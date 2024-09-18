Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
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Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев
Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев
Киев не имеет адекватных инициатив для нынешней администрации США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-09-18T05:00
2024-09-18T05:00
новости
россия
сша
киев
андрей суздальцев
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
военная помощь
военная эскалация
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Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США представит свой "мирный план" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Частью этого плана является разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории."Я бы посоветовал не обращать на это внимание, ясно, что это спектакль, - сказал эксперт. - Это попытка давления на нас, чтобы мы перепугались и пошли на уступки. Это вариант того, как продавить ядерную державу, чтобы она сдалась".Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениямПо мнению Суздальцева, в Киеве ничего нового не придумали. Эксперт уверен, что "план, который Зеленский в конце этого месяца обещает представить в Белом доме, является тем же самым планом Зеленского, о котором мы слышим второй год"."А этот план, как отметил министр иностранных дел Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум, - констатировал Суздальцев. - Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
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новости, россия, сша, киев, андрей суздальцев, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, военная помощь, военная эскалация, всу, геополитика, украина, постсоветское пространство, сергей лавров, международные отношения, международная политика, кнр (китай), дональд трамп, камала харрис, президентские выборы, президент сша, белый дом, сво, эскалация, многополярный мир
Новости, Россия, США, Киев, Андрей Суздальцев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная эскалация, ВСУ, геополитика, Украина, постсоветское пространство, Сергей Лавров, международные отношения, Международная политика, КНР (Китай), Дональд Трамп, Камала Харрис, президентские выборы, президент США, Белый дом, СВО, эскалация, многополярный мир

Зеленский везёт в Белый дом спектакль, это попытка давления - Суздальцев

05:00 18.09.2024
 
© Екатерина ЧесноковаАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Екатерина Чеснокова
Читать в
Киев не имеет адекватных инициатив для нынешней администрации США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США представит свой "мирный план" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Частью этого плана является разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
"Я бы посоветовал не обращать на это внимание, ясно, что это спектакль, - сказал эксперт. - Это попытка давления на нас, чтобы мы перепугались и пошли на уступки. Это вариант того, как продавить ядерную державу, чтобы она сдалась".
Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям
По мнению Суздальцева, в Киеве ничего нового не придумали. Эксперт уверен, что "план, который Зеленский в конце этого месяца обещает представить в Белом доме, является тем же самым планом Зеленского, о котором мы слышим второй год".
Ростислав Ищенко интервью
16 сентября, 05:17
Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТОЯ еще в конце 2023 года говорил, что 2024 год пройдет относительно спокойно, поскольку мы просто будем добивать Украину. А вот когда мы ее добьем, все начнется. Мы ее добиваем, и уже все начинается. Западу нужно искать новые формы противостояния с Россией, а других вариантов, кроме прямого конфликта, он не находит
"А этот план, как отметил министр иностранных дел Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум, - констатировал Суздальцев. - Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем".
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
 
НовостиРоссияСШАКиевАндрей СуздальцевВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украинывоенная помощьвоенная эскалацияВСУгеополитикаУкраинапостсоветское пространствоСергей Лавровмеждународные отношенияМеждународная политикаКНР (Китай)Дональд ТрампКамала Харриспрезидентские выборыпрезидент СШАБелый домСВОэскалациямногополярный мир
 
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