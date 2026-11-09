https://ukraina.ru/20261109/zelenskiy-raspisal-glave-evrokomissii-katastrofu-na-ukraine-chtoby-vybit-novye-milliony-1084366241.html
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов - 09.11.2026 Украина.ру
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале о чрезвычайной ситуации в Киеве и целом ряде регионов Украины из-за критических проблем со снабжением электричеством, водой и теплом после российских ударов
2026-11-09T12:25
2026-11-09T12:25
2026-11-09T12:26
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донецкая область
владимир зеленский
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еврокомиссия
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украина.ру
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Самое тяжелое положение с поставками базовых коммунальных услуг сейчас фиксируется в столице, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей о масштабах возникшего кризиса. Стороны договорились, что Евросоюз задействует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно выделить деньги на самые острые нужды.Дополнительно в ходе беседы поднимались вопросы выделения гуманитарной и энергетической поддержки для подготовки к зимнему периоду, а также евроинтеграция. Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, донецкая область, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Донецкая область, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Украина.ру
Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
12:25 09.11.2026 (обновлено: 12:26 09.11.2026)
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале о чрезвычайной ситуации в Киеве и целом ряде регионов Украины из-за критических проблем со снабжением электричеством, водой и теплом после российских ударов
Самое тяжелое положение с поставками базовых коммунальных услуг сейчас фиксируется в столице, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей о масштабах возникшего кризиса. Стороны договорились, что Евросоюз задействует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно выделить деньги на самые острые нужды.
Дополнительно в ходе беседы поднимались вопросы выделения гуманитарной и энергетической поддержки для подготовки к зимнему периоду, а также евроинтеграция.