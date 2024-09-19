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Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России

Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России - 19.09.2024 Украина.ру

Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России

Депутаты Европейского парламента 19 сентября на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России

2024-09-19T14:41

2024-09-19T14:41

2024-09-19T14:42

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Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отмечал он.Подробнее о последствиях - в материале Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа на сайте Украина.ру.

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