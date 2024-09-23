Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США - 23.09.2024 Украина.ру
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Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США - 23.09.2024 Украина.ру
Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
Владимир Зеленский получил в США награду от Американской академии достижений — The Golden Plate Award ("Золотая тарелка" ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
2024-09-23T14:15
2024-09-23T14:15
новости
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Он подчеркнул, что на протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества.Зеленский также добавил, что следующие несколько месяцев будут решающими в конфликте, и у Украины "не много времени" на промедление от союзников.Премию вручают с 1961 года номинантам в разных категориях (за достижения в науке, бизнесе, спорте, развлечениях, государственной службе и прочие).В 1980-м ее вручили генералу Бернарду У. Роджерсу, верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе. В 2000 году - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Кроме того, обладателем The Golden Plate Award является экс-президент США Барак Обама.Подробнее о поездке Зеленского в США - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, сша, украина, запад, нато
Новости, Владимир Зеленский, США, Украина, Запад, НАТО

Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США

14:15 23.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский получил в США награду от Американской академии достижений — The Golden Plate Award ("Золотая тарелка" ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
Он подчеркнул, что на протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества.
Зеленский также добавил, что следующие несколько месяцев будут решающими в конфликте, и у Украины "не много времени" на промедление от союзников.
"Мы должны быть быстрее", – призвал он, намекая на помощь от Запада.
Премию вручают с 1961 года номинантам в разных категориях (за достижения в науке, бизнесе, спорте, развлечениях, государственной службе и прочие).
В 1980-м ее вручили генералу Бернарду У. Роджерсу, верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе. В 2000 году - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Кроме того, обладателем The Golden Plate Award является экс-президент США Барак Обама.
Подробнее о поездке Зеленского в США - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
 
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