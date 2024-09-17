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Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии

Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии - 17.09.2024 Украина.ру

Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 сентября на брифинге прокомментировал решение Владимира Путина увеличить численность российской армии

2024-09-17T12:56

2024-09-17T12:56

2024-09-17T12:57

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"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", - сказал Песков.Накануне российский лидер своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.

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россия, дмитрий песков, новости, владимир путин, вс рф