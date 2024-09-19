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Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине
Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине - 19.09.2024 Украина.ру
Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине
Верховная Рада Украины 19 сентября поддержала постановление о переименовании более трехсот населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
2024-09-19T14:06
2024-09-19T14:06
2024-09-19T14:20
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ярослав железняк
алексей гончаренко
рада
верховная рада
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"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, за который вчера голосовали, изъяли шесть населенных пунктов", - написал Железняк.Он добавил, что переименование затронет населенные пункты, "содержащие российские и советские нарративы или русифицированные названия".В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* уточнил, что из постановления изъяли населенные пункты: Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.Накануне Рада провалила голосование по этому проекту, после чего некоторые парламентарии блокировали трибуну с требованием вынести постановление на повторное рассмотрение.Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Подробнее о противниках изменения названий - в материале "Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, ярослав железняк, алексей гончаренко, рада, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада
Депутаты Рады все же договорились о переименовании более 300 населенных пунктов на Украине
14:06 19.09.2024 (обновлено: 14:20 19.09.2024)
Верховная Рада Украины 19 сентября поддержала постановление о переименовании более трехсот населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, за который вчера голосовали, изъяли шесть населенных пунктов", - написал Железняк.
Он добавил, что переименование затронет населенные пункты, "содержащие российские и советские нарративы или русифицированные названия".
В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко
* уточнил, что из постановления изъяли населенные пункты: Южное, Южноукраинск, Павлоград
, Синельниково и Первомайск.
Накануне Рада провалила голосование по этому проекту, после чего некоторые парламентарии блокировали трибуну с требованием вынести постановление на повторное рассмотрение.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией
и советским периодом.
Подробнее о противниках изменения названий - в материале "Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.