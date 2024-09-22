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Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового

Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового - 22.09.2024 Украина.ру

Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового

Стремление США продвигать новый "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрирует отрыв от реальной жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-09-22T08:15

2024-09-22T08:15

2024-09-22T08:15

новости

сша

владимир зеленский

дмитрий выдрин

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Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон", - сказал Выдрин.Он отметил, что все "формулы" персонажей Зеленского – "это смесь скабрезностей и наполеоновских планов". Выдрин уверен, что "Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится". Однако вряд ли это имеет отношение к международной жизни, констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет

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новости, сша, владимир зеленский, дмитрий выдрин