Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе - 23.09.2024 Украина.ру
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Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе - 23.09.2024 Украина.ру
Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор украинским военнослужащим, признанным виновными в совершении военных преступлений. Об ом 23 сентября сообщил СК РФ
2024-09-23T15:14
2024-09-23T15:14
новости
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донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
ск рф
верховный суд
всу
обстрелы
военные преступления
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Военнослужащим 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниилу Верещаке, Артуру Шарамоку и Артему Батюте вменялось жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также умышленное повреждение общеопасным способом чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба."Следствием и судом установлено, что 26 февраля 2022 года расчет 4-го орудия 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм 2-ой артиллерийской батареи 1-го артиллерийского дивизиона 55 ОАБр ВСУ в составе командира орудия Верещаки, номеров расчетов Шарамока и Батюты совместно с сослуживцами, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели обстрел железобетонного автомобильного моста через реку Калка на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь", - рассказали в СК РФ.В результате мост был повреждён, а государству причинен ущерб в размере не менее 214 млн рублей. Также было нарушено транспортное сообщение между Мариуполем и указанными населенными пунктами, созданы препятствия для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий."Приговором суда Верещаке, Батюте и Шарамоку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении следственного ведомства.В опубликованном СК РФ видео все трое признали свою вину и заявили о раскаянии.Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
россия
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новости, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, ск рф, верховный суд, всу, обстрелы, военные преступления, криминал, суд, мост, мирные жители
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Верховный Суд, ВСУ, обстрелы, Военные преступления, криминал, Суд, мост, мирные жители

Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе

15:14 23.09.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Читать в
Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор украинским военнослужащим, признанным виновными в совершении военных преступлений. Об ом 23 сентября сообщил СК РФ
Военнослужащим 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниилу Верещаке, Артуру Шарамоку и Артему Батюте вменялось жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также умышленное повреждение общеопасным способом чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.
"Следствием и судом установлено, что 26 февраля 2022 года расчет 4-го орудия 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм 2-ой артиллерийской батареи 1-го артиллерийского дивизиона 55 ОАБр ВСУ в составе командира орудия Верещаки, номеров расчетов Шарамока и Батюты совместно с сослуживцами, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели обстрел железобетонного автомобильного моста через реку Калка на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь", - рассказали в СК РФ.
В результате мост был повреждён, а государству причинен ущерб в размере не менее 214 млн рублей. Также было нарушено транспортное сообщение между Мариуполем и указанными населенными пунктами, созданы препятствия для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.
"Приговором суда Верещаке, Батюте и Шарамоку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении следственного ведомства.
В опубликованном СК РФ видео все трое признали свою вину и заявили о раскаянии.
Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
 
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