Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма
© Алексей Никольский
© Алексей Никольский
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки мигрантов формировать этнические анклавы в России
Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.
Также, по словам Патрушева, в России активизировалась деятельность украинских неонацистов. При поддержке и координации представителей стран Запада ВСУ совершают диверсии против мирных жителей и гражданских объектов.
Теракт в "Крокус Сити Холле" стал примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей с украинской стороной, заявил Патрушев.
С такими заявлениями Патрушев выступил 16 апреля на плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.