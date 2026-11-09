https://ukraina.ru/20261109/prichem-tut-galkin-v-turtsii-khotyat-otmenit-meladze-1084365513.html
Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе
Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе - 09.11.2026 Украина.ру
Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе
Турецкие активисты добрались до российского певца и продюсера Валерия Меладзе. Теперь ему могут запретить выступать в стране. Все дело в его "связях" с юмористом Максимом Галкиным
2026-11-09T12:09
2026-11-09T12:09
2026-11-09T12:09
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Турецкие активисты, выступающие против действий Израиля в секторе Газа и уже успевшие добиться отмены концерта Галкина в Стамбуле ранее, теперь обратили внимание на Меладзе. Случилось это после выступления певца на одной сцене с комиком в Кейсарии 28 октября. Политических заявлений Меладзе там не делал, однако не стал отказываться от концерта с Галкиным, который открыто поддерживает израильскую армию. Активисты намерены добиться не только отмены предстоящего выступления, которое должно состояться в 2027 году, но и запретить ему проводить концерты в Турции в принципе. Телеграм-канал SHOT напомнил, что последний концерт Меладзе в стране также не прошел гладко: певец был вынужден остановить выступление из-за двух зрительниц, вышедших на сцену. Справиться с ними помогла охрана. Что касается покинувшего Россию после начала СВО некогда известного и востребованного Галкина, то он оказался в центре скандала из-за своих высказываний в поддержку военной операции Израиля в секторе Газа. Турецкие активисты обвинили юмориста в "оправдании войны" и добились отмены выступления. Сам артист поспешил переложить ответственность на власти страны: решение, мол, приняли государственные органы, и он на него повлиять не мог. Однако Галкин умолчал о причине отмены своего выступления. Тогда в cети обратили внимание, что еще в 2022 году он объявил себя пацифистом и осуждал СВО, а с началом военных действий в секторе Газа вдруг оказался горячим сторонником израильской операции. Ему припомнили и поддержку армии, и слова о герое-спецназовце, и сомнения в данных ХАМАС о погибших. Оказалось, что артист, который с пеной у рта говорил о недопустимости применения военной силы, теперь открыто заявляет: "Израиль победит!", "Я горжусь, что я израильтянин" и "Израиль, я горжусь тобой!". Более того, в одном из видеообращений он сказал, что если бы у него были законные основания служить в армии, то пошел бы защищать Израиль с оружием в руках. Подробнее о словах Галкина — в публикации "Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны. Впрочем, турецким активистам стоит обратить внимание и на других российских артистов, покинувших родину под эгидой "Мы против войны", а позднее выступивших в поддержку Израиля. В основном российские артисты сделали это в первые дни после начала военных действий в секторе Газа. Большинство из них на тот момент уже проживали в Израиле, уехав из России после 2022 года.Андрей Макаревич* — лидер рок-группы "Машина времени" — в своих соцсетях написал, что нападение застало его на гастролях в Европе, но он мысленно со своей новой родиной. Музыкант пожелал удачи "своим бойцам" и заявил, что считает дни до победы Израиля. Комик, сценарист и музыкант Семен Слепаков* также публично поддержал ЦАХАЛ в первые дни конфликта. В сети тут же вспомнили его обращение к российским властям после начала военных действий на Украине с призывом "остановить войну". * Признаны иноагентами на территории России.
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новости, турция, валерий меладзе, максим галкин, израиль, газа, хамас, семен слепаков, украина, россия
Новости, Турция, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Израиль, Газа, ХАМАС, Семен Слепаков, Украина, Россия
Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе
Турецкие активисты добрались до российского певца и продюсера Валерия Меладзе. Теперь ему могут запретить выступать в стране. Все дело в его "связях" с юмористом Максимом Галкиным
Турецкие активисты, выступающие против действий Израиля в секторе Газа и уже успевшие добиться отмены концерта Галкина в Стамбуле ранее, теперь обратили внимание на Меладзе. Случилось это после выступления певца на одной сцене с комиком в Кейсарии 28 октября.
Политических заявлений Меладзе там не делал, однако не стал отказываться от концерта с Галкиным, который открыто поддерживает израильскую армию. Активисты намерены добиться не только отмены предстоящего выступления, которое должно состояться в 2027 году, но и запретить ему проводить концерты в Турции в принципе.
Телеграм-канал SHOT напомнил, что последний концерт Меладзе в стране также не прошел гладко: певец был вынужден остановить выступление из-за двух зрительниц, вышедших на сцену. Справиться с ними помогла охрана.
Что касается покинувшего Россию после начала СВО некогда известного и востребованного Галкина, то он оказался в центре скандала из-за своих высказываний в поддержку военной операции Израиля в секторе Газа. Турецкие активисты обвинили юмориста в "оправдании войны" и добились отмены выступления.
Сам артист поспешил переложить ответственность на власти страны: решение, мол, приняли государственные органы, и он на него повлиять не мог. Однако Галкин умолчал о причине отмены своего выступления.
Тогда в cети обратили внимание, что еще в 2022 году он объявил себя пацифистом и осуждал СВО, а с началом военных действий в секторе Газа вдруг оказался горячим сторонником израильской операции. Ему припомнили и поддержку армии, и слова о герое-спецназовце, и сомнения в данных ХАМАС о погибших.
Оказалось, что артист, который с пеной у рта говорил о недопустимости применения военной силы, теперь открыто заявляет: "Израиль победит!", "Я горжусь, что я израильтянин" и "Израиль, я горжусь тобой!". Более того, в одном из видеообращений он сказал, что если бы у него были законные основания служить в армии, то пошел бы защищать Израиль с оружием в руках.
Впрочем, турецким активистам стоит обратить внимание и на других российских артистов, покинувших родину под эгидой "Мы против войны", а позднее выступивших в поддержку Израиля. В основном российские артисты сделали это в первые дни после начала военных действий в секторе Газа. Большинство из них на тот момент уже проживали в Израиле, уехав из России после 2022 года.
Андрей Макаревич* — лидер рок-группы "Машина времени" — в своих соцсетях написал, что нападение застало его на гастролях в Европе, но он мысленно со своей новой родиной. Музыкант пожелал удачи "своим бойцам" и заявил, что считает дни до победы Израиля.
Комик, сценарист и музыкант Семен Слепаков* также публично поддержал ЦАХАЛ в первые дни конфликта. В сети тут же вспомнили его обращение к российским властям после начала военных действий на Украине с призывом "остановить войну".
* Признаны иноагентами на территории России.