https://ukraina.ru/20240919/1057531951.html

Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии

Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии - 19.09.2024 Украина.ру

Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии

В НАТО не поверили в серьезность предупреждения президента России Владимира Путина о том, что использование дальнобойных западных ракет для ударов вглубь России станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта

2024-09-19T06:30

2024-09-19T06:30

2024-09-19T06:30

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир путин

олаф шольц

джо байден

нато

der spiegel

bloomberg

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По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию", поэтому использование дальнобойных ракет не втянет НАТО в войну с Россией. Поэтому уходящий генсек альянса поддержал Великобританию и Францию, которые выступают за то, чтобы Киеву было предоставлено соответствующее разрешение.Снятие запрета на использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории на минувшей неделе является главной международной темой. Отнюдь не все западные СМИ, политики и эксперты разделяют мнение Столтенберга и понимают, что нельзя бесконечно испытывать терпение ядерной державы, так как в какой-то момент ядерное оружие может и выстрелить.Но эскалация конфликта – это не только ядерная война. Немецкий Der Spiegel в статье от 17 сентября пишет, что западные страны не должны отвечать за последствия, если украинцы не справятся с Россией сами и что немцы не готовы умирать за свободную Украину.Если даже Киев не может набрать добровольцев для войны с русскими, то в Германии их тем более не найти, отмечает автор статьи.Поэтому западным политикам пора признать, что Россия никуда не денется и договариваться с ней все равно придется, подчеркивается в материале."Отважьтесь на дипломатию, желательно с более дипломатичным министром иностранных дел. Дипломаты нужны не для того, чтобы похлопывать друг друга по спине в кругу единомышленников. Нужно разговаривать с трудными партнерами по диалогу, в том числе с оппонентами, и завоевывать их доверие, а не читать им морализаторские лекции перед камерами", - посоветовал немецким политикам автор статьи, опубликованной изданием Der Spiegel.Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Астану 16 сентября заявил журналистам, что считает необходимым начать изучать возможности запуская мирного процесса по украинскому конфликту. До этого он призвал организовать новую конференцию для урегулирования украинского конфликта, в которой должна принять участие Россия.Заявления канцлера тут же поддержала лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, напоминая, что поставками оружия невозможно закончить украинский конфликт.Надо напомнить, что Олаф Шольц крайне отрицательно относится к возможной передаче немецких ракет Taurus с дальностью полета около 500 км Украине. На фоне дискуссии о потенциальном разрешении Украине наносить удары по российской территории западным оружием, Шольц очередной раз напомним, что он сказал "нет" поставкам Taurus Киеву и это решение останется в силе, даже если другие страны решать по-другому.В США принятие важных решений по Украине замедляют предстоящие президентские выборы. И Камала Харрис от демократов, и Дональд Трамп от республиканцев, стараются использовать ситуацию вокруг разрешения украинского конфликта для привлечения потенциальных избирателей. А от позиции США зависит окончательная позиция многих европейских государств об этом конфликте.Тем более, между выборами в США в ноябре и инаугурацией президента в январе может открыться новое окно возможностей для окончания конфликта, пишет 18 сентября американское издание Bloomberg. Это связано с тем, что у уходящей администрации Байдена может появиться больше политической свободы для заключения мирной сделки, утверждает издание.Один из участников президентской гонки Дональд Трамп недавно заявил, что в случае победы на выборах именно в течение этого временного отрезка он будет стремиться к заключению мирного соглашения, но при этом не сообщил о его деталях. Однако кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс рассказал, что план бывшего президента может включить в себя сохранение Россией территорий, освобожденных в ходе СВО и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешних линий боевых действий.Тем не менее, обсуждение даже среднесрочной стратегии по Украине вызывает разногласия у некоторых западных стран, отмечает Bloomberg со ссылкой на чиновников. Представители одного лагеря опасаются слов Путина о возможной эскалации в случае, если союзники предоставят Украине возможность наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, и они склоняются к дипломатическому урегулированию. Другой лагерь выступает против переговоров в обозримом будущем и намерен наращивать поставки оружия на Украину, говорится в статье издания.Однако независимо от исхода украинского конфликта, США будут считать Россию угрозой, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на съезде Ассоциации ВВС и космических сил США 17 сентября.Кендалл считает, что конфликт с Украиной ослабит Россию, в то время как НАТО будет усиливать свои военные возможности и сотрудничество в Европе. По его словам, альянс сейчас активно разворачивает передовые вооружения, такие как норвежская крылатая ракета Joint Strike Missile.В ходе переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 16 сентября было принято решение пока не снимать ограничения для ВСУ на удары дальнобойным оружием, которое британское издание UnHerd назвало разумным."Ведь Москва может ответить так, что Британии мало не покажется, а Америка отсидится в стороне", - полагают авторы материала, опубликованном на его портале.По их словам, удары вглубь территории России помогут Украине замедлить российское продвижение, но не принесут ей победы и с большой долей вероятности повлекут за собой то или иное возмездие против Великобритании – без каких-либо гарантий, что США придут Лондону на помощь."На самом деле, судя по заявлениям и действиям британских политиков, призывающих к эскалации на Украине, интересы Великобритании и британских граждан в этом контексте вообще не рассматриваются", - отмечает UnHerd.Авторы публикации считают, что Россия не станет отвечать на обстрел своей международно признанной территории ядерным ударом по Украине, тем более по странам Запада."Даже тактическое ядерное оружия стало бы для России последним средством. Вместо этого главная опасность кроется в том, что удары по России западными ракетами приведут к более ограниченному ответному удару, а тот, в свою очередь, спровоцирует цикл взаимной эскалации, который закончится полномасштабной войной", - говорится в статье.Среди возможных ответов Москвы издание привело уничтожение британских военных самолетов вблизи российского воздушного пространства в Балтике, в Черном море или в Заполярье, а также попытку уничтожения британских разведывательных спутников, помогающих Украине с нацеливанием."Что бы ни случилось, нынешний конфликт закончится тем или иным компромиссом, который не удовлетворит полностью ни одну из сторон. С военной точки зрения Киев не сможет вернуть себе значительные части утраченной территории, а Россия — оккупировать и подчинить себе всю Украину. Цель сделать возможный компромисс более выгодным для Украины оправдывает дальнейшую западную помощь Киеву — но не до такой степени, чтобы рисковать мировой войной и ядерным уничтожением", - констатируют авторы британского издания.На сегодняшний день вопрос использования Украиной западного дальнобойного оружия поставлен на паузу, но не снят с повестки дня. Ожидается, что он будет поднят на встрече Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом во время недели высокого уровня на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.Тем временем в Москве не исключают, что решение уже принято и что в настоящий момент идет информационная кампания по формализации уже принятого решения. Российская сторона предупреждает, что будет реагировать "так, чтобы мало не показалось". Лучше всего будет, если миру не придется проверять блефует ли Москва.О политике Запада по отношению к Украине в статье Ростислава Ищенко Бескомпромиссная воинственность Запада

https://ukraina.ru/20240918/1057527187.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир путин, олаф шольц, джо байден, нато, der spiegel, bloomberg