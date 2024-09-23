https://ukraina.ru/20240923/1057622222.html

"План победы": что привёз Байдену Зеленский

"План победы": что привёз Байдену Зеленский - 23.09.2024 Украина.ру

"План победы": что привёз Байдену Зеленский

Зеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон 23 сентября, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.

2024-09-23T15:14

2024-09-23T15:14

2024-09-23T15:14

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

план

переговоры

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Как и заявлялось ранее, план состоит из четырёх пунктов, имеющих оперативный характер. На будущее ориентирован ещё один пункт, который The Times не назван.Во-первых, Украина и дальше должна получать международную финансовую помощь.Тут всё очевидно – Украина не в состоянии не только продолжать существовать за свой счёт, но даже и после прекращения боевых действий она не сможет исполнять свои финансовые обязательства ни перед иностранными заёмщиками, ни перед собственным населением.Особенную обеспокоенность украинских властей вызывает возможная смена администрации в Вашингтоне – Дональд Трамп ведь обещал сократить расходы США на содержание "союзников"… Более того, даже победа Камалы Харрис не гарантирует продолжения американской помощи в прежних объёмах – дело тут и в собственных потребностях США, и в легендарной коррумпированности украинских властей.Зеленскому нужны гарантии, и он будет их добиваться.Во-вторых, это продолжение Курской операции ВСУ.Тут вообще анекдот: по официальной версии ВСУ спланировали и начали эту операцию самостоятельно, якобы не ставя в известность союзников. Учитывая, что наступление основывалось на данных американской космической разведки, заявления эти выглядят по меньшей мере странно. Но ещё более странно выглядит то, что Зеленский просит у Байдена разрешения продолжать эту операцию – во имя достижения победы, разумеется.Впрочем, в западных СМИ вышло уже достаточно публикаций, авторы которых сомневаются в целесообразности Курской операции. Очевидно, это не только их точка зрения, но и отражение определённых сомнений внутри военно-политического руководства США – дело не в недопустимости самой операции, а в определённом противоречии, касающемся провозглашённой цели войны – восстановления территориальной целостности Украины. Даже напротив – обратной стороной наступления в Курской области является отступление в Донбассе, т.е., ситуация с территориальной целостностью не улучшается, а, напротив, деградирует.В-третьих, получение разрешения на использования дальнобойных американских вооружений против целей на территории России и поставка самих по себе этих вооружений.Тут, на самом деле, первично второе.Байден уверяет, что он не даёт разрешения, чтобы не вызвать эскалацию. На самом деле это ерунда.Официальная позиция России состоит в том, что разрешение уже получено и ВСУ им пользуются – дальние беспилотники украинской сборки в основном состоят из поставленных союзниками комплектующих, наводятся на обнаруженные разведкой союзников цели и управляются системами, предоставленными Западом. Это уже не кустарные переделки вроде советских разведывательных БПЛА "Стриж". Однако принципиально "Паляница" от "Томагавка" не отличается – без помощи США Украина такое оружие производить и обслуживать не может.Вопрос именно в получении и применении ракетных систем с дальностью большей, чем у уже применяемых ныне (считается, что смысла давать разрешение на их применение смысла нет – военные цели на приграничной территории рассредоточены). О "Томагавках" речь не идёт, но это пока – со временем Украина потребует вооружения, способные поражать цели за Уралом и даже сможет обосновать необходимость их поставок. Кроме того, они должны быть предоставлены в количестве, позволяющем прорывать российскую систему ПВО и надёжно поражать цели, список которых Зеленский повёз в США (в большинстве случаев для поражения одного объекта требуется несколько ракет).Насколько можно понять, США действительно опасаются эскалации в том смысле, что ВСУ могут нанести массированный удар по стратегическим силам сдерживания России, что может привести к началу ядерного конфликта. Скорее всего, США могут предотвратить такое развитие событий, но лучший способ предотвращения – сделать это перманентно.В-четвёртых, Украина должна получить от западных стран гарантии безопасности, аналогичные пакту о взаимной обороне НАТО.С одной стороны, это существенная уступка со стороны киевского режима – речь всё же идёт не о вступлении в НАТО, которого Байден обещать не может (так-то проблемы нет, но придётся отказаться от привычных механизмов управления в альянсе в пользу грубого давления со стороны США).При определённой фантазии такую формулировку даже можно считать уступкой России – хотели, чтобы Украина не была членом НАТО? Вот вам – пожалуйста.С другой стороны, предоставление таких гарантий Украины подрывает НАТО значительно более радикально, чем упомянутый отказ от традиционных механизмов управления – ведь гарантии безопасности в рамках НАТО даются не просто так, а в обмен на определённые обязательства. Случай же Украины сводится к тому, что гарантии можно получить, не беря на себя встречных обязательств перед альянсом.Ну и самое главное – если эти гарантии будут предоставлены до завершения конфликта, это будет означать прямое участие НАТО в войне , о чём сразу же написал Дэвид Сакс.Впрочем, если допустить, что Россия ни при каких условиях не применит свои стратегические вооружения (Зеленский, похоже, так считает, а если и ошибается, то ему уже всё равно), то это может означать прекращение войны и победу Украины.Помимо всего этого следует напомнить, что Зеленский требовал принятия его плана как можно скорее – в течение сентября-октября.Маловероятно, что это обещание Байдену прекратить войну до завершения его каденции. Дедушке может быть приятно, но он старенький, ему всё равно. А серьёзных аналитиков это не впечатлит.Скорее дело в другом – Зеленский отдаёт себе отчёт в том, что его план принят не будет. Ему же нужно объяснять населению и союзникам, почему обещанной победы до сих пор нет – потому что американцы не утвердили план, гарантирующий победу…P.S.: Никаких переговоров план Зеленского не предполагает - там этого вообще нет. Более того, в плане Зеленского нет почти ничего, с чем Россию можно было бы ознакомить во время запланированного "саммита мира". Ещё о требованиях Зеленского к властям США - в статье Владимира Скачко Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины

https://ukraina.ru/20240923/1057611277.html

https://ukraina.ru/20240922/1057565123.html

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https://ukraina.ru/20240923/1057614860.html

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