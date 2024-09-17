https://ukraina.ru/20240917/1057488017.html

Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным - 17.09.2024 Украина.ру

Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

Ясно, что в ответ на удары дальнобойным оружием по своей территории, Россия не будет наносить ядерные удары. Но ответных действий в инициативном порядке ждут все граждане нашей страны. Нас удивляет, почему серьезная эскалация со стороны Запада не встречает более серьезных мер.

2024-09-17T06:30

2024-09-17T06:30

2024-09-17T06:30

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сша

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Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.- Алексей Иванович, эта мера призвана увеличить количество войск, которые сражаются в зоне СВО, или усилит нашу обороноспособность на других рубежах?- Конечно, это будет ориентировано на то, чтобы увеличить численность вооружённых сил на линии боевого соприкосновения, это наиболее приоритетно. Но у нас появились новые округа, новые противники, которые с севера запускают беспилотники по Мурманской области. В условиях, когда против нас действует широкая коалиция и растет число наемников — это еще не решение проблемы.- А каким решение проблемы видится вам?- Увеличение численности Вооруженных сил до четырех миллионов, как минимум.- Речь идет о добровольцах-контрактниках или об увеличении призывного контингента?- О контрактниках. Но главное – надо менять структуру и пересматривать документы. В нынешней структуре вооруженных сил у нас слишком много людей заняты обслуживанием. И даже по новому закону значительная часть ВС это гражданские. В реальности воюет одна пятая часть армии.- Зеленский собирается во время визита в США предложить так называемый мирный план, для осуществления которого Запад должен разрешить удары дальнобойным оружием по территории России. Отважится ли Запад на то, чтобы дать такое разрешение?- Это уже происходит. Уже были нанесены удары по Крыму ракетами ATACMS, это высокоточные баллистические ракеты. Ничего нового здесь нет, идет процесс легализации. Ракеты повышенной дальности уже поставляются на Украину.Другое дело, что этих ракет не так много на Западе. Есть и еще одна проблема, о которой у нас не говорят. Ракеты с дальностью до 300 километров это одна история, но есть еще и беспилотники с дальностью до тысячи километров, которые уже запускались по НПЗ в Омске.Но есть еще и ракеты морского базирования, которые принадлежат военно-морским силам США и странам НАТО, поэтому здесь важно не это конкретное решение, которое уже принято. Американцы просто валяют дурачка, когда говорят, что это их не касается, это инициатива Англии и Франции. Они заинтересованы, чтобы повоевали Париж и Лондон и понесли издержки, а США остались бы в стороне.- Наш президент предельно ясно прочертил эти красные линии, заявив, что в таком случае Россия будет считать страны НАТО прямыми участниками военного конфликта.- Но какие конкретные действия предпримет Россия, он не сказал. А эти действия могут быть самыми разными. Но ясно, что это не будут ответные ядерные удары. Но ответных действий в инициативном порядке ждут все граждане нашей страны. Нас удивляет, почему серьезная эскалация со стороны Запада не встречает более серьезных мер.И ответные действия могут быть против объектов США, Великобритании и Франции, расположенных в других частях света.Об угрозе военного переворота на Украине "Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, алексей подберезкин, владимир путин, нато, украина.ру, нпз