Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт - 13.01.2025 Украина.ру
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Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт - 13.01.2025 Украина.ру
Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
Вашингтон и Москва могут договориться только сепаратно и только по комплексному соглашению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T06:00
2025-01-13T06:00
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Дональд Трамп обещал в предвыборный период решить украинскую проблему за сутки. После победы над Джо Байденом он же заявил о шестимесячном сроке. По мнению Владимира Брутера, новый срок заступающего 20 января в должность президента США не означает моментального прекращения СВО."Трамп не может отказаться от снабжения Украины без договоренностей, потому что это будет означать капитуляцию, - сказал Брутер. - При первом контакте Россия должна выставить ряд условий, которые выходят за рамки плана Келлога-Флейца (план советников Трампа, согласно которому Киев получит больше оружия, если согласится на переговоры), сказав, что договоренность с Вашингтоном может быть только сепаратной, минуя Евросоюз"."Второе, она должна быть комплексной, учитывать интересы Вашингтона, помимо украинского кейса, и интересы России, которые должны реализовываться после окончания военных действий. Когда будет найдена модальность, которая объединяет все эти вопросы, а она может быть найдена при первом контакте рабочих групп, возможно урегулирование", - добавил Брутер.По мнению эксперта, до этого максимум, на что будет готова Россия - это в решающий момент остановить военные действия на границах семи областей. Брутер сомневается, что российская армия сможет выйти на эти границы ранее, чем через полгода.Москве тоже важно, что будет находиться с той стороны Украины, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. При этом он указал на "санитарный кордон" из восточноевропейских стран.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
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новости, россия, вашингтон, москва, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, ес, рамштайн, кит келлог, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, переговоры, восточная европа, венгрия, словакия, румыния, украина-ес, многополярный мир, геополитика
Новости, Россия, Вашингтон, Москва, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, ЕС, Рамштайн, Кит Келлог, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, переговоры, Восточная Европа, Венгрия, Словакия, Румыния, Украина-ЕС, многополярный мир, геополитика

Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт

06:00 13.01.2025
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Вашингтон и Москва могут договориться только сепаратно и только по комплексному соглашению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Дональд Трамп обещал в предвыборный период решить украинскую проблему за сутки. После победы над Джо Байденом он же заявил о шестимесячном сроке. По мнению Владимира Брутера, новый срок заступающего 20 января в должность президента США не означает моментального прекращения СВО.
"Трамп не может отказаться от снабжения Украины без договоренностей, потому что это будет означать капитуляцию, - сказал Брутер. - При первом контакте Россия должна выставить ряд условий, которые выходят за рамки плана Келлога-Флейца (план советников Трампа, согласно которому Киев получит больше оружия, если согласится на переговоры), сказав, что договоренность с Вашингтоном может быть только сепаратной, минуя Евросоюз".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Вчера, 18:35
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"Второе, она должна быть комплексной, учитывать интересы Вашингтона, помимо украинского кейса, и интересы России, которые должны реализовываться после окончания военных действий. Когда будет найдена модальность, которая объединяет все эти вопросы, а она может быть найдена при первом контакте рабочих групп, возможно урегулирование", - добавил Брутер.
По мнению эксперта, до этого максимум, на что будет готова Россия - это в решающий момент остановить военные действия на границах семи областей. Брутер сомневается, что российская армия сможет выйти на эти границы ранее, чем через полгода.
"Никакой остановки боевых действий до комплексного решения между Россией и США и странами, которые готовы участвовать, быть не может, - убеждён Брутер. - Причем интересы этих стран, которые готовы участвовать, должны быть частью этого соглашения. Речь идет, возможно, о Венгрии, Румынии, Словакии. Для Трампа это будет означать, что в рамках Евросоюза он будет обладать неким блокирующим пакетом".
Москве тоже важно, что будет находиться с той стороны Украины, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. При этом он указал на "санитарный кордон" из восточноевропейских стран.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
 
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