Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
Геополитические амбиции 47-го президента США могут быть учтены Москвой в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в переговорах с президентом России. Владимир Путин может предложить возвращающемуся в Белый дом более широкий круг вопросов для обсуждения, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
"Ослабление Китая не в нашей компетенции, - заметил Брутер. - А независимость Гренландии в нашей. То есть американцам она нужна, премьер Гренландии проводит референдум, и Совбез ООН голосует за деколонизацию. И мы поддерживаем независимость Гренландии".
9 января, 15:45Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.
Брутер полагает, что в переговорном процессе российские интересы в Арктике могут быть рассмотрены – равно как и интересы Соединённых Штатов в лице Трампа.
"Мы все равно должны будем ему что-то отдать. В Арктику он и так войдет без нас. И мы же не просто так это делаем. Мы же не хотим воевать бесконечно. А американцы с военной точки зрения там есть и так. Чем же мы рискуем?", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на планы Трампа по приращению США за счёт Гренландии. Брутер полагает, что и эта идея может стать предметом рассмотрения переговорщиков.
"Трамп хочет официально зайти в Гренландию? Хочет. Дания ее так просто не отдаст. А мы предлагаем это как часть общего решения. Второй кусочек пазла это стратегическое ослабление Евросоюза", - сказал Брутер.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел ситуацию в публикации Арктическая рапсодия. Присоединяя Гренландию, Трамп может, но вряд ли построит в США социализм