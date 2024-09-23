https://ukraina.ru/20240923/1057627338.html

Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать

Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать - 23.09.2024 Украина.ру

Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать

На днях фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге направила в правительство запрос, в котором просит ответить на ряд вопросов, касающихся участия ФРГ в операции ВСУ в Курской области. Маловероятно, что немецкая оппозиция получит вразумительные ответы. Украина.ру решило сделать за немецкий Кабмин их работу. Спрашивали? Отвечаем

2024-09-23T16:06

2024-09-23T16:06

2024-09-23T17:41

эксклюзив

германия

альтернатива для германии (партия)

украина

курская область

всу

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Вопрос АдГ: Используется ли немецкое оружие украинской армией в Курской области?Чтобы не заявляло правительство Германии, произведенное в этой стране оружие применялось в Курской области. Это установленный факт. Подтверждают, правда неофициально, его и сами немцы.Так, обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщал, что в операции ВСУ под Курском применялся как минимум один немецкий инженерный танк Wiesent, который сконструирован на базе танка Leopard 1 и используется для прорыва укреплений или же постройки новых.Используется ВСУ в Курской области и другая техника из Германии. Тот же Bild ранее писал, что по меньшей мере три БМП Marder также применялись в ходе вторжения армии Украины на российскую территорию.На прошлой неделе СМИ сообщили, что в Курскую область ВСУ также направили танки Leopard 2.Вопрос АдГ: Сколько немецкого оружия было уничтожено в Курской области?Точный ответ на этот вопрос по понятным причинам пока невозможен. Однако то, что немецкая техника под Курском горит не хуже прочей – такой же установленный и документально зафиксированный факт.Уже в первые дни нападения Украины на этот регион РФ, бойцы российской армии подбили при помощи дронов-камикадзе упоминавшиеся выше Marder.Аналогичная судьба постигла как минимум один Leopard 2, кадры его поражения дроном также опубликованы в сети.Можно не сомневаться, что счет этот будет продолжен.Вопрос АдГ: Ставило ли правительство ФРГ условие, что немецкое оружие будет применяться Украиной исключительно в оборонных целях?Так или иначе, официальный Берлин уже отвечал на подобные вопросы. Смысл ответов такой: Украина реализует свое право на самооборону. Удары по целям на территории России, вторжение в Курскую область – все это часть украинской оборонительной стратегии."Украина может использовать для этих целей (ударов по РФ – ред.) предоставленное ей оружие в соответствии с ее международно-правовыми обязательствами, включая оружие, которое поставили мы", - говорил в конце мая представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Защитой от нападения" назвал ранее право Украины применять против РФ немецкое оружие министр финансов страны Кристиан Линднер."[Немецкое] оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения и реализует свое право на самооборону", - комментировал он боевые действия в Курской области.Таким образом, налицо циничная логика, по которой любые агрессивные действия Украины трактуются как право на самооборону.Вопрос АдГ: Не является ли использование немецких танков в Курской области проблематичным на фоне событий 1943 года, не вызывает ли это исторические аналогии в России и не провоцирует ли это эскалацию?В данном случае "Альтернатива для Германии" делает отсылку к Курской битве – одному из решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны.Действительно, спустя восемьдесят лет немецкая техника снова в роли оккупанта на российской земле. Вызывает ли это исторические аналогии? Вопрос скорее риторический. Но в этих аналогиях ведь можно пойти еще дальше. Чем закончилась Курская битва для немецко-фашистских захватчиков? Помнят ли это власти нынешней Германии?Вопрос АдГ: Информировал ли Киев Берлин о предстоящем нападении на Курскую область и какова была реакция ФРГ?Публично власти Германии, как и других западных стран, говорят о независимости киевского режима в своих действиях на поле боя и применения иностранной техники.Тезис этот вызывает серьезные сомнения. Крупномасштабные операции невозможны без разведданных, которые предоставляются ВСУ западными партнерами. Использование соответствующей иностранной техники также не обходится без иностранных инструкторов и просто "смотрящих" за ней от стран-поставщиков.Ставил ли Владимир Зеленский западных кураторов в известность о планах нападения на Курскую область? Почти наверняка. Как отреагировали немецкие власти? Ход событий показывает, что как минимум не возражали.Вопрос АдГ: Сформировало ли правительство ФРГ мнение о целях и перспективах наступления Украины на Курскую область, и если да, то каково оно?Мнение о целях вторжения ВСУ в Курскую область разнятся. Так или иначе, вероятные главные цели Украины достигнуты не были: ВС РФ не стали снимать подразделения с проблемных для ВСУ участков фронта в Донбассе, совершить прорыв до Курской АЭС или же взять под контроль крупные населенные пункты также не получилось.Понимать тот факт, что овчинка пока не стоит выделки, должны не только в Киеве, но и в Берлине, Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, где ждут поражения России.Вопрос АдГ: Считает ли Кабмин Германии, что цель украинского наступления на Курскую область – заставить Москву пойти на переговоры и добиться от нее уступок, а также ослабить наступление ВС РФ в Донбассе?Если курская авантюра Украины преследовала цель побудить Россию на переговоры на украинских условиях, то эффект от этого получился прямо противоположный: в Кремле уже не раз подчеркивали, что какие-либо переговоры с киевским режимом сейчас неактуальны.Если Олаф Шольц и его команда всерьез на это рассчитывали, то можно их стратегической недальновидности лишь посочувствовать.Вопрос АдГ: Как считают власти Германии, наступление ВСУ повысило шансы на переговоры с Россией или же увеличило риск эскалации?Официальный Берлин не может не понимать, что украинская атака на Курскую область не только не приблизила возможность решения конфликта за столом переговоров, а, напротив, отдалила такую перспективу, если вообще не сделала ее невозможной.Другое дело, что если в этом и была суть всей операции: исключить любые намеки на переговорный процесс, использовать Украину как антироссийский таран на полную катушку, пока там еще есть кому держать оружие в руках.Вопрос АдГ: В курсе ли правительство Германии, какие страны НАТО и в каком объеме участвуют в наступлении ВСУ под Курском?Участие НАТО в курской операции Украины давно является секретом Полишинеля. Для чистоты эксперимента достаточно беглого просмотра недавних публикаций западных СМИ, которых не заподозришь в пророссийских симпатиях.Так, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву спутниковые данные по Курской области.Американская и другая техника стран – членов Североатлантического альянса применяется украинцами под Курском, об этом передавал корреспондент NYT."Не все бои [под Курском] прошли в пользу Украины. По дороге также везли в противоположном направлении поврежденные американские бронемашины", - говорилось в репортаже.Вопрос АдГ: Известно ли правительству Германии об участии западных военных инструкторов в наступлении под Курском? Оказывали ли военнослужащие Бундесвера (действующие и бывшие) поддержку или помощь Украине в ее наступлении на Курскую область (планирование, захват целей, разведка и т.д.), и если да, то как?Известно и еще как. По данным Службы внешней разведки РФ, именно в Германии, а также в Британии проходило боевое слаживание подразделений, которые затем атаковали российский регионНельзя исключать, что в будущем всплывут и другие факты участия Германии в планировании или осуществлении этой операции ВСУ.Вопрос АдГ: Известно ли правительству Германии о военных преступлениях Украины против гражданских лиц в Курской области и если да, то какие шаги в связи с этим предпринимает Берлин?Начнем с ответа на последний вопрос. Никакие. Германия и другие покровители киевского режима в упор не видят военных преступлений украинской армии, будь то Курская область, Донбасс или любой другой регион.С момента начала нападения на Курскую область СМИ и телеграм-каналы неоднократно обнародовали информацию о фактах убийств мирных жителей. На днях издание Украина.ру опубликовало материал об иностранных наемниках в рядах ВСУ, которые изнасиловали и избили местную жительницу.Украинские военнослужащие не гнушаются расстрелом мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться, грабят дома местного населения, издеваются над пожилыми людьми. Вот, к примеру, сводка таких преступлений за минувшую неделю:В результате атак, совершенных с использованием ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, получили ранения двое сотрудников Россетей, выполнявших работы по восстановлению электроснабжения в Кореневском районе. Помимо этого, ВСУ совершили атаки на другие населенные пункты региона. В результате обстрелов получили повреждения жилой дом и здание школы в Глушково, а также несколько жилых домов в поселке Ржава. Двое человек ранены.Вопрос АдГ: Если правительству известно, что военные преступления в Курской области совершаются в том числе с использованием оружия из Германии, то какие выводы делаются касательно поставок немецкого оружия?Ответ здесь будет примерно такой же, что и на предыдущий вопрос. Почти наверняка известно и никаких выводов не делается, а если и делается, то только в сторону увеличения таких поставок.За 2024 год Берлин планирует передать Киеву военной помощи на 7,1 млрд евро. Всего немцы взяли на себя обязательства по предоставлению такой помощи на свыше 28 млрд евро.Среди передаваемого Украине вооружения: 50 танков Leopard 1A5, 120 БМП Marder (как минимум 3 из них уже подбили в Курской области), 3 ЗРК Patriot, 11 РЛС TRML-4D, а в довесок еще несколько сотен тысяч патронов разного калибра.Маловероятно, что правительство Шольца особо заботит, как и против кого применяется это оружие. Факты военных преступлений со стороны режима Зеленского на Западе просто игнорируются.P.S. В минувшее воскресенье в Германии прошли местные выборы в федеральной земле Бранденбург, которая считается вотчиной правящей Социал-демократической партии (СДПГ). По итогам, партия Шольца смогла удержать там лидерство, набрав почти 31% голосов. Интересно другое, а именно то, что уверенное второе место получила "Альтернатива для Германии" (свыше 29%). Это уже второй крупный успех АдГ после недавней победы на выборах в Тюрингии.Если так пойдет и дальше, немецким социал-демократам будет все тяжелее игнорировать поставленные АдГ вопросы, тем более что аналогичные вопросы задает своему правительству все больше немцев.О будущем Германии, что ждет эту страну и будет ли там гражданская война - в интервью политолога Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов.

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эксклюзив, германия, альтернатива для германии (партия), украина, курская область, всу