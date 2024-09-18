Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
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Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев
Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру
Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев
До сих пор на экс-президента и кандидата в президенты США покушались одиночки, однако заговору в выборной кампании тоже может найтись место. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-09-18T03:30
2024-09-18T03:30
дональд трамп
новости
выборы
сша
россия
флорида
андрей суздальцев
камала харрис
вооруженные силы украины
иностранный легион
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В середине сентября по подозрению в покушении на Дональда Трампа в штате Флорида задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Горячий поклонник киевского режима и русофоб побывал в Киеве в 2022 году, где пытался стать наёмником. Затем он стал вербовать таковых для службы в ВСУ и, как выяснилось, готовить убийство кандидата в президенты своей страны.Суздальцев напомнил, что предсказывал покушения на Трампа весной этого года. По мнению эксперта, Демпартия США с кандидатом в президенты Камалой Харрис пойдёт на решительные меры по недопущению возвращения Трампа в Белый дом."Скорее всего, его могут убить, уже было два покушения. Второе, его не допустят до власти, - сказал Суздальцев. - Прошлые выборы вызвали большие сомнения в исходе голосования. Поэтому демократы предпримут все усилия, в том числе не совсем законные, чтобы Трамп не стал президентом".Суздальцев уверен, что покушения на Трампа реализованы по инициативам одиночек. По мнению эксперта, нет оснований обсуждать заговор."Кто-то скажет, а как же убийство Джона Кеннеди? Но мы так и не получили четко сформулированных обвинений каких-то лиц в заговоре", - сказал он.Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям"В данном случае все усилия информационных ресурсов США и силовых ведомств направлены на то, чтобы доказать, что против Трампа действовали одиночки. Нет повода говорить, что работала команда", - уточнил СуздальцевПри этом он отметил, что "в том, что против Трампа будет составлен заговор, чтобы не допустить его к власти, даже если он будет побеждать, в этом я почти уверен".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: "Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУТакже на эту тему публикация автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него
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дональд трамп, новости, выборы, сша, россия, флорида, андрей суздальцев, камала харрис, вооруженные силы украины, иностранный легион, всу, терроризм, террорист, президентские выборы, президент сша
Дональд Трамп, Новости, выборы, США, Россия, Флорида, Андрей Суздальцев, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, иностранный легион, ВСУ, терроризм, террорист, президентские выборы, президент США

Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев

03:30 18.09.2024
 
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
Трамп. Покушение - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP / Evan Vucci
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До сих пор на экс-президента и кандидата в президенты США покушались одиночки, однако заговору в выборной кампании тоже может найтись место. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В середине сентября по подозрению в покушении на Дональда Трампа в штате Флорида задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Горячий поклонник киевского режима и русофоб побывал в Киеве в 2022 году, где пытался стать наёмником. Затем он стал вербовать таковых для службы в ВСУ и, как выяснилось, готовить убийство кандидата в президенты своей страны.
Суздальцев напомнил, что предсказывал покушения на Трампа весной этого года. По мнению эксперта, Демпартия США с кандидатом в президенты Камалой Харрис пойдёт на решительные меры по недопущению возвращения Трампа в Белый дом.
"Скорее всего, его могут убить, уже было два покушения. Второе, его не допустят до власти, - сказал Суздальцев. - Прошлые выборы вызвали большие сомнения в исходе голосования. Поэтому демократы предпримут все усилия, в том числе не совсем законные, чтобы Трамп не стал президентом".
Суздальцев уверен, что покушения на Трампа реализованы по инициативам одиночек. По мнению эксперта, нет оснований обсуждать заговор.
"Кто-то скажет, а как же убийство Джона Кеннеди? Но мы так и не получили четко сформулированных обвинений каких-то лиц в заговоре", - сказал он.
Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям
"В данном случае все усилия информационных ресурсов США и силовых ведомств направлены на то, чтобы доказать, что против Трампа действовали одиночки. Нет повода говорить, что работала команда", - уточнил Суздальцев
При этом он отметил, что "в том, что против Трампа будет составлен заговор, чтобы не допустить его к власти, даже если он будет побеждать, в этом я почти уверен".
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: "Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ
Также на эту тему публикация автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него
 
Дональд ТрампНовостивыборыСШАРоссияФлоридаАндрей СуздальцевКамала ХаррисВооруженные силы Украиныиностранный легионВСУтерроризмтеррористпрезидентские выборыпрезидент США
 
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