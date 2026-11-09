"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт - 09.11.2026 Украина.ру
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"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт
"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт - 09.11.2026 Украина.ру
"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт
Евросоюз ищет способы заткнуть катастрофические дыры в рядах ВСУ — и нашёл "ресурс" среди украинских мужчин, нашедших приют в Европе. Об этом 9 ноября сообщила Служба внешней разведки России
2026-11-09T11:43
2026-11-09T11:43
новости
украина
россия
ес
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
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"В Брюсселе исходят из того, что более 1 млн украинских мужчин, проживающих в ЕС, это отличный расходный материал, способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание". Выдавить их на родину предполагается любыми средствами", — цитирует СВР пресс-бюро ведомства.По данным российской разведки, до конца года в ЕС планируют перекрыть украинцам, уклоняющимся от военной службы, доступ к финансовым услугам, трудоустройству и аренде жилья. Расчёт простой: поставить людей в такие условия, чтобы они сами были вынуждены вернуться на Украину — где их тут же отправят на фронт.Первым шагом в этом направлении СВР назвала вступившие в силу в августе ограничения на предоставление временной защиты военнообязанным украинцам. В июле страны ЕС согласовали продление временной защиты до марта 2028 года, но с оговоркой: новые заявители, не выполнившие воинские обязательства на Украине, под неё не попадут. Совет ЕС объяснил решение необходимостью учитывать "оборонные потребности Украины".Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, ес, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, ЕС, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины

"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт

11:43 09.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Евросоюз ищет способы заткнуть катастрофические дыры в рядах ВСУ — и нашёл "ресурс" среди украинских мужчин, нашедших приют в Европе. Об этом 9 ноября сообщила Служба внешней разведки России
"В Брюсселе исходят из того, что более 1 млн украинских мужчин, проживающих в ЕС, это отличный расходный материал, способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание". Выдавить их на родину предполагается любыми средствами", — цитирует СВР пресс-бюро ведомства.
По данным российской разведки, до конца года в ЕС планируют перекрыть украинцам, уклоняющимся от военной службы, доступ к финансовым услугам, трудоустройству и аренде жилья. Расчёт простой: поставить людей в такие условия, чтобы они сами были вынуждены вернуться на Украину — где их тут же отправят на фронт.
Первым шагом в этом направлении СВР назвала вступившие в силу в августе ограничения на предоставление временной защиты военнообязанным украинцам. В июле страны ЕС согласовали продление временной защиты до марта 2028 года, но с оговоркой: новые заявители, не выполнившие воинские обязательства на Украине, под неё не попадут. Совет ЕС объяснил решение необходимостью учитывать "оборонные потребности Украины".
Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
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