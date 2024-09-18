Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать - 18.09.2024 Украина.ру
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Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать
Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать - 18.09.2024 Украина.ру
Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать
Эскалация противостояния Запада с Россией будет нарастать притом, что Запад ещё 10 лет назад продемонстрировал свою неспособность сдерживать Москву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-09-18T04:15
2024-09-18T04:15
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андрей суздальцев
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геополитика
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"Война будет продолжена и эскалация будет нарастать, - убеждён Суздальцев. - Объясню в чем дело. Этот вопрос возник еще в марте 2022 года. Тогда в нашем экспертном сообществе произошел незаметный для неспециалиста, но важный раскол. Одна часть экспертов утверждала, что этот конфликт выгоден США, Западу, и они его затягивают, чтобы измотать Россию. Другие эксперты говорили, что каждый день конфликта ломает авторитет Запада. То есть у Запада нет возможности надавить на Россию, заставив ее остановиться".Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям"Слабость Запада была проявлена еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. Москва тогда никого не спрашивала, и Запад ничего не мог сделать против. Крым оказался символом того, что возможности Запада крайне ограничены. Так и этот конфликт показал, что Запад не может топнуть ножкой, и Москва, испугавшись, выведет войска. Это то, на чем до сих пор настаивает Киев", - добавил российский эксперт.По мнению Суздальцева, западные политики сами создали ситуацию, когда их геополитические амбиции не соответствуют возможностям. В частности, в США желают "сначала расправиться Россией, потом с Китаем" при том, что в ходе СВО не могут добиться желаемого им результата.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руАлексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
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новости, запад, россия, сша, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, нато, всу, сво, геополитика, украина, крым, чей крым, военная эскалация, эскалация, международные отношения, международная политика, эксперты
Новости, Запад, Россия, США, Андрей Суздальцев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, СВО, геополитика, Украина, Крым, Чей Крым, военная эскалация, эскалация, международные отношения, Международная политика, эксперты

Суздальцев о перспективах СВО: Запад не может топнуть ножкой, эскалация будет нарастать

04:15 18.09.2024
 
Андрей Суздальцев интервью февраль
Андрей Суздальцев интервью февраль
Читать в
Эскалация противостояния Запада с Россией будет нарастать притом, что Запад ещё 10 лет назад продемонстрировал свою неспособность сдерживать Москву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
"Война будет продолжена и эскалация будет нарастать, - убеждён Суздальцев. - Объясню в чем дело. Этот вопрос возник еще в марте 2022 года. Тогда в нашем экспертном сообществе произошел незаметный для неспециалиста, но важный раскол. Одна часть экспертов утверждала, что этот конфликт выгоден США, Западу, и они его затягивают, чтобы измотать Россию. Другие эксперты говорили, что каждый день конфликта ломает авторитет Запада. То есть у Запада нет возможности надавить на Россию, заставив ее остановиться".
Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям
"Слабость Запада была проявлена еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. Москва тогда никого не спрашивала, и Запад ничего не мог сделать против. Крым оказался символом того, что возможности Запада крайне ограничены. Так и этот конфликт показал, что Запад не может топнуть ножкой, и Москва, испугавшись, выведет войска. Это то, на чем до сих пор настаивает Киев", - добавил российский эксперт.
По мнению Суздальцева, западные политики сами создали ситуацию, когда их геополитические амбиции не соответствуют возможностям. В частности, в США желают "сначала расправиться Россией, потом с Китаем" при том, что в ходе СВО не могут добиться желаемого им результата.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
НовостиЗападРоссияСШААндрей СуздальцевВооруженные силы УкраиныНАТОВСУСВОгеополитикаУкраинаКрымЧей Крымвоенная эскалацияэскалациямеждународные отношенияМеждународная политикаэксперты
 
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