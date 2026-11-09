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Он выпрыгнул из машины! ТЦК оправдывается за смерть мобилизованного с эпилепсией

Он выпрыгнул из машины! ТЦК оправдывается за смерть мобилизованного с эпилепсией - 09.11.2026 Украина.ру

Он выпрыгнул из машины! ТЦК оправдывается за смерть мобилизованного с эпилепсией

В Черкасской области сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, а после того как у него случился приступ, вытолкали его из машины в 120 километрах от дома. Спустя два месяца пострадавшего по имени Сергей нашли мертвым. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец

2026-11-09T11:23

2026-11-09T11:23

2026-11-09T11:23

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По его словам, Сергей жил в Золотоноше. После встречи с сотрудниками ТЦК его переправили в Звенигородку, которая находится в 140 километрах от дома мужчины. Там он прошел военно-врачебную комиссию. Причем прямо в отделении у него случился приступ эпилепсии.По идее, подобный недуг должен был стать основанием для освобождения, однако украинские военкомы, по-видимому, думают иначе. Сергея признали годным для службы в штурмовой бригаде. Уже только после того, как военные ВСУ, которые в будущем должны были стать сослуживцами мужчины, отказались принимать его в свои ряды, сотрудники ТЦК “сжалились” и выкинули Сергея где-то по дороге.Тогда же мужчина исчез. Два месяца активных поисков, и вот результат: тело нашли в 120 километрах от дома. Причина смерти до сих пор не разглашается.В военкомате между тем подтвердили, что пытались мобилизовать мужчину, однако ответственность за его смерть брать на себя отказались. По словам сотрудников ТЦК, Сергей не предоставил документов, подтверждающих тяжелые заболевания.ТЦК придерживается заранее отрепетированной легенды: 10 августа мужчина прибыл в военкомат в сопровождении полицейского, прошел комиссию и был признан годным. Однако ни одна воинская часть не согласилась его принять. После этого ему вручили повестку для повторной явки и любезно предложили помочь добраться домой."Вблизи населенного пункта Шевченково Звенигородского района гражданин по собственному желанию покинул транспортное средство, что зафиксировано на видеокамеру", — говорится в заявлении. Вот только само видео ТЦК не опубликовал.Кроме того, в сети тут же возник вопрос, почему мужчину признали годным, несмотря на приступ эпилепсии прямо во время врачебной комиссии. ТЦК также не прокомментировал, почему все воинские части отказались его принимать. И не рассказал, как он погиб.И ведь это не единичный случай. Взять хотя бы историю, которая случилась в сентябре: в Киеве задержали отца пятерых несовершеннолетних детей, который имел полное право на отсрочку. Просто подошли возле дома, забрали телефон и увезли в ТЦК без протоколов и объяснений.Сотрудники ТЦК не гнушаются ничем. Останавливают мужчин на улицах, вытаскивают из общественного транспорта, задерживают возле домов. Чаще всего украинские военкомы одеты в гражданское, чтобы их было труднее узнать.Смерти от тяжелых заболеваний у признанных годными тоже далеко не редкость. Мобилизованные с эпилепсией, пороками сердца и ментальными расстройствами признаются годными за один день, а затем гибнут в учебных центрах или по дороге.А тем временем с фронта приходят еще более страшные данные. Каждый день в больницах Чернигова умирают десятки украинских мужчин, которых мобилизовали в ряды ВСУ вопреки серьезным проблемам со здоровьем. Об этом ранее писало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. "В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями", — заявил собеседник агентства.О тех, кто также оказался в лапах украинских военкомов, — в публикации Многодетный отец, больной человек и простой прохожий: кого ещё схватили ТЦК.

https://ukraina.ru/20261108/fabriki-pytok-podpole-raskrylo-masshtab-seti-taynykh-tyurem-na-ukraine-1084346549.html

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звенигородка

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новости, черкасская область, звенигородка, князев сергей, вооруженные силы украины, тцк, чернигов