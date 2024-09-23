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Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе

Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе - 23.09.2024 Украина.ру

Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе

Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор украинским военнослужащим, признанным виновными в совершении военных преступлений. Об ом 23 сентября сообщил СК РФ

2024-09-23T15:14

2024-09-23T15:14

2024-09-23T15:14

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Военнослужащим 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниилу Верещаке, Артуру Шарамоку и Артему Батюте вменялось жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также умышленное повреждение общеопасным способом чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба."Следствием и судом установлено, что 26 февраля 2022 года расчет 4-го орудия 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм 2-ой артиллерийской батареи 1-го артиллерийского дивизиона 55 ОАБр ВСУ в составе командира орудия Верещаки, номеров расчетов Шарамока и Батюты совместно с сослуживцами, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели обстрел железобетонного автомобильного моста через реку Калка на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь", - рассказали в СК РФ.В результате мост был повреждён, а государству причинен ущерб в размере не менее 214 млн рублей. Также было нарушено транспортное сообщение между Мариуполем и указанными населенными пунктами, созданы препятствия для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий."Приговором суда Верещаке, Батюте и Шарамоку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении следственного ведомства.В опубликованном СК РФ видео все трое признали свою вину и заявили о раскаянии.Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, ск рф, верховный суд, всу, обстрелы, военные преступления, криминал, суд, мост, мирные жители