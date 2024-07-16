https://ukraina.ru/20240716/1056285473.html

Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"

Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" - 16.07.2024 Украина.ру

Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесли в базу скандального сайта "Миротворец"

2024-07-16T13:58

2024-07-16T13:58

2024-07-16T13:58

новости

украина

марьяна безуглая

александр сырский

миротворец

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"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной... информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам", - говорится в тексте на сайте.В минувшие выходные Безуглая возмутилась, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, миротворец