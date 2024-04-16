Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма - 16.04.2024 Украина.ру
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Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма
Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма - 16.04.2024 Украина.ру
Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки мигрантов формировать этнические анклавы в России
2024-04-16T13:44
2024-04-16T13:44
новости
николай патрушев
терроризм
мигранты
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Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов. Также, по словам Патрушева, в России активизировалась деятельность украинских неонацистов. При поддержке и координации представителей стран Запада ВСУ совершают диверсии против мирных жителей и гражданских объектов. Теракт в "Крокус Сити Холле" стал примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей с украинской стороной, заявил Патрушев. С такими заявлениями Патрушев выступил 16 апреля на плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
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новости, николай патрушев, терроризм, мигранты
Новости, Николай Патрушев, терроризм, мигранты

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма

13:44 16.04.2024
 
© Алексей Никольский
© Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки мигрантов формировать этнические анклавы в России
Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.
Также, по словам Патрушева, в России активизировалась деятельность украинских неонацистов. При поддержке и координации представителей стран Запада ВСУ совершают диверсии против мирных жителей и гражданских объектов.
Теракт в "Крокус Сити Холле" стал примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей с украинской стороной, заявил Патрушев.
С такими заявлениями Патрушев выступил 16 апреля на плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 16:12
Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбамиСледователи по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили сведения о связи террористов с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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