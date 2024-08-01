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"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц
"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц - 01.08.2024 Украина.ру
"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц
Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале выступил против переименования улиц города
2024-08-01T07:17
2024-08-01T07:17
2024-08-01T07:18
переименование
новости
одесса
украина
россия
геннадий труханов
улица
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"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", - написал Труханов.Он также отметил, что ни он, ни городской совет не причастны к переименованиям в городе, и пообещал принять меры "для сохранения исторического и культурного наследия".После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком.А после начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене "российских" топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени. На днях украинские СМИ писали, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени русского писателя Ивана Бунина, а также бульвар сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, а улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-морских сил.Подробнее о переименованиях в стране - в материале Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
переименование, новости, одесса, украина, россия, геннадий труханов, улица
переименование, Новости, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, улица
"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц
07:17 01.08.2024 (обновлено: 07:18 01.08.2024)
Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале выступил против переименования улиц города
"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", - написал Труханов.
Он также отметил, что ни он, ни городской совет не причастны к переименованиям в городе, и пообещал принять меры "для сохранения исторического и культурного наследия".
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком.
А после начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене "российских" топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени.
На днях украинские СМИ писали, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени русского писателя Ивана Бунина, а также бульвар сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, а улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-морских сил.