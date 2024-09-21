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"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО

"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО - 21.09.2024 Украина.ру

"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО

Россия защищает свои национальные интересы в морях и на Тихом океане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-21T06:00

2024-09-21T06:00

2024-09-21T06:00

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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, российский флот на Каспии играет важную роль не только в СВО. Регион привлекает внимание западных стран, заинтересованных также в ослаблении России всеми способами, отметил военный политолог."Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто", - сказал Перенджиев.Он припомнил советский киношедевр "Белое солнце пустыни", характеризуя ситуацию в регионе, где политические происки зачастую сопровождают реализацию откровенно криминальных схем."Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы, - констатировал Перенджиев. - Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру

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