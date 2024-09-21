"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО - 21.09.2024 Украина.ру
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"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО
"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО - 21.09.2024 Украина.ру
"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО
Россия защищает свои национальные интересы в морях и на Тихом океане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-21T06:00
2024-09-21T06:00
новости
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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, российский флот на Каспии играет важную роль не только в СВО. Регион привлекает внимание западных стран, заинтересованных также в ослаблении России всеми способами, отметил военный политолог."Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто", - сказал Перенджиев.Он припомнил советский киношедевр "Белое солнце пустыни", характеризуя ситуацию в регионе, где политические происки зачастую сопровождают реализацию откровенно криминальных схем."Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы, - констатировал Перенджиев. - Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, тихий океан, александр перенджиев, черноморский флот, вооруженные силы украины, всу, вмф, черноморский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, каспийское море, сво, национальные интересы, национальная безопасность, контрабанда, контрабандисты, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Тихий океан, Александр Перенджиев, Черноморский флот, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Каспийское море, СВО, национальные интересы, национальная безопасность, контрабанда, контрабандисты, международные отношения, Международная политика

"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО

06:00 21.09.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Читать в
Россия защищает свои национальные интересы в морях и на Тихом океане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
По мнению эксперта, российский флот на Каспии играет важную роль не только в СВО. Регион привлекает внимание западных стран, заинтересованных также в ослаблении России всеми способами, отметил военный политолог.
"Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто", - сказал Перенджиев.
Он припомнил советский киношедевр "Белое солнце пустыни", характеризуя ситуацию в регионе, где политические происки зачастую сопровождают реализацию откровенно криминальных схем.
"Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы, - констатировал Перенджиев. - Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор".
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
 
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