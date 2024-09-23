Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет" - 23.09.2024 Украина.ру
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Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"
Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет" - 23.09.2024 Украина.ру
Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"
Украинские власти мобилизуют и отправляют в зону боевых действий гражданских лиц без минимальной подготовки, где ими дистанционно пытаются командовать командиры. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Запорожец
2024-09-23T16:57
2024-09-23T16:57
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В опубликованном Минобороны России видеоматериале Запорожец сообщил, что украинцы призывного возраста скрываются от насильственной мобилизации и "по улицам вообще никто не ходит". По словам военнопленного, его мобилизовали и быстро отправили в зону СВО без минимальной военной подготовки – как и многих других, под угрозой отправки в места не столь отдалённые. На передовой выяснилось, что никто не умеет читать карту, а командиры находятся "на удалёнке".Когда мобилизованного отправили в первое задание в составе группы, то выяснилось, что "никто не знает, куда идти". Распечатка фрагмента карты и сопровождение дроном не помогло – группа ВСУ заблудилась и попала под обстрел. Командиры не приложили усилий для помощи своим подчинённым."Даже никто не попытался на забрать, как-то найти", - рассказал Запорожец.По его словам, у него возникло ощущение, что "нас на мясо просто пустили", или отправили "просто проверить – что там, как оно находится, сколько там". Военнопленный сделал вывод, что к мобилизованным относятся как к расходному материалу."Ложат* – набирают новых. Опять ложат – опять набирают новых", - рассказал украинский военнопленный.* Сохранена стилистика речи Запорожца. Также на эту тему: "Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиПодробнее о мобилизации - в публикации Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, плен, сво, мобилизация, минобороны рф, военнопленные, командование
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, плен, СВО, мобилизация, Минобороны РФ, военнопленные, командование

Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"

16:57 23.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские власти мобилизуют и отправляют в зону боевых действий гражданских лиц без минимальной подготовки, где ими дистанционно пытаются командовать командиры. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Запорожец
В опубликованном Минобороны России видеоматериале Запорожец сообщил, что украинцы призывного возраста скрываются от насильственной мобилизации и "по улицам вообще никто не ходит".
По словам военнопленного, его мобилизовали и быстро отправили в зону СВО без минимальной военной подготовки – как и многих других, под угрозой отправки в места не столь отдалённые. На передовой выяснилось, что никто не умеет читать карту, а командиры находятся "на удалёнке".
"Есть командиры, офицеры, но они же не воюют. Просто указы раздают, команды – и всё", - поведал военнопленный.
Когда мобилизованного отправили в первое задание в составе группы, то выяснилось, что "никто не знает, куда идти". Распечатка фрагмента карты и сопровождение дроном не помогло – группа ВСУ заблудилась и попала под обстрел. Командиры не приложили усилий для помощи своим подчинённым.
"Даже никто не попытался на забрать, как-то найти", - рассказал Запорожец.
По его словам, у него возникло ощущение, что "нас на мясо просто пустили", или отправили "просто проверить – что там, как оно находится, сколько там". Военнопленный сделал вывод, что к мобилизованным относятся как к расходному материалу.
"Ложат* – набирают новых. Опять ложат – опять набирают новых", - рассказал украинский военнопленный.
* Сохранена стилистика речи Запорожца.
Также на эту тему: "Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволки
Подробнее о мобилизации - в публикации Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
 
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