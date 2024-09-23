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Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"

Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет" - 23.09.2024 Украина.ру

Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"

Украинские власти мобилизуют и отправляют в зону боевых действий гражданских лиц без минимальной подготовки, где ими дистанционно пытаются командовать командиры. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Запорожец

2024-09-23T16:57

2024-09-23T16:57

2024-09-23T16:57

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В опубликованном Минобороны России видеоматериале Запорожец сообщил, что украинцы призывного возраста скрываются от насильственной мобилизации и "по улицам вообще никто не ходит". По словам военнопленного, его мобилизовали и быстро отправили в зону СВО без минимальной военной подготовки – как и многих других, под угрозой отправки в места не столь отдалённые. На передовой выяснилось, что никто не умеет читать карту, а командиры находятся "на удалёнке".Когда мобилизованного отправили в первое задание в составе группы, то выяснилось, что "никто не знает, куда идти". Распечатка фрагмента карты и сопровождение дроном не помогло – группа ВСУ заблудилась и попала под обстрел. Командиры не приложили усилий для помощи своим подчинённым."Даже никто не попытался на забрать, как-то найти", - рассказал Запорожец.По его словам, у него возникло ощущение, что "нас на мясо просто пустили", или отправили "просто проверить – что там, как оно находится, сколько там". Военнопленный сделал вывод, что к мобилизованным относятся как к расходному материалу."Ложат* – набирают новых. Опять ложат – опять набирают новых", - рассказал украинский военнопленный.* Сохранена стилистика речи Запорожца. Также на эту тему: "Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиПодробнее о мобилизации - в публикации Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться

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