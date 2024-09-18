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Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев

Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру

Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев

До сих пор на экс-президента и кандидата в президенты США покушались одиночки, однако заговору в выборной кампании тоже может найтись место. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-09-18T03:30

2024-09-18T03:30

2024-09-18T03:30

дональд трамп

новости

выборы

сша

россия

флорида

андрей суздальцев

камала харрис

вооруженные силы украины

иностранный легион

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В середине сентября по подозрению в покушении на Дональда Трампа в штате Флорида задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Горячий поклонник киевского режима и русофоб побывал в Киеве в 2022 году, где пытался стать наёмником. Затем он стал вербовать таковых для службы в ВСУ и, как выяснилось, готовить убийство кандидата в президенты своей страны.Суздальцев напомнил, что предсказывал покушения на Трампа весной этого года. По мнению эксперта, Демпартия США с кандидатом в президенты Камалой Харрис пойдёт на решительные меры по недопущению возвращения Трампа в Белый дом."Скорее всего, его могут убить, уже было два покушения. Второе, его не допустят до власти, - сказал Суздальцев. - Прошлые выборы вызвали большие сомнения в исходе голосования. Поэтому демократы предпримут все усилия, в том числе не совсем законные, чтобы Трамп не стал президентом".Суздальцев уверен, что покушения на Трампа реализованы по инициативам одиночек. По мнению эксперта, нет оснований обсуждать заговор."Кто-то скажет, а как же убийство Джона Кеннеди? Но мы так и не получили четко сформулированных обвинений каких-то лиц в заговоре", - сказал он.Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям"В данном случае все усилия информационных ресурсов США и силовых ведомств направлены на то, чтобы доказать, что против Трампа действовали одиночки. Нет повода говорить, что работала команда", - уточнил СуздальцевПри этом он отметил, что "в том, что против Трампа будет составлен заговор, чтобы не допустить его к власти, даже если он будет побеждать, в этом я почти уверен".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: "Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУТакже на эту тему публикация автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него

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