"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Это значит, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет. Об этом 23 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
"Опубликована карта российского продвижения под Угледаром, которое грозит окружением города. По ней видно, что произошел прорыв к западу от Угледара. И бои идут уже менее, чем в километре от дороги на Богоявленку, по которой снабжается Угледар. С ее перерезанием для логистики останутся только проселочные дороги", - отмечает издание, разместив карт, о которой идет речь, у себя в телеграм-канале.
Парой часов ранее депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.
Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре.
"Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.
13 сентября, 06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУЕсли говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.
Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи.