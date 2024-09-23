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Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести

Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести - 23.09.2024 Украина.ру

Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести

В Курской области с начала августа продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Алексей Смирнов

2024-09-23T14:30

2024-09-23T14:30

2024-09-23T14:31

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По словам губернатора, в области в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально, заверил Смирнов."Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Это результат слаженной работы всех структур, задействованных в обеспечении безопасности", - сообщил губернатор.Он также отметил, что с начала августа сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это были пожилые люди, которые вынуждено спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.Он посоветовал утратившим связь с близкими обратиться в ближайший отдел полиции (независимо от города). Также сотрудники Российского Красного Креста готовы помочь в восстановлении контактов с родственниками. Для этого круглосуточно действует горячая линия 8-800-250-56-29.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области. По данным министерства, за прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы (РЛС), контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один украинский военнослужащий взят в плен.Ранее в новостях: Киев вывозит всех из Глухова Сумской области. О новом этапе курского сражения и перспективах ВСУ - КутырьТакже на эту тему: "Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской областиБольше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), эрдоган, российский красный крест, вооруженные силы украины, всу, беженцы