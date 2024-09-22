Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового - 22.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240922/1057565123.html
Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового
Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового - 22.09.2024 Украина.ру
Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового
Стремление США продвигать новый "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрирует отрыв от реальной жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-09-22T08:15
2024-09-22T08:15
новости
сша
владимир зеленский
дмитрий выдрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049148221_46:0:900:481_1920x0_80_0_0_4e65d65c96bdf6f47bb635d03a00ef63.jpg
Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон", - сказал Выдрин.Он отметил, что все "формулы" персонажей Зеленского – "это смесь скабрезностей и наполеоновских планов". Выдрин уверен, что "Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится". Однако вряд ли это имеет отношение к международной жизни, констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049148221_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_96dfc1e5337ea6aa28c1c3d4ec9d3a8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, владимир зеленский, дмитрий выдрин
Новости, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Выдрин

Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового

08:15 22.09.2024
 
© коллаж Украина.РуВыдрин коллаж
Выдрин коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Стремление США продвигать новый "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрирует отрыв от реальной жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог
"Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон", - сказал Выдрин.
Он отметил, что все "формулы" персонажей Зеленского – "это смесь скабрезностей и наполеоновских планов". Выдрин уверен, что "Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится". Однако вряд ли это имеет отношение к международной жизни, констатировал политтехнолог.
Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийДмитрий Выдрин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
09:26Украинская артиллерия обстреляла Горловку
09:15Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
09:00Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой
08:45Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"
08:15"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
08:15Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового
08:00Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
07:45"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман
07:30Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
07:15Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией
07:00Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет
06:45Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области
06:30Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО
06:15Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
06:00Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
05:45"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник
05:30Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"
05:15Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
05:00Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
Лента новостейМолния