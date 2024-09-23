https://ukraina.ru/20240923/1057605543.html

Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты

Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты - 23.09.2024 Украина.ру

Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, даст ли Запад разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет для ударов по России и думают над тем, к чему это может привести.

2024-09-23T07:02

2024-09-23T07:02

2024-09-23T07:19

россия

киев

украина

вадим карасев

владимир зеленский

юрий луценко

верховная рада

оон

пентагон

f-16

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Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что напрасно украинцы возлагают такие большие надежды на то, что Киев получит разрешение бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. В эфире одного из ютуб-каналов он напомнил, что когда-то такие же надежды возлагали в Киеве на западные танки, на F-16 и пр. Но и танки, и F-16 пришли поздно и в недостаточном количестве.Политолог также прокомментировал версию экс-депутата Верховной Рады, экс-генпрокурора и бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко, который предположил, что Зеленский специально добивается разрешения бить по России дальнобойными ракетами для того, чтобы, получив отказ, сесть за стол переговоров с Москвой. По словам Спивака, в любом случае война закончится переговорами и торгами, важно – что будет дальше.Торги будут не только и не столько об Украине, сейчас будут делить мир, в системе координат этих геополитических переговоров будет в том числе и Украина, считает эксперт. Он добавил, что независимо от решений, которые могут быть приняты на Генассамблее ООН, в конечно счете Киеву придется осознать "необходимость переводить многие вопросы в политическую плоскость, потому что в военной плоскости не всё удается решить – и сто ракет кардинально эту картину мира навряд ли смогут изменить".А кто будет решать вопрос о ракетах? Украинский политолог Вадим Карасёв напомнил в эфире интернет-канала Politeka, что вопросы, применять или не применять силовые приемы во внешней политике, в США "определяются готовностью Пентагона идти на какие-то риски"."Военные прекрасно понимают, что "путинский блеф", он, с другой стороны - и не блеф. Потому что такое ядерное сдерживание никто не хочет испытать на себе, (испытать) что такое ядерное оружие, если его применяют", - сказал эксперт.Он предложил представить – допустим, Киеву дали такое разрешение, Киев ударил, Россия будет отвечать ударами по объектам энергетики. И в Европе этим заранее обеспокоены, поскольку в таком случае зимой туда хлынет новый поток беженцев с Украины.Карасёв отметил, что и внутренней дестабилизации в России такими ударами вызвать тоже не удастся. Если и (Запад и киевские политики — Ред.) ударят, то только для того, чтобы усилить свои позиции на неизбежных переговорах.Нарратив на Западе поменялся, если раньше там полагали, что Украина победит, надо дать ей побольше оружия, то теперь все понимают, что победить Россию военным путем невозможно. Теперь там думают, как сделать так, чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла, этого можно достичь заморозкой по линии соприкосновения, сказал эксперт.По мнению Карасёва, "главный вопрос в Украине, потому что есть еще люди, которые ради внутриполитических каких-то бонусов готовы дальше воевать – в Верховной Раде, на диванах, но не в окопах, это в основном диванные все, которые хотят воевать…".Эксперт предположил, что план Зеленского на самом деле заключается в том, чтобы получить ракеты, ударить, так сказать, хлопнуть дверью… и сесть за стол переговоров. Этот удар, конечно, нанесет ущерб России, но не изменит общей картины, русские ведь тоже воюют не в полную силу, подчеркнул Карасев. И посоветовал всем забыть о границах 1991 года – "это невозможно".При этом политолог выразил обеспокоенность настроениями в Киеве, намерениями вернуть ядерное оружие, отказаться от Будапештского меморандума, создать новый ядерный цикл (это прозвучало на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, тогда МИД РФ призвал серьёзно относиться к таким опасным заявлениям)."Какое ядерное оружие, вы хотите быть Северной Кореей? Кто вам даст возможность такую?", - сказал Карасёв. По его словам, надо бы подходить к решению своих проблем более реалистично. А пока происходит так – "вот мы (киевский режим — Ред.) жалуемся на Россию, но мы же ведем себя тоже по-имперски, вот мы тоже - малая империя, бывшие крутые". От этой "культуры крутизны" Киеву надо отходить, подчеркнул эксперт.Но у киевского режима на этот счёт свои соображения. И навязчивая идея бить западными ракетами вглубь России действительно может привести к самым печальным последствиям для всех.Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.Подробнее на эту тему — в материале "Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах".

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россия, киев, украина, вадим карасев, владимир зеленский, юрий луценко, верховная рада, оон, пентагон, f-16, эксклюзив