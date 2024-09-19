https://ukraina.ru/20240919/1057554586.html
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России - 19.09.2024 Украина.ру
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
Депутаты Европейского парламента 19 сентября на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России
2024-09-19T14:41
2024-09-19T14:41
2024-09-19T14:42
новости
россия
украина
киев
владимир путин
ес
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_a042ebc3318b3214f3df964a1362b8e0.jpg
Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отмечал он.Подробнее о последствиях - в материале Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0a5a1c1ba29bfcfd6376639953261ce2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, владимир путин, ес, европарламент
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, ЕС, Европарламент
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине удары вглубь России
14:41 19.09.2024 (обновлено: 14:42 19.09.2024)
Депутаты Европейского парламента 19 сентября на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары вглубь территории России
Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.
В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой".
Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".
Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву
кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.
Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
На днях президент РФ Владимир Путин
заявлял, что страны НАТО
сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Прямое участие стран Запада
в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отмечал он.