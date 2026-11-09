Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/zelenskiy-raspisal-glave-evrokomissii-katastrofu-na-ukraine-chtoby-vybit-novye-milliony-1084366241.html
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов - 09.11.2026 Украина.ру
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале о чрезвычайной ситуации в Киеве и целом ряде регионов Украины из-за критических проблем со снабжением электричеством, водой и теплом после российских ударов
2026-11-09T12:25
2026-11-09T12:26
новости
киев
украина
донецкая область
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084189757_0:188:1255:893_1920x0_80_0_0_fc68ea9b26b509fcd139af298afd3e65.png
Самое тяжелое положение с поставками базовых коммунальных услуг сейчас фиксируется в столице, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей о масштабах возникшего кризиса. Стороны договорились, что Евросоюз задействует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно выделить деньги на самые острые нужды.Дополнительно в ходе беседы поднимались вопросы выделения гуманитарной и энергетической поддержки для подготовки к зимнему периоду, а также евроинтеграция. Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
киев
украина
донецкая область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084189757_0:70:1255:1011_1920x0_80_0_0_43ef397571700afff17339fa2f7e1842.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, донецкая область, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Донецкая область, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Украина.ру

Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов

12:25 09.11.2026 (обновлено: 12:26 09.11.2026)
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале о чрезвычайной ситуации в Киеве и целом ряде регионов Украины из-за критических проблем со снабжением электричеством, водой и теплом после российских ударов
Самое тяжелое положение с поставками базовых коммунальных услуг сейчас фиксируется в столице, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей о масштабах возникшего кризиса. Стороны договорились, что Евросоюз задействует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно выделить деньги на самые острые нужды.
Дополнительно в ходе беседы поднимались вопросы выделения гуманитарной и энергетической поддержки для подготовки к зимнему периоду, а также евроинтеграция.
Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаДонецкая областьВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:12Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
13:35"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку
13:34С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам
13:33Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
13:00Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
12:52"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине
12:25Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
12:09Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе
11:43"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт
11:42"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров
11:38Значение даты 7 ноября, духовность херсонской молодежи. 09 ноября 2026 года, утренний эфир. 111:25
11:23Он выпрыгнул из машины! ТЦК оправдывается за смерть мобилизованного с эпилепсией
11:08"Готовятся к войне, а не к миру": Шойгу раскрыл планы Украины и её европейских спонсоров
10:58Тюрьма в Борщаговке, Буданов* как свисток и излишний оптимизм Трампа. Украина на минувшей неделе
10:57"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом
10:53Акт отчаяния: Киселев о том, что сейчас происходит с Европой
10:43"Образование в руинах": число школьников на Украине сократилось на 20% — дети бегут из страны
10:17Соскин разнес Зеленского за отказ ехать к Путину и выдвинул ультиматум
10:10"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
10:01Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября
Лента новостейМолния