https://ukraina.ru/20240416/1054537505.html

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма - 16.04.2024 Украина.ру

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки мигрантов формировать этнические анклавы в России

2024-04-16T13:44

2024-04-16T13:44

2024-04-16T13:44

новости

николай патрушев

терроризм

мигранты

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Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов. Также, по словам Патрушева, в России активизировалась деятельность украинских неонацистов. При поддержке и координации представителей стран Запада ВСУ совершают диверсии против мирных жителей и гражданских объектов. Теракт в "Крокус Сити Холле" стал примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей с украинской стороной, заявил Патрушев. С такими заявлениями Патрушев выступил 16 апреля на плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

https://ukraina.ru/20240408/1054379705.html

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новости, николай патрушев, терроризм, мигранты