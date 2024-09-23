Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома - 23.09.2024 Украина.ру
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Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома - 23.09.2024 Украина.ру
Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
Украинский военнослужащий Юрий Радушинский встретил в российском плену военкома Николая Юрченко, который несколько месяцев назад призвал его на фронт. Об этом 23 сентября написали "Известия"
2024-09-23T14:13
2024-09-23T14:13
новости
россия
вооруженные силы украины
всу
плен
военком
украина
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Пленный рассказал, что был мобилизован насильственно, несмотря на имевшиеся у него отсрочки от армии из-за перенесенных ранее операций. В ответ Юрченко попросил у него прощения, заявив, что искренне сожалеет об этой ситуации.На уточняющий вопрос Радушинского, получал ли кто-то из высших чинов или их детей повестки, украинский военком ответил отрицательно.О другой курьезной ситуации с участием украинских военных стало известно в субботу, 21 сентября. Тогда пленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся."По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.Он добавил, что украинское командование обманывает своих бойцов, и на передовой "не все так хорошо и сладко, как им говорят". Он также пожаловался, что властям наплевать на военных, их рассматривают исключительно как пушечное мясо.Похожие фразы звучат от многих пленных вэсэушников. Так, совсем недавно военнослужащий ВСУ Сергей Стадник рассказал российским военным, что украинское командование попросту бросило бригаду мобилизованных на произвол судьбы."Нас как начало раздалбывать! Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился. &lt;...&gt; Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего… сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите", - рассказал он.Другой пленный, Арсен Стегарь, рассказал, что нейтрализация ТЦК и народный бунт - это единственное, что осталось украинскому народу, ведь иначе всех до последнего погонят на убой.Стегарь отметил, что в Курскую область его бригаду отправили силой и "на убой". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых"."Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.Еще один пленный - Михаил Шкода - тоже рассказал российским военным, что был насильно мобилизован и брошен в атаку на Курскую область, а пока ехал до границы с Россией, думал, как сдаться в плен."От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.О том, что происходит на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, всу, плен, военком, украина
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, плен, военком, Украина

Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома

14:13 23.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинский военнослужащий Юрий Радушинский встретил в российском плену военкома Николая Юрченко, который несколько месяцев назад призвал его на фронт. Об этом 23 сентября написали "Известия"
Пленный рассказал, что был мобилизован насильственно, несмотря на имевшиеся у него отсрочки от армии из-за перенесенных ранее операций. В ответ Юрченко попросил у него прощения, заявив, что искренне сожалеет об этой ситуации.
На уточняющий вопрос Радушинского, получал ли кто-то из высших чинов или их детей повестки, украинский военком ответил отрицательно.
"Я был человек подневольный, ставилась задача, мы ее выполняли или, хотя бы делали вид, что выполняли. Уверен, что если бы депутаты Верховной рады, их сыновья, родственники и сыновья прокуроров получали повестки, конфликт закончился бы в течении максимум двух недель", - сказал Юрченко.
О другой курьезной ситуации с участием украинских военных стало известно в субботу, 21 сентября. Тогда пленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся.
"По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.
Он добавил, что украинское командование обманывает своих бойцов, и на передовой "не все так хорошо и сладко, как им говорят". Он также пожаловался, что властям наплевать на военных, их рассматривают исключительно как пушечное мясо.
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября, 12:29
Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ
Похожие фразы звучат от многих пленных вэсэушников. Так, совсем недавно военнослужащий ВСУ Сергей Стадник рассказал российским военным, что украинское командование попросту бросило бригаду мобилизованных на произвол судьбы.
"Нас как начало раздалбывать! Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился. <...> Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего… сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите", - рассказал он.
6 сентября, 10:43
"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУРоссийские военные активно уничтожают позиции ВСУ. Потери большие. Об этом 6 сентября рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник
Другой пленный, Арсен Стегарь, рассказал, что нейтрализация ТЦК и народный бунт - это единственное, что осталось украинскому народу, ведь иначе всех до последнего погонят на убой.
Стегарь отметил, что в Курскую область его бригаду отправили силой и "на убой". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых".
"Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2024
31 августа, 12:01
"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую областьПленный вэсэушник Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой". Соответствующее видео 31 августа опубликовало Министерство обороны России
Еще один пленный - Михаил Шкода - тоже рассказал российским военным, что был насильно мобилизован и брошен в атаку на Курскую область, а пока ехал до границы с Россией, думал, как сдаться в плен.
"От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 06:00
"От обмена я отказался": военнопленный рассказал, как сбежал из ВСУ в Курской области Пойманный при попытке бегства с Украины в ЕС Михаил Шкода был насильственно мобилизован и в составе 82-й бригады ВСУ прибыл в Курскую область, где сдался в российский плен. О своих злоключениях он рассказал корреспонденту Украина.ру
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.
О том, что происходит на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
 
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