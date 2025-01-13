Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес - 13.01.2025 Украина.ру
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Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес - 13.01.2025 Украина.ру
Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
Геополитические амбиции 47-го президента США могут быть учтены Москвой в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T04:40
2025-01-13T04:40
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Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в переговорах с президентом России. Владимир Путин может предложить возвращающемуся в Белый дом более широкий круг вопросов для обсуждения, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований."Ослабление Китая не в нашей компетенции, - заметил Брутер. - А независимость Гренландии в нашей. То есть американцам она нужна, премьер Гренландии проводит референдум, и Совбез ООН голосует за деколонизацию. И мы поддерживаем независимость Гренландии".Брутер полагает, что в переговорном процессе российские интересы в Арктике могут быть рассмотрены – равно как и интересы Соединённых Штатов в лице Трампа.Он обратил внимание на планы Трампа по приращению США за счёт Гренландии. Брутер полагает, что и эта идея может стать предметом рассмотрения переговорщиков."Трамп хочет официально зайти в Гренландию? Хочет. Дания ее так просто не отдаст. А мы предлагаем это как часть общего решения. Второй кусочек пазла это стратегическое ослабление Евросоюза", - сказал Брутер.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руАвтор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел ситуацию в публикации Арктическая рапсодия. Присоединяя Гренландию, Трамп может, но вряд ли построит в США социализм
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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, совет безопасности оон, ес, геополитика, международные отношения, международная политика, переговоры, политика, внешняя политика, дипломатия, европа, арктика
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, ЕС, геополитика, международные отношения, Международная политика, переговоры, политика, внешняя политика, дипломатия, Европа, Арктика

Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес

04:40 13.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Геополитические амбиции 47-го президента США могут быть учтены Москвой в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в переговорах с президентом России. Владимир Путин может предложить возвращающемуся в Белый дом более широкий круг вопросов для обсуждения, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
"Ослабление Китая не в нашей компетенции, - заметил Брутер. - А независимость Гренландии в нашей. То есть американцам она нужна, премьер Гренландии проводит референдум, и Совбез ООН голосует за деколонизацию. И мы поддерживаем независимость Гренландии".
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 15:45
Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.
Брутер полагает, что в переговорном процессе российские интересы в Арктике могут быть рассмотрены – равно как и интересы Соединённых Штатов в лице Трампа.
"Мы все равно должны будем ему что-то отдать. В Арктику он и так войдет без нас. И мы же не просто так это делаем. Мы же не хотим воевать бесконечно. А американцы с военной точки зрения там есть и так. Чем же мы рискуем?", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на планы Трампа по приращению США за счёт Гренландии. Брутер полагает, что и эта идея может стать предметом рассмотрения переговорщиков.
"Трамп хочет официально зайти в Гренландию? Хочет. Дания ее так просто не отдаст. А мы предлагаем это как часть общего решения. Второй кусочек пазла это стратегическое ослабление Евросоюза", - сказал Брутер.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел ситуацию в публикации Арктическая рапсодия. Присоединяя Гренландию, Трамп может, но вряд ли построит в США социализм
 
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Заголовок открываемого материала
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06:10Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
06:00Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
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05:00Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
04:40Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
04:20Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине
04:00Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
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