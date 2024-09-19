https://ukraina.ru/20240919/1057557561.html

Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России

Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России - 19.09.2024 Украина.ру

Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России

Пару дней назад переизбранная председателем Еврокомиссии 65-летняя немка Урсула фон дер Ляйен назвала имена кандидатов на посты членов ЕК в ее новом составе. Всего 27 человек: она сама, шесть ее исполнительных заместителей (вице-председателей) и 20 еврокомиссаров

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:49

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

владимир путин

евросоюз

нато

каллас кая

шарль мишель

сша

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057558826_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_cc55ee324f6e80a925082db9b8c64b36.png

Принцип отбора один: по одному из стран - членов ЕС. Чтобы больше не путаться, огласим их по персоналиям – вот вице-председатели:1. Эстонка Кая Каллас будет исполнительным заместителем председателя ЕК и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.2. Испанка Тереса Рибера Родригес – исполнительным заместителем по конкурентоспособности.3. Хенна Вирккунен из Финляндии – по технологическому суверенитету, безопасности и демократии.4. Француз Стефан Сежурне – по промышленной стратегии и за единый рынок ЕС.5. Румынка Роксана Минзату – по занятости и социальным правам.6. Итальянец Раффаэле Фитто – по политике сплочения и реформам.Фон дер Ляйен также огласила имена кандидатов на остальные посты членов Европейской комиссии.А вот остальные кандидаты в еврокомиссары:1. Словак Марош Шефчович – еврокомиссар по торговле и экономической безопасности.2. Латвиец Валдис Домбровскис – по экономике и производительности.3. Дубравка Шуйца из Хорватии – по Средиземноморью.4. Венгр Оливер Варгейи – по здравоохранению и защите животных.5. Вопке Хукстра из Нидерландов – по защите климата и декарбонизации.6. Литовец Андрюс Кубилюс – по обороне и космосу.7. Словенка Марта Кос – по расширению ЕС и реконструкции Украины.8. Чех Йозеф Сикела – по международному партнерству.9. Киприот Костас Кадис – по вопросам рыболовства и защите океанов.10. Мария Луиш Албукерки из Португалии – по финансовым услугам и союзу сбережений и инвестиций.11. Бельгийка Аджа Лябиб – по антикризисному управлению.12. Джессика Росуолл из Швеции – по защите окружающей среды и воды и по безотходной экономике.13. Австриец Магнус Бруннер – по внутренним делам и миграции.14. Поляк Петр Серафин – по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению.15. Дан Йоргенсен из Дании – по энергетике и жилью.16. Екатерина Захариева из Болгарии – по научным исследованиям и инновации.17. Ирландец Майкл Макграт – по демократии, правосудию и верховенству права.18. Апостолос Цицикостас из Греции – по транспорту и туризму.19. Кристоф Хансен из Люксембурга – по сельскому хозяйству и продовольствию.20. Мальтиец Гленн Микаллеф – по культуре, молодежи и спорту.Скорее всего, всех их утвердят на заседании Европарламента, и с 1 ноября 2024 года они приступят к работе. И случится то, о чем американское издание Politico уже написало: после представления 26 комиссионеров и распределения их обязанностей стало очевидно, что фон дер Ляйен получила абсолютную власть над политикой Евросоюза. Ибо она значительно укрепила свои позиции в обновленном составе, полностью взяв под контроль управление ЕС.Особо Politico отмечает, что фон дер Ляйен небезуспешно потратила несколько месяцев на устранение любой внутренней оппозиции в своей комиссии. И избавилась, в частности, от еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, который решительно выступал против переизбрания Урсулы на второй срок. И Урсула убрала его, несмотря даже на то, что обещала президенту Франции Эмманюэлю Макрону более выгодную должность для экс-главы МИД этой страны Стефана Сежурне в обмен на уход Бретона.Но Урсула кинула и Бретона, которого вынудила уйти, как было объявлено, по "личным причинам", и французского президента. Она сделала Сежурне тем же вице-председателем, которым был и Бретон, и тем самым если и не ослабила, то оставила прежним французское влияние и в новом составе комиссии.Вместе с тем переизбранная глава ЕК добилась своего, и для начала похвасталась, что гендерно выровняла состав ЕК: 40% мест в нем займут женщины. Против того, что первоначально ей предлагали лишь 22%.Но главное ноу-хау в том, что она объявила о создании новых должностей — еврокомиссара по обороне, безопасности и космосу и еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины.И в этих должностях, скорее всего, будут утверждены Европарламентом 67-летний Андрюс Кубилюс, дважды экс-премьер-министр Литвы и консерватор-русофоб, и 59-летняя Марта Кос, словенский дипломат консервативных и, опять же, русофобских взглядов.Этим самым фон дер Ляйен исполнила свое главное обещание: сделать главным приоритетом Евросоюза на следующую ее пятилетку укрепление его безопасности. И более активное участие ЕС в обеспечении этой безопасности на континенте. Наряду с НАТО и, естественно, по указке США, которые планируют переложить всю тягость финансирования войны Украины с Россией на Европу. И это вполне может стать явью, если президентом США станет Дональд Трамп, сделавший это обещание одним из главных пунктов своей предвыборной программы.Планы Урсулы уже привели к тому, что в Европе заговорили о превращении ЕС в некий "четвертый рейх", задача которого – осуществить новый поход "дранг нах остен" (на Восток) по маршрутам Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.И об этом же говорят и кадровые назначения, продавленные Урсулой фон дер Ляйен. Они свидетельствуют о том, что ЕС, во-первых, действительно взял курс на милитаризацию.В частности, новый еврокомиссар Кубилюс уже получил от Урсулы задание-поручение в течение 100 дней составить документ о будущем европейской обороны. Цель его – подготовить столицы стран ЕС к "самым экстремальным военным ситуациям" и разработать концепции европейского щита ПВО и программ киберзащиты. Также Кубилюс должен построить коридоры военной мобильности блока и поработать над агрегированием спроса на военное снаряжение среди национальных армий. Во как круто.Другими словами, Кубилюс будет отвечать за организацию раздробленной оборонной промышленности ЕС. При этом фон дер Ляйен еще в июне переде переизбранием подсчитала и объявила, что обороне ЕС потребуется 500 млрд евро в течение следующего десятилетия. И что деньги эти могут поступить из многолетнего бюджета Евросоюза. Если удастся преодолеть сопротивление отдельных стран, не желающих такой милитаризации.Параллельно Кубилюс должен будет оптимизировать управление действующими спутниковыми программами ЕС Galileo и Copernicus. И способствовать реализации третьего проекта — многомиллиардной защищенной спутниковой группировки интернета под названием IRIS², которая должна быть запущена и введена в эксплуатацию в течение следующего мандата. IRIS² - это проект Евросоюза стоимостью 6 млрд евро по созданию спутников, для реализации которого объединились ведущие европейские спутниковые и аэрокосмические компании Европы (производители аэрокосмической техники Airbus SE и Thales Alenia Space SAS, спутниковые операторы Eutelsat Communications SA, SES SA и Hispasat SA). И который предназначен для усиления технологического суверенитета ЕС. Усиление это планируется обусловить запуском системы из сотен спутников на нескольких орбитах, от традиционной геостационарной траектории на расстоянии около 35 тыс. километров от Земли до более близких. Это обеспечит интернет-доступ правительственным учреждениям, в том числе министерствам обороны, а также предприятиям, и соединит части ЕС, в которых нет интернета.После последних "пейджерных атак" в Ливане не следует говорить об актуальности такой задачи, которую должен обеспечить ЕС воинственный литовец.Во-вторых, на все ключевые должности по милитаризации ЕС фон дер Ляйен однозначно продавила русофобов из стран Восточной Европы или Прибалтики, где особо сильно ненавидят Россию и боятся ее могущества.Тот же Кубилюс – не просто консерватор, а патентованный русофоб, всячески поддерживающий Украину в ее войне с Россией. В своем недавнем интервью аналитическому фонду Zentrum Liberale он сказал, что "нормальные отношения между Россией в ее нынешнем виде и ЕС просто невозможны". И озаглавил свое интервью "Нашей стратегической целью является ослабление российского режима, а еще лучше – его смена".А чтобы все у него получилось, Кубилюс уже заявил, что Евросюзу нужно "радикально нарастить выпуск продукции военного назначения и интегрировать украинские вооруженные силы в европейскую военную структуру" и "убрать какие-либо красные линии в деле нашей оборонной помощи Украине".А в июле этого года в Европарламенте новый еврокомиссар заявил: "Тем, кто утверждает, что Украина должна согласиться с мирными условиями Путина, я бы предложил рассмотреть возможность предложить Путину территорию своей собственной страны. …Мира можно достичь только в том случае, если Украина победит и ее территориальный суверенитет будет защищен, а это можно сделать только при нашей гораздо более длительной поддержке".И точно такие же по политическому русофобскому окрасу и остальные протеже Урсулы. Та же главная евродипломатка 47-летняя Кая Каллас, брызжущая слюной при простом упоминании России. Или вице-председатель из Финляндии 52-летняя Хенна Вирккунен, отвечающая по должности за финансирование проектов ЕС, в частности, военной помощи Украине Европейского фонда мира, который, как известно, выделяет неонацистам деньги на войну в Украине. Или упомянутая выше еврокомиссарша Марта Кос, отвечающая за расширение ЕС и реконструкцию Украины. Конечно, эти барышни одобрят и дадут любые деньги из упомянутого фонда, лишь бы только Украина воевала.Точно в таком же ключе прошли и выборы председателя Европейского совета. 63-летний португалец Антониу Кошта сменил бесцветного Шарля Мишеля, который на дух не переносил Урсулу фон дер Ляйен.Новый глава Евросовета Кошта, который по должности определяет направления политики ЕС, в прежней жизни был премьером Португалии, но вынужден был уйти в отставку из-за коррупционных скандалов. Хотя обвинения против него не выдвигали, это значит, что скелеты в его шкафу и, возможно, имеющийся на него компромат делает его манипулируемым и покорным политиком. То есть то, что и нужно кукловодам из США, которые на таком же кукане крепко держат и Урсулу, и всех "птенцов" ее "гнезда" в Еврокомиссии.В-третьих, – и это главное! – кадровые назначения в Еврокомиссии и в Евросовете говорят о том, что их руководители и должностные лица ни о каком длительном мире с Россией и не помышляют. А действуют так, как им и заказали из-за Атлантического океана или из-за Ла-Манша. И если сегодня ведутся разговоры о мирных переговорах между Россией и Украиной, то в Европе видят их итогом не мир, а перемирие. Точнее – передышку для подготовки к будущей войне.Не зря же есть информация о том, что главные предприятия оборонной промышленности, отвечающие за новые вооружения, в США и в основных странах Европы, состоящих в НАТО, должны нарастить свои мощности то ли к 2029, то ли вообще уже к 2027 году.И в этом неблаговидном деле в нарождающемся "четвертом рейхе" им под стать и новый генсек НАТО – 57-летний Марк Рютте, политик-флюгер, который вертится в нужную сторону по малейшему мановению политических ветров. А иногда и без всякого мановения.Короче, ребята изготовились. И хорошо, что в России они хорошо известны – хоть тут обошлось без сюрпризов…Вот что нужно знать об отношении Европы к России "Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240417/1054564204.html

https://ukraina.ru/20240328/1054161869.html

сша

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, нато, каллас кая, шарль мишель, сша, россия, франция, эммануэль макрон, эксклюзив