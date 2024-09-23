https://ukraina.ru/20240923/1057625254.html

Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева

Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева - 23.09.2024 Украина.ру

Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева

Россия просит арбитраж в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил 23 сентября на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин

2024-09-23T15:15

2024-09-23T15:15

2024-09-23T15:15

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"Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы сказал, отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - заявил Кузьмин, обращаясь к судьям.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.Суд в понедельник начал слушания в рамках разбирательства.При этом МИД РФ считает, что одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров.Подробнее о провальных обращениях Киева в суд - в материале Виктории Титовой В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН на сайте Украина.ру.

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