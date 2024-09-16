Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Эту информацию 16 сентября подтвердили украинские СМИ
Отмечается, что последняя доступная украинскими войскам трасса фактически перерезана, а передвижение ВСУ по грунтовым дорогам также крайне затруднительно , так как все они находятся под огневым контролем российских военных.
Днем ранее украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий признал, что ВС РФ берут Угледар в "клещи" с двух сторон. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.
На днях военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре.
"Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.
13 сентября, 06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУЕсли говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, и ускорять процесс не нужно, уточнил в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", - сказал собеседник издания.
11 сентября, 03:00Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на УгледарКогда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.