрывом от ультраправой "Альтернативы для Германии". СДПГ набрала 30,89% голосов, за АдГ проголосовали 29,23% избирателей.
Следом идут выходцы из партии "Левые" "Союз Сары Вагенкнехт" (13,48%), замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС, 12,1%). В земельном парламенте места распределились так: СДПГ получила 32 места, АдГ — 30, BMZ — 14 и депутаты от ХДС получили 12 мандатов.
Отмечается, что СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов, которые проходили в 2019 году, а ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад.
С учетом того, что "Союза Сары Вагенкнехт" еще в прошлом году не существовало, справедливо следует отметить, что победителей на этих выборах несколько, указал Борисов в интервью изданию Украина.ру. Набравшие же меньшинство голосов, будут пытаться объединиться в коалицию, но, согласившись, Вагенкнехт рискует стать предательницей для тех, кто поверил ей.
"Вагенкнехт сейчас будут активно склонять к коалиции, так как у двух других партий ХДС и АДГ положение шаткое. С АДГ никто вступать в коалицию не будет - никто, ни на какой земле, и уже тем более, на федеральном уровне. Чтобы пойти на коалицию Саре придется поступаться принципами, так как ХДС - это все-таки правая партия, выступающая за дальнейшие поставки вооружения на Украину, за дальнейшую поддержку Киева - все то, что Сара провозглашает своей принципиальной позицией", - сказал германист.
Он напомнил, что Вагенкнехт, которая получила прозвище "подруга Путина", выступала за мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию отношений с Россией. Если она пойдет на создание коалиции, то рискует потерять свой электорат - голоса тех, кто "убежал от левых". В противном случае, очень серьезные проблемы с формированием правительства ожидают СДПГ и ХДС.

"Я предполагаю, что Сару будут пытаться ломать через колено. Насколько у нее хватит выдержки и возможности сопротивляться мне сказать пока сложно, хотя бы потому что партия новая. Возможно Сара не пойдет на это предательство, ведь ее муж - экс-лидер СДПГ, затаивший обиду на американцев, Оскар Лафонтен", - добавил Борисов.

Он пояснил, что Лафонтен может влиять на настроения и позицию Вагенкнехт, так как не забыл о национальном и личном унижении, причиненном еще в 1999 году. Тогда его как министра финансов обманули, пообещав определенные преференции за поддержку немецким правительством бомбардировок Югославии, Сербии, Белграда. Традиционно американцы обещанное не выполнили, а Лафонтен много раз после напоминал о случившемся.
Политолог подчеркнул, что хотя голосов и кресел двух партий СДПГ и ХДС не хватает для полноценной коалиции никто не отменял правительство меньшинства. Аналог такового давно существует в Италии.
На вопрос, что означают результаты выборов для России, эксперт заявил, что партии АдГ и "Союз" - наименьшее зло, которое получило определенный кредит доверия среди немцев.
"АдГ - не пророссийская партия, также как и "Союз Сары Вагенкнехт", но для нас они - наименьшее зло, наши ситуативные союзники в случае их прихода к власти, потому что они действительно выступают против вооружения ВСУ и за дипломатическое разрешение конфликта, но ожидать, что эти выборы приведут к отставке правительства федерального не стоит. Мы будем вынуждены наблюдать всю эту немецкую политику во главе со светофорной коалицией", - сказал он.
Главным же победителем и выгодополучателем оказался Олаф Шольц, так как СДПГ получила мандат доверия. После провальных для партии выборов в Тюрингии и Саксонии авторитет канцлера буквально висел на волоске, а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус начал в прессе "набирать очки". Собеседник подчеркнул, что это была исключительно пиар-кампания, но на самом деле внутри партии министр не пользуется авторитетом.
"Шольц как опытный аппаратчик, как хитрый жук переигрывал Писториуса, но если бы сейчас СДПГ потерпела и третье поражение, то позиции Шольца могли бы пошатнуться. Мой прогноз таков: СДПГ поведет на следующие выборы канцлер. Шольц будет официальным кандидатом от партии и никакой Писториус ему конкуренцию не составит", - заключил германист.
Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович "В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ".
 
ГерманияОлаф ШольцХДСАльтернатива для Германии (партия)РоссияУкраинаБорис ПисториусСВОвоенная помощьВСУЭксклюзив
 
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