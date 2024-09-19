В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет - 19.09.2024 Украина.ру
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В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет - 19.09.2024 Украина.ру
В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
В так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев. Такое заявление 19 сентября в беседе с журналистами РИА Новостей сделал депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
2024-09-19T11:50
2024-09-19T11:50
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
шеремет
сергей лавров
офис президента
план
победа
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Ранее Владимир Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет. Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.А политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки."Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.В материале отмечается также, что действующему главе США придется поторопиться с этим вопросом, так как продолжение военной и финансовой поддержки Украины может столкнуться с неопределенностью из-за смены американской администрации и подъема крайне правых сил в Европе.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться отнесятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, шеремет, сергей лавров, офис президента, план, победа
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Шеремет, Сергей Лавров, Офис президента, план, победа

В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет

11:50 19.09.2024
 
Зеленский задумался
Зеленский задумался
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В так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев. Такое заявление 19 сентября в беседе с журналистами РИА Новостей сделал депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет

"Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет, подчеркнув, что Зеленскому нужно готовиться к главному - "капитуляции киевского режима".

Ранее Владимир Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".
При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.
Украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.
А политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки.
"Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.
На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.
Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters
В материале отмечается также, что действующему главе США придется поторопиться с этим вопросом, так как продолжение военной и финансовой поддержки Украины может столкнуться с неопределенностью из-за смены американской администрации и подъема крайне правых сил в Европе.
В Москве к слухам о намерении Запада договариваться отнесятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
"Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.
Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийШереметСергей ЛавровОфис президентапланпобеда
 
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