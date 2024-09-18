Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать
Андрей Суздальцев интервью февраль
Эскалация противостояния Запада с Россией будет нарастать притом, что Запад ещё 10 лет назад продемонстрировал свою неспособность сдерживать Москву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
"Война будет продолжена и эскалация будет нарастать, - убеждён Суздальцев. - Объясню в чем дело. Этот вопрос возник еще в марте 2022 года. Тогда в нашем экспертном сообществе произошел незаметный для неспециалиста, но важный раскол. Одна часть экспертов утверждала, что этот конфликт выгоден США, Западу, и они его затягивают, чтобы измотать Россию. Другие эксперты говорили, что каждый день конфликта ломает авторитет Запада. То есть у Запада нет возможности надавить на Россию, заставив ее остановиться".
"Слабость Запада была проявлена еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. Москва тогда никого не спрашивала, и Запад ничего не мог сделать против. Крым оказался символом того, что возможности Запада крайне ограничены. Так и этот конфликт показал, что Запад не может топнуть ножкой, и Москва, испугавшись, выведет войска. Это то, на чем до сих пор настаивает Киев", - добавил российский эксперт.
По мнению Суздальцева, западные политики сами создали ситуацию, когда их геополитические амбиции не соответствуют возможностям. В частности, в США желают "сначала расправиться Россией, потом с Китаем" при том, что в ходе СВО не могут добиться желаемого им результата.
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