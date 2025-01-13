https://ukraina.ru/20250113/1060213470.html

Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт

Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт - 13.01.2025 Украина.ру

Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт

Вашингтон и Москва могут договориться только сепаратно и только по комплексному соглашению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T06:00

2025-01-13T06:00

2025-01-13T06:00

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Дональд Трамп обещал в предвыборный период решить украинскую проблему за сутки. После победы над Джо Байденом он же заявил о шестимесячном сроке. По мнению Владимира Брутера, новый срок заступающего 20 января в должность президента США не означает моментального прекращения СВО."Трамп не может отказаться от снабжения Украины без договоренностей, потому что это будет означать капитуляцию, - сказал Брутер. - При первом контакте Россия должна выставить ряд условий, которые выходят за рамки плана Келлога-Флейца (план советников Трампа, согласно которому Киев получит больше оружия, если согласится на переговоры), сказав, что договоренность с Вашингтоном может быть только сепаратной, минуя Евросоюз"."Второе, она должна быть комплексной, учитывать интересы Вашингтона, помимо украинского кейса, и интересы России, которые должны реализовываться после окончания военных действий. Когда будет найдена модальность, которая объединяет все эти вопросы, а она может быть найдена при первом контакте рабочих групп, возможно урегулирование", - добавил Брутер.По мнению эксперта, до этого максимум, на что будет готова Россия - это в решающий момент остановить военные действия на границах семи областей. Брутер сомневается, что российская армия сможет выйти на эти границы ранее, чем через полгода.Москве тоже важно, что будет находиться с той стороны Украины, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. При этом он указал на "санитарный кордон" из восточноевропейских стран.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

https://ukraina.ru/20250112/1060213072.html

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