"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению - 23.09.2024 Украина.ру
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"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению
"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению - 23.09.2024 Украина.ру
"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению
ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Это значит, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет. Об этом 23 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
2024-09-23T11:36
2024-09-23T11:36
новости
угледар
россия
донецкая народная республика
марьяна безуглая
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада
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Парой часов ранее депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре."Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи.
https://ukraina.ru/20240923/1057613490.html
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, марьяна безуглая, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, всу, город, вс рф
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, ВСУ, город, ВС РФ

"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению

11:36 23.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Это значит, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет. Об этом 23 сентября написало украинское издание "Страна.ua"

"Опубликована карта российского продвижения под Угледаром, которое грозит окружением города. По ней видно, что произошел прорыв к западу от Угледара. И бои идут уже менее, чем в километре от дороги на Богоявленку, по которой снабжается Угледар. С ее перерезанием для логистики останутся только проселочные дороги", - отмечает издание, разместив карт, о которой идет речь, у себя в телеграм-канале.
Парой часов ранее депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
07:50
Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая Потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая
На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 12:28
Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к УгледаруУгледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Эту информацию 16 сентября подтвердили украинские СМИ
Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре.
"Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 06:00
Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУЕсли говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.
Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи.
 
НовостиУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаМарьяна БезуглаяАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВерховная РадаУкраина.руВСУгородВС РФ
 
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