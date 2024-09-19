Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России - 19.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240919/1057554586.html
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России - 19.09.2024 Украина.ру
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
Депутаты Европейского парламента 19 сентября на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России
2024-09-19T14:41
2024-09-19T14:42
новости
россия
украина
киев
владимир путин
ес
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_a042ebc3318b3214f3df964a1362b8e0.jpg
Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отмечал он.Подробнее о последствиях - в материале Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0a5a1c1ba29bfcfd6376639953261ce2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, владимир путин, ес, европарламент
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, ЕС, Европарламент

Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России

14:41 19.09.2024 (обновлено: 14:42 19.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутаты Европейского парламента 19 сентября на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России
Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.
В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".
Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".
Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.
Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отмечал он.
Подробнее о последствиях - в материале Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЕСЕвропарламент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России
16:00"Хочу жить в России": как Российская империя заселяла Новороссию
15:51Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион
15:03Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов
14:41Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
14:31Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
14:19Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России
14:06Российские военные освободили Георгиевку
14:06Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине
13:54О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин
13:27Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского
13:19"План беды" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 19 сентября
13:05С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область
12:42Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
12:38Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
12:24Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток
11:58До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России
11:52ЕС грозит дефицит газа при очень холодной зиме, но запасы накоплены - Bloomberg
11:51Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск
11:50В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
Лента новостейМолния