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Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине

Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине - 19.09.2024 Украина.ру

Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине

Верховная Рада Украины 19 сентября поддержала постановление о переименовании более трехсот населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк

2024-09-19T14:06

2024-09-19T14:06

2024-09-19T14:20

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"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, за который вчера голосовали, изъяли шесть населенных пунктов", - написал Железняк.Он добавил, что переименование затронет населенные пункты, "содержащие российские и советские нарративы или русифицированные названия".В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* уточнил, что из постановления изъяли населенные пункты: Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.Накануне Рада провалила голосование по этому проекту, после чего некоторые парламентарии блокировали трибуну с требованием вынести постановление на повторное рассмотрение.Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Подробнее о противниках изменения названий - в материале "Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, ярослав железняк, алексей гончаренко, рада, верховная рада