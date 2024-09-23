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Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США

Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США - 23.09.2024 Украина.ру

Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США

Владимир Зеленский получил в США награду от Американской академии достижений — The Golden Plate Award ("Золотая тарелка" ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале

2024-09-23T14:15

2024-09-23T14:15

2024-09-23T14:15

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Он подчеркнул, что на протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества.Зеленский также добавил, что следующие несколько месяцев будут решающими в конфликте, и у Украины "не много времени" на промедление от союзников.Премию вручают с 1961 года номинантам в разных категориях (за достижения в науке, бизнесе, спорте, развлечениях, государственной службе и прочие).В 1980-м ее вручили генералу Бернарду У. Роджерсу, верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе. В 2000 году - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Кроме того, обладателем The Golden Plate Award является экс-президент США Барак Обама.Подробнее о поездке Зеленского в США - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, сша, украина, запад, нато