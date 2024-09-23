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Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева - 23.09.2024 Украина.ру
Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
Россия просит арбитраж в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил 23 сентября на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин
2024-09-23T15:15
2024-09-23T15:15
2024-09-23T15:15
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"Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы сказал, отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - заявил Кузьмин, обращаясь к судьям.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.Суд в понедельник начал слушания в рамках разбирательства.При этом МИД РФ считает, что одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров.Подробнее о провальных обращениях Киева в суд - в материале Виктории Титовой В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мид, оон, украина, керченский пролив, права, суд
Новости, Россия, МИД, ООН, Украина, Керченский пролив, права, Суд
Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
Россия просит арбитраж в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил 23 сентября на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин
"Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы сказал, отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - заявил Кузьмин, обращаясь к судьям.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН
по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву
в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.
Суд в понедельник начал слушания в рамках разбирательства.
При этом МИД РФ считает, что одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров.
Подробнее о провальных обращениях Киева в суд - в материале Виктории Титовой В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН на сайте Украина.ру.