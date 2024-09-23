Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая - 23.09.2024 Украина.ру
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Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая
Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая - 23.09.2024 Украина.ру
Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая
Потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая
2024-09-23T07:50
2024-09-23T07:50
новости
киев
марьяна безуглая
угледар
селидово
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.По ее словам, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не участвовали в боях и "убегают из-за страха и необученности".Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?"."Господин президент, вас вводят в заблуждение, заберите их, вырвите ВСУ из их кровавых "лапок"! Если Сырский так вам врет, это показывает, насколько он не уважает вас как своего руководителя и насколько ему безразлична жизнь украинского гражданина", - отметила Безуглая.До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления.Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, марьяна безуглая, угледар, селидово, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Марьяна Безуглая, Угледар, Селидово, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины

Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая

07:50 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
По ее словам, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не участвовали в боях и "убегают из-за страха и необученности".
"Преимущественно мобилизованный офицерский состав этих бригад не проходил слаживания и не знает элементарных вещей. Это продолжают делать вместо того, чтобы приоритетно пополнять боевые бригады. Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях", - отметила Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
"Господин президент, вас вводят в заблуждение, заберите их, вырвите ВСУ из их кровавых "лапок"! Если Сырский так вам врет, это показывает, насколько он не уважает вас как своего руководителя и насколько ему безразлична жизнь украинского гражданина", - отметила Безуглая.
До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления.
Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевМарьяна БезуглаяУгледарСелидовоАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
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