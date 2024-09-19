https://ukraina.ru/20240919/1057519352.html

Ищенко объяснил, почему Польша не готова воевать за Украину, но хочет взять под контроль западные земли

Ищенко объяснил, почему Польша не готова воевать за Украину, но хочет взять под контроль западные земли - 19.09.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Польша не готова воевать за Украину, но хочет взять под контроль западные земли

Сейчас речь идет не о том, что поляки готовы воевать с Россией, а о том, что они хотят взять под контроль западные области Украины, чтобы сохранить буфер на границе с РФ и чтобы показать своему народу, что Польша не зря с ней так долго враждовала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T03:00

2024-09-19T03:00

2024-09-19T03:00

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ростислав ищенко

сикорский

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украина.ру

всу

варшава

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Ранее пранкеры Вован и Лексус побеседовали с главой МИД Польши Радославом Сикорским от имени Петра Порошенко. Сикорский им сообщил, что на данном этапе желание у Польши воевать за Украину — нулевое. Но все может измениться, если украинский фронт и сама Украина начнут рушиться.Сикорский врет, Польша не планирует воевать за Украину. Она собирается воевать за Польшу. Но воевать надо не тогда, когда рушится украинский фронт, это надо было делать в 2023 году, когда ВСУ шли в наступление, рассказал обозреватель.Надо было поддерживать ВСУ ударами на других направлениях, оттягивать на себя российские войска, создавать для них новые "горячие точки", чтобы увеличить шансы Киева на победу, отметил политолог.По его мнению, когда одного игрока уже выбили с площадки, и тут выходит другой такой же слабый, то в этом есть смысл для Вашингтона, но нет никакого смысла для Варшавы, добавил Ищенко. Таким образом Варшава вернула исконные польские территории: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Но при этом в Польше опасаются, что Россия может также претендовать на Галицию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам — в интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057516493.html

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новости, польша, украина, россия, ростислав ищенко, сикорский, вован и лексус, украина.ру, всу, варшава, западная украина