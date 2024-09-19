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До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России

До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России - 19.09.2024 Украина.ру

До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России

Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела о выдаче поддельных сертификатов для мигрантов, в котором фигурируют сотрудники Института имени Пушкина. Об этом 19 сентября сообщили в столичном главке СК

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

2024-09-19T11:58

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ОПГ по незаконной выдаче документов иностранцам была организована в конце прошлого года. В ее состав входили в том числе сотрудники Института имени Пушкина.Следствию известно, что злоумышленники за вознаграждение оформляли мигрантам сертификаты о владении русским языком и законодательством России, несмотря на то, что большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала.Пятеро сотрудников Института имени Пушкина были задержаны еще в апреле. Им предъявили обвинение по факту "Организации незаконной миграции" и "Превышения должностных полномочий". Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы до семи лет, вторая - до пяти.Институт Пушкина опроверг причастность своих сотрудников к противоправной деятельности. После проверки вуза ректор Наталья Трухановская была снята с должности.Позже по требованию СК документы, дающие право на пребывание на территории РФ, выданные благодаря незаконно полученным сертификатам от Института Пушкина были аннулированы.В апреле разразился скандал вокруг Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. В Сети опубликовали видео с мигранткой, которая показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.В апреле в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции. По версии следствия, он вместе с коллегами на протяжении долгого времени систематически получал деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Всего таким образом были зарегистрированы более тысячи мигрантов.Успел уйти на пенсию: задержан экс-начальник московского ОВД, помогавший нелегалам наживаться на РоссииВ конце апреля пресс-служба Минобрнауки России сообщила, что экзамены для иностранных граждан теперь будут проводить только университеты, договоры с коммерческими организациями расторгнуты. Уточнялось, что сделано это было для усиления контроля за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан.В конце марта президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Так, накануне в Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата.Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация

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