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Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов

Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов - 09.11.2026 Украина.ру

Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале о чрезвычайной ситуации в Киеве и целом ряде регионов Украины из-за критических проблем со снабжением электричеством, водой и теплом после российских ударов

2026-11-09T12:25

2026-11-09T12:25

2026-11-09T12:26

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украина.ру

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Самое тяжелое положение с поставками базовых коммунальных услуг сейчас фиксируется в столице, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей о масштабах возникшего кризиса. Стороны договорились, что Евросоюз задействует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно выделить деньги на самые острые нужды.Дополнительно в ходе беседы поднимались вопросы выделения гуманитарной и энергетической поддержки для подготовки к зимнему периоду, а также евроинтеграция. Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, донецкая область, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, украина.ру