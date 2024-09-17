Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии - 17.09.2024 Украина.ру
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Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии
Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии - 17.09.2024 Украина.ру
Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 сентября на брифинге прокомментировал решение Владимира Путина увеличить численность российской армии
2024-09-17T12:56
2024-09-17T12:57
россия
дмитрий песков
новости
владимир путин
вс рф
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"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", - сказал Песков.Накануне российский лидер своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.
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россия, дмитрий песков, новости, владимир путин, вс рф
Россия, Дмитрий Песков, Новости, Владимир Путин, ВС РФ

Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии

12:56 17.09.2024 (обновлено: 12:57 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 сентября на брифинге прокомментировал решение Владимира Путина увеличить численность российской армии
"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", - сказал Песков.
Накануне российский лидер своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.
Об успехах ВС РФ - в материале Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару на сайте Украина.ру.
 
РоссияДмитрий ПесковНовостиВладимир ПутинВС РФ
 
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