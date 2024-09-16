https://ukraina.ru/20240916/1057481554.html

Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим

Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим - 16.09.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим

Даже если Трамп окажется в Белом доме, встанет вопрос, что делать дальше. Понятно, что самостоятельно Украина победить не в силах. А из-за спины России выглядывает очень внимательный наблюдатель Китай. И прекратить войну Запад тоже не может, чтобы найти компромисс и повторить эффект Карибского кризиса.

2024-09-16T19:00

2024-09-16T19:00

2024-09-16T19:00

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андрей суздальцев

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.По подозрению в покушении на Дональда Трампа в гольф-клубе во штате Флорида задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Известно, что он поддерживает украинский режим и побывал в Киеве в 2022 году, где пытался вербовать наемников для службы в рядах ВСУ.- Андрей Иванович, это уже второе покушение на Дональда Трампа. Видимо, на него объявлена охота в США. Доживет ли он до дня выборов?- Я об этом говорил еще весной этого года. Скорее всего, его могут убить, уже было два покушения. Второе, его не допустят до власти. Прошлые выборы вызвали большие сомнения в исходе голосования. Поэтому демократы предпримут все усилия, в том числе не совсем законные, чтобы Трамп не стал президентом.- Попытки покушений — это часть плана или инициатива одиночек?- Покушения, конечно, это инициатива одиночки. Не очень себе представляю, что в современной Америке начнут создаваться заговоры для убийства президента. Кто-то скажет, а как же убийство Джона Кеннеди? Но мы так и не получили четко сформулированных обвинений каких-то лиц в заговоре.В данном случае все усилия информационных ресурсов США и силовых ведомств направлены на то, чтобы доказать, что против Трампа действовали одиночки. Нет повода говорить, что работала команда.А в том, что против Трампа будет составлен заговор, чтобы не допустить его к власти, даже если он будет побеждать, в этом я почти уверен.- Что это будет означать для войны на Украине?- Война будет продолжена и эскалация будет нарастать. Объясню в чем дело. Этот вопрос возник еще в марте 2022 года. Тогда в нашем экспертном сообществе произошел незаметный для неспециалиста, но важный раскол. Одна часть экспертов утверждала, что этот конфликт выгоден США, Западу, и они его затягивают, чтобы измотать Россию. Другие эксперты говорили, что каждый день конфликта ломает авторитет Запада. То есть у Запада нет возможности надавить на Россию, заставив ее остановиться.Слабость запада была проявлена еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. Москва тогда никого не спрашивала, и Запад ничего не мог сделать против. Крым оказался символом того, что возможности Запада крайне ограничены. Так и этот конфликт показал, что Запад не может топнуть ножкой, и Москва, испугавшись, выведет войска. Это то, на чем до сих пор настаивает Киев.Даже если Трамп окажется в Белом доме, встанет вопрос, что делать дальше. Понятно, что самостоятельно Украина победить не в силах. Затягивая войну, Запад рискует показать, что он слаб. Из-за спины России выглядывает очень внимательный наблюдатель Китай. И прекратить войну Запад тоже не может, чтобы найти компромисс и повторить эффект Карибского кризиса.Историки считают, что Карибский кризис оказался компромиссом. СССР вывел свои ракеты с Кубы, а американцы без волокиты - ракеты "Юпитер" из Турции. Но на самом деле выход из кризиса подавался как успех Запада. Было заявлено, что Советский Союз выводит свои ракеты, а США обещают не организовывать мятежи против правительства Кубы. О ракетах "Юпитер" не говорилось. И народ на Западе считал, что СССР удалось продавить. Эти соглашения не были подписаны, это были устные договоренности, и их Запад до сих пор выполняет.И сейчас они настаивают на том, чтобы мы пошли на уступки, хотя бы символические - допустим, поехали бы на следующий саммит мира, который организовывает Киев, и сели бы за стол переговоров. И наше появление там будет подаваться как уступка с нашей стороны и победа Запада. Это будет представлено, как то, что Запад силен и не хочет лишней крови.Поэтому новой администрации Белого дома надо будет найти форматы, чтобы показать, что Запад не слабый, что Москва пойдет на уступки, хотя бы крошечные, но она должна упасть на колени перед Западом. Это первая задача новой администрации.- Тем временем Зеленский во время своего визита в США представит свой мирный план президенту Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу. Составной частью этого плана является разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Будет ли этот пункт одобрен однозначно, потому что западные СМИ подают противоречивые оценки?- Я бы посоветовал не обращать на это внимание, ясно, что это спектакль. Это попытка давления на нас, чтобы мы перепугались и пошли на уступки. Это вариант того, как продавить ядерную державу, чтобы она сдалась. План, который Зеленский в конце этого месяца обещает представить в Белом доме, является тем же самым планом Зеленского, о котором мы слышим второй год.А этот план, как отметил министр иностранных дел Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем.- Но Запад не перейдет этот рубикон, испугавшись ядерного ответа?- Нет, они не знают, где этот рубикон, поэтому будет дальше заниматься эскалацией. Запад уверен, что мы не ответим. Поэтому удар будет обязательно нанесен по нашим военным объектам, а может и по государственным и социальным объектам. Они всему миру показывают, что Запад остается центром силы, Россия обещает ответить, но не отвечает. То, что мы не отвечаем, потому что не хотим ввергнуть весь мир в Третью мировую войну, об этом не говорится. Для них это не важно.- Но если ракеты полетят на Москву у нас не будет другого выхода.Я не знаю, я не руководство страны. Но они на 100 процентов уверены, что ответа не будет, поэтому они могут вытворять, что хотят.О задачах специальной военной операции на Украине в материале Ростислава Ищенко О смысле СВО

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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интервью, запад, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, украина.ру