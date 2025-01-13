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Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес

Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес - 13.01.2025 Украина.ру

Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес

Геополитические амбиции 47-го президента США могут быть учтены Москвой в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T04:40

2025-01-13T04:40

2025-01-13T04:40

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Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в переговорах с президентом России. Владимир Путин может предложить возвращающемуся в Белый дом более широкий круг вопросов для обсуждения, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований."Ослабление Китая не в нашей компетенции, - заметил Брутер. - А независимость Гренландии в нашей. То есть американцам она нужна, премьер Гренландии проводит референдум, и Совбез ООН голосует за деколонизацию. И мы поддерживаем независимость Гренландии".Брутер полагает, что в переговорном процессе российские интересы в Арктике могут быть рассмотрены – равно как и интересы Соединённых Штатов в лице Трампа.Он обратил внимание на планы Трампа по приращению США за счёт Гренландии. Брутер полагает, что и эта идея может стать предметом рассмотрения переговорщиков."Трамп хочет официально зайти в Гренландию? Хочет. Дания ее так просто не отдаст. А мы предлагаем это как часть общего решения. Второй кусочек пазла это стратегическое ослабление Евросоюза", - сказал Брутер.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руАвтор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел ситуацию в публикации Арктическая рапсодия. Присоединяя Гренландию, Трамп может, но вряд ли построит в США социализм

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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, совет безопасности оон, ес, геополитика, международные отношения, международная политика, переговоры, политика, внешняя политика, дипломатия, европа, арктика