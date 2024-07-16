Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" - 16.07.2024 Украина.ру
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Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"
Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" - 16.07.2024 Украина.ру
Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"
Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесли в базу скандального сайта "Миротворец"
2024-07-16T13:58
2024-07-16T13:58
новости
украина
марьяна безуглая
александр сырский
миротворец
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"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной... информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам", - говорится в тексте на сайте.В минувшие выходные Безуглая возмутилась, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, миротворец
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Миротворец

Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"

13:58 16.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесли в базу скандального сайта "Миротворец"
"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной... информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам", - говорится в тексте на сайте.
В минувшие выходные Безуглая возмутилась, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.
До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяАлександр СырскийМиротворец
 
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