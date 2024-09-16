Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару - 16.09.2024 Украина.ру
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Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару - 16.09.2024 Украина.ру
Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
Угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Эту информацию 16 сентября подтвердили украинские СМИ
2024-09-16T12:28
2024-09-16T12:28
новости
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Отмечается, что последняя доступная украинскими войскам трасса фактически перерезана, а передвижение ВСУ по грунтовым дорогам также крайне затруднительно , так как все они находятся под огневым контролем российских военных.Днем ранее украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий признал, что ВС РФ берут Угледар в "клещи" с двух сторон. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.На днях военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре."Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, и ускорять процесс не нужно, уточнил в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев."Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", - сказал собеседник издания.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.
https://ukraina.ru/20240913/1057404321.html
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новости, угледар, вс рф, всу, днр
Новости, Угледар, ВС РФ, ВСУ, ДНР

Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару

12:28 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Эту информацию 16 сентября подтвердили украинские СМИ
Отмечается, что последняя доступная украинскими войскам трасса фактически перерезана, а передвижение ВСУ по грунтовым дорогам также крайне затруднительно , так как все они находятся под огневым контролем российских военных.
Днем ранее украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий признал, что ВС РФ берут Угледар в "клещи" с двух сторон. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.
На днях военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре.
"Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 06:00
Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУЕсли говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, и ускорять процесс не нужно, уточнил в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", - сказал собеседник издания.
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11 сентября, 03:00
Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на УгледарКогда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.
 
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