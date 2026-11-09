"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров - 09.11.2026 Украина.ру
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"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров
"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров - 09.11.2026 Украина.ру
"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров
Командиров батальона "Шквал" 59-й бригады ВСУ обвинили в создании криминальной системы, включающей вымогательство денег, пытки, содержание солдат в будках "как собак" и организацию убийств собственных подчиненных. Об этом в эфире у блогера Юрия Романенко рассказали бывший инструктор подразделения Антон Черный и военнослужащий Станислав Меланич
2026-11-09T11:42
2026-11-09T11:43
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По словам Меланича, с бойцов принудительно собирали до 20 процентов от боевых выплат. За отказ платить его с тремя другими несогласными бросили на передовую без карт и проводников. После ранения Меланича ограбил собственный эвакуатор с позывным "Космос" — он снял с него обувь и пытался застрелить, но раненый пригрозил подорвать обоих гранатой. Меланич трое суток полз в 26-градусный мороз, из-за чего лишился обеих ног и пальцев рук. После ампутации с него содрали еще 30 тысяч гривен за перевозку между госпиталями, лишили выплат и записали в дезертиры.Бывший инструктор Антон Черный добавил, что неугодных в батальоне пытали и держали в собачьих будках. Он раскрыл схему ликвидации солдат ради наживы: у них отбирали телефоны, выдавали рюкзаки со скрытой взрывчаткой и дистанционно подрывали, присваивая зарплаты. Для уничтожения улик и свидетелей командование использовало свою артиллерию и дроны. Также Черный заявил о расстрелах российских пленных, которых заставляли мародерствовать и убивали, если те приносили мало ценных вещей. На фоне начатого ГБР расследования трое командиров "Шквала" ("Джонни", "Виски" и "Буратино") уже покончили с собой.Подробнее - в материале Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, вооруженные силы украины, гбр, украина.ру, всу, пытки
Новости, Вооруженные силы Украины, ГБР, Украина.ру, ВСУ, пытки

"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров

11:42 09.11.2026 (обновлено: 11:43 09.11.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Командиров батальона "Шквал" 59-й бригады ВСУ обвинили в создании криминальной системы, включающей вымогательство денег, пытки, содержание солдат в будках "как собак" и организацию убийств собственных подчиненных. Об этом в эфире у блогера Юрия Романенко рассказали бывший инструктор подразделения Антон Черный и военнослужащий Станислав Меланич
По словам Меланича, с бойцов принудительно собирали до 20 процентов от боевых выплат. За отказ платить его с тремя другими несогласными бросили на передовую без карт и проводников. После ранения Меланича ограбил собственный эвакуатор с позывным "Космос" — он снял с него обувь и пытался застрелить, но раненый пригрозил подорвать обоих гранатой.
Меланич трое суток полз в 26-градусный мороз, из-за чего лишился обеих ног и пальцев рук. После ампутации с него содрали еще 30 тысяч гривен за перевозку между госпиталями, лишили выплат и записали в дезертиры.
Бывший инструктор Антон Черный добавил, что неугодных в батальоне пытали и держали в собачьих будках.
Он раскрыл схему ликвидации солдат ради наживы: у них отбирали телефоны, выдавали рюкзаки со скрытой взрывчаткой и дистанционно подрывали, присваивая зарплаты. Для уничтожения улик и свидетелей командование использовало свою артиллерию и дроны.
Также Черный заявил о расстрелах российских пленных, которых заставляли мародерствовать и убивали, если те приносили мало ценных вещей.
На фоне начатого ГБР расследования трое командиров "Шквала" ("Джонни", "Виски" и "Буратино") уже покончили с собой.
Подробнее - в материале Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей на сайте Украина.ру.
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