Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести - 23.09.2024 Украина.ру
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Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести - 23.09.2024 Украина.ру
Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
В Курской области с начала августа продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Алексей Смирнов
2024-09-23T14:30
2024-09-23T14:31
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
эрдоган
российский красный крест
вооруженные силы украины
всу
беженцы
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По словам губернатора, в области в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально, заверил Смирнов."Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Это результат слаженной работы всех структур, задействованных в обеспечении безопасности", - сообщил губернатор.Он также отметил, что с начала августа сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это были пожилые люди, которые вынуждено спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.Он посоветовал утратившим связь с близкими обратиться в ближайший отдел полиции (независимо от города). Также сотрудники Российского Красного Креста готовы помочь в восстановлении контактов с родственниками. Для этого круглосуточно действует горячая линия 8-800-250-56-29.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области. По данным министерства, за прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы (РЛС), контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один украинский военнослужащий взят в плен.Ранее в новостях: Киев вывозит всех из Глухова Сумской области. О новом этапе курского сражения и перспективах ВСУ - КутырьТакже на эту тему: "Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской областиБольше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), эрдоган, российский красный крест, вооруженные силы украины, всу, беженцы
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Эрдоган, Российский Красный Крест, Вооруженные силы Украины, ВСУ, беженцы

Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести

14:30 23.09.2024 (обновлено: 14:31 23.09.2024)
 
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© РИА Новости . Антон Вергун
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В Курской области с начала августа продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Алексей Смирнов
По словам губернатора, в области в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально, заверил Смирнов.
"Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Это результат слаженной работы всех структур, задействованных в обеспечении безопасности", - сообщил губернатор.
Он также отметил, что с начала августа сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это были пожилые люди, которые вынуждено спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.
"Иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Это может замедлить восстановление контактов с родственниками. Поэтому очень прошу всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других личных документов", - констатировал Смирнов.
Он посоветовал утратившим связь с близкими обратиться в ближайший отдел полиции (независимо от города). Также сотрудники Российского Красного Креста готовы помочь в восстановлении контактов с родственниками. Для этого круглосуточно действует горячая линия 8-800-250-56-29.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области. По данным министерства, за прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы (РЛС), контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один украинский военнослужащий взят в плен.
Ранее в новостях: Киев вывозит всех из Глухова Сумской области. О новом этапе курского сражения и перспективах ВСУ - Кутырь
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