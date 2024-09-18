https://ukraina.ru/20240918/1057504414.html

Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев

Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру

Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев

Киев не имеет адекватных инициатив для нынешней администрации США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-09-18T05:00

2024-09-18T05:00

2024-09-18T05:00

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Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США представит свой "мирный план" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Частью этого плана является разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории."Я бы посоветовал не обращать на это внимание, ясно, что это спектакль, - сказал эксперт. - Это попытка давления на нас, чтобы мы перепугались и пошли на уступки. Это вариант того, как продавить ядерную державу, чтобы она сдалась".Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениямПо мнению Суздальцева, в Киеве ничего нового не придумали. Эксперт уверен, что "план, который Зеленский в конце этого месяца обещает представить в Белом доме, является тем же самым планом Зеленского, о котором мы слышим второй год"."А этот план, как отметил министр иностранных дел Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум, - констатировал Суздальцев. - Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

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