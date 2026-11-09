https://ukraina.ru/20261109/raskhodnyy-material-svr-raskryla-plany-es-vydat-ukrainskikh-bezhentsev-na-front-1084364179.html

"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт

"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт - 09.11.2026 Украина.ру

"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт

Евросоюз ищет способы заткнуть катастрофические дыры в рядах ВСУ — и нашёл "ресурс" среди украинских мужчин, нашедших приют в Европе. Об этом 9 ноября сообщила Служба внешней разведки России

2026-11-09T11:43

2026-11-09T11:43

2026-11-09T11:43

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служба внешней разведки

вооруженные силы украины

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"В Брюсселе исходят из того, что более 1 млн украинских мужчин, проживающих в ЕС, это отличный расходный материал, способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание". Выдавить их на родину предполагается любыми средствами", — цитирует СВР пресс-бюро ведомства.По данным российской разведки, до конца года в ЕС планируют перекрыть украинцам, уклоняющимся от военной службы, доступ к финансовым услугам, трудоустройству и аренде жилья. Расчёт простой: поставить людей в такие условия, чтобы они сами были вынуждены вернуться на Украину — где их тут же отправят на фронт.Первым шагом в этом направлении СВР назвала вступившие в силу в августе ограничения на предоставление временной защиты военнообязанным украинцам. В июле страны ЕС согласовали продление временной защиты до марта 2028 года, но с оговоркой: новые заявители, не выполнившие воинские обязательства на Украине, под неё не попадут. Совет ЕС объяснил решение необходимостью учитывать "оборонные потребности Украины".Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, ес, служба внешней разведки , вооруженные силы украины