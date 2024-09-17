https://ukraina.ru/20240917/1057492621.html

Как польская военная пропаганда "выигрывала войну" с Третьим рейхом

Как польская военная пропаганда "выигрывала войну" с Третьим рейхом - 17.09.2024 Украина.ру

Как польская военная пропаганда "выигрывала войну" с Третьим рейхом

К моменту начала советского Освободительного похода польское государство фактически прекратило своё существование, и 85 лет назад, 17 сентября 1939 года высшие власти и военное командование страны выехали в Румынию. Но польская пропаганда продолжала "побеждать врага"

2024-09-17T08:14

2024-09-17T08:14

2024-09-17T08:14

история

история

польша

германия

англия

юзеф пилсудский

адольф гитлер

вторая мировая война

1939 год

17 сентября 1939 года

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"Сентябрь 1939 года был одним из самых страшных польских месяцев. Не потому, что мы потерпели поражение – нация уже переживала не одно поражение. Даже не потому, что это поражение было таким жестоким и таким сокрушительным, – на войне драмы и внезапные перемены ситуаций являются частым явлением. Чудовищность польской сентябрьской трагедии заключалась в другом: в душевной катастрофе нации, совершенно неподготовленной к случившемуся. Огромный грех отягощает совесть польской пропаганды и польского национального образования накануне 1939 года".Эти слова польского писателя Александра Каминского из его книги "Камни для баррикады" (1943) очень чётко описывают настроения в польском обществе после поражения в сентябре 1939-го. Поражения, которое стало абсолютным шоком для большинства поляков. Ведь в течение нескольких предвоенных лет польская пропаганда убеждала граждан в силе польской армии и создавала культ маршала Эдварда Рыдз-Смиглы. Но 17 сентября, когда польская армия ещё формально не капитулировала, маршал, бывший преемником Юзефа Пилсудского, выехал за границу вместе с президентом, премьером и правительством Польши.На развитие польской предвоенной пропаганды повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Помимо враждебной политики соседей, польские власти также столкнулись с проблемами внутри страны. Смерть в 1935 году диктатора Юзефа Пилсудского, фигура которого объединила лагерь авторитарной власти, известной под названием "санация", привела к борьбе за лидерство в стране. В конечном итоге бразды правления Второй Речью Посполитой, как называли межвоенную Польшу, взяли на себя президент Игнаций Мосцицкий, министр иностранных дел Юзеф Бек и маршал Эдвард Рыдз-Смиглы.В условиях растущей угрозы со стороны Германии лидеры "санации" понимали, что они должны предпринять действия, которые поднимут моральный дух граждан, сплотят общество и подготовят его к отражению возможной агрессии. Правители Польши руководствовались идеей "вооружённой нации", исходя из того, что за сильной армией должны стоять граждане, которые её абсолютно поддерживают.Пропаганда продвигала идею защиты государства среди самых широких масс польского общества. Предлагалось подчеркнуть позитивный настрой граждан и поддержать дух общества и армии во время боевых действий. Целью пропаганды было также укрепление доверия к правительству среди граждан.Главным органом, ответственным за пропаганду в армии и обществе Польши, был Военный научно-образовательный институт. На польском языке это учреждение именовалось Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, сокращённо WINO, – что вызывало у публики иронию, поскольку "wino" на польском значит "вино". Институт влиял на пропагандистские материалы в польских СМИ через свой "Пресс-бюллетень", который издавался с февраля 1939 года и содержал сообщения и темы, посвященные моральной и практической подготовке общества к войне. Бюллетень также публиковал много материалов о текущей политике и решениях правительства Польши.В публичных выступлениях, публикациях, в газетах, по радио и на плакатах подчеркивалось единство нации, сила польской армии и слабость немцев, предпринимались попытки консолидации граждан вокруг фигуры Рыдз-Смиглы.На плакатах маршала изображали на фоне польского гербового орла, марширующих солдат, танков, пушек и самолётов. Он стал ведущей фигурой в правящем лагере Польши, программа которого была радикально националистической, а её лозунги очень напоминали лозунги итальянского фашизма. Термин "Wódz" ("командир", "лидер"), который использовался для обозначения Рыдз-Смиглы, всё больше приобретал тот же оттенок, что и итальянский "Duce", испанский "Caudillo" или немецкий "Führer".Главный лозунг польской пропаганды в последние месяцы перед началом Второй мировой войны звучал "Silni, zwarci, gotowi" ("Сильные, сплочённые, готовые"). В начале августа 1939, выступая в Кракове, Рыдз-Смиглы заявил: "насилие, совершаемое силой, должно быть отражено силой" – и эта фраза сразу же попала на пропагандистские плакаты. На них также использовалась ещё одна цитата маршала: "в случае войны каждый мужчина и каждая женщина будут солдатами"."Пропагандистские месседжи о сильной армии, готовой эффективно защищаться, не прошли проверки нападением Германии на Польшу в сентябре 1939 года. Пропаганда была эффективна до начала войны. Потом оказалось, что она лжива", – заявил в комментарии "Польскому радио" профессор Адам Доброньский. Куда жёстче оценки автора польской редакции Newsweek Петра Маевского: "опыт сентября 1939 года позволил развить главный лозунг польской пропаганды: власть предержащие оказались "сильными" – на словах, "сплочёнными" – в своём пьянстве, и "готовыми" – бежать за границу".Польская пропаганда утверждала, что войны вообще не будет, потому что Гитлер испугается решимости Польши, а Германия имеет плохую военную технику. Официальная пропагандистская информация не могла быть подвергнута сомнению. Публицист Станислав Цат-Мацкевич без приговора суда был заключён в концлагерь в Берёзе Картзской за то, что в одной из своих статей выразил уверенность: слабость польской армии, особенно с точки зрения бронетехники, не позволит ей защищаться от немцев более двух недель.Ошибся он ненамного. При этом в первые дни войны, если верить польским газетам, немцы с треском проигрывали свой блицкриг, а мощная армия Второй Речи Посполитой добивалась успеха за успехом. Журналисты восхищались Англией и Францией, эффективно помогавшими польским союзникам, и высмеивали "абсурдные" территориальные требования Гитлера. Берлин лежал в руинах, фюрер планировал побег, а польский миноносец "Вихрь" сеял террор на Балтийском море. Ни у кого не было сомнений в том, что исход этой войны предопределен – конечно же, в пользу поляков! Лучшая иллюстрация этого – заголовки в польской прессе в сентябре 1939 года."Во имя Бога – за победу! Мы выиграем войну". Таким оптимистичным заголовком варшавская газета "ABC. Nowiny codzienne" поприветствовала своих читателей в воскресенье, 3 сентября.Издание цитировало тогдашнего премьер-министра Фелициана Складковского, который заявил во время внеочередной сессии Сейма:"Мы спокойны – спокойны за судьбу нации и государства. Мы выиграем навязанную нам войну, потому что Юзеф Пилсудский научил нас, как обрести независимость и как ее защитить. (…) Мы выиграем эту войну, потому что у нас есть лидер, маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, и мы выполним все его приказы с твёрдым солдатским послушанием, приведя Польшу к победе во имя Бога!"При этом газета подчеркивала, что Гитлера заботила в первую очередь ситуация на море – и благодаря победе в войне поляки получат широкий доступ к Балтийскому морю. Что ж, время показало, что ни покойный Пилсудский, ни Рыдз-Смиглы, который через две недели после этой публикации направился в Румынию, не смогли остановить катастрофу Второй Речи Посполитой."30 польских самолетов бомбили Берлин". Успешный налёт польских лётчиков, о котором сообщалось в вечернем выпуске газеты "Czas" за 5 сентября, должен был доказать, что "немецкая зенитная артиллерия работает плохо". Газета также заверяла поляков, что, хотя наши войска и отступают со своих позиций, они делают это... по плану. Журналисты выражали уверенность в победе Польши."Kurjer Poranny" в тот день также сообщал о налёте на столицу Третьего рейха: "Сегодня утром 30 польских самолетов появились над Берлином и сбросили бомбы на военные объекты, причинив огромный ущерб". Правда, ни один берлинец не успел заметить атаку – польские самолеты туда попросту не долетали..."После паники в Берлине наступает подавленность". Это заголовок статьи в газете "Czas" от 7 сентября, повествующей о якобы напряжённой общественно-политической ситуации в Третьем рейхе. Мы узнаем, что "столица Рейха была разбомблена английской, французской и польской эскадрами". "Это начало или конец войны? Немцы восстают. Лживая пропаганда не наполнит их желудки", – прогнозировала газета, и добавляла: "французы продвигаются вперед, встречаемые немцами овациями". При этом никаких бомбардировок Берлина по-прежнему не было, а французские войска, продвинувшись в Сааре на один километр от границы, остановились."Мы бьём германию (так в тексте – Авт.) на суше и на море", утверждала 14 сентября газета "Polska Zbrojna". "Мы все солдаты", сказано в триумфальном материале издания о целом ряде польских побед (на самом деле несуществующих): от взятия Лодзи до слияния Поморской и Познаньской армий под Кутно и успехов противолодочных катеров на Балтийском море. Всё это сопровождалось мотивационной цитатой Пилсудского. Кроме того, газета выразила презрение к врагу строчной буквой в названии Германии – вряд ли подозревая, что через 80 с лишним лет у этого стиля появятся последователи в Киеве."Французы занимают всё новые и новые точки "линии Зигфрида", – писала газета "Express Poranny" 17 сентября, когда польские власти уже готовились выезжать в Румынию. Издание цитировало парижскую прессу: "пусть Польша продолжает защищаться, потому что её дело выиграно: на стороне Польши стоят две самых сильных империи мира, Англия и Франция, с населением свыше 500 миллионов человек". При этом ещё 12 сентября на первом заседании Высшего военного совета Великобритании и Франции под председательством премьеров Чемберлена и Даладье было принято решение отказаться от обещанных Польше действий сухопутных войск на Западном фронте, и от налетов британской авиации на Германию.Казалось бы, 19 сентября, когда распространились новости о вводе в Польшу советских войск и бегстве польских властей, а скрывать факт постоянного продвижения вермахта было уже невозможно, частота неправдивых, ура-оптимистических публикаций в польских СМИ несколько уменьшится. На самом деле всё было совсем наоборот."После того, как союзный флот Польши и Англии потопил 4 подводные лодки в порту Вильгельмсхафен, недавно польский миноносец "Вихрь" вновь потопил немецкую подводную лодку", – сообщали в тот день польские газеты. Они отмечали, что "польские моряки совершить рыцарский поступок, и спасли немецкий экипаж затонувшей лодки". Вот только сам "Вихрь" с 3 сентября покоился на дне Балтики.Первые признаки отрезвления появились в польской прессе только на следующий день после того, как немецкие войска полностью заняли Варшаву. 29 сентября "Gazeta Wspólna" ("Общая газета", издавалась совместно редакциями газет "Czas", "Express Poranny", "Kurier Czerwony" и "Wieczor Warszawski") опубликовала обращение командующего армией "Варшава" генерала Юлиуша Руммеля:"Наши войска, столкнувшись с подавляющим численным и особенно техническим превосходством, мужественно выдержали упорные бои, но были вынуждены сдать страну в руки врага".А 30 сентября 1939 года газета "Ilustrowany Kuryer Codzienny" грустно констатировала:"Наши глаза зря слезились, вглядываясь в голубое небо и ожидая стальных английских птиц. Мы остались одни. Англия, спасаясь от краха, сделала нас добычей немецких пушек, думая, что немецкий меч достаточно затупится, рубя польские шеи…"

https://ukraina.ru/20240901/1047751972.html

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история, польша, германия, англия, юзеф пилсудский, адольф гитлер, вторая мировая война, 1939 год, 17 сентября 1939 года, пропаганда