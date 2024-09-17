"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Если ВС РФ будут выводить из строя украинских операторов БПЛА, мы добьемся успехов. Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов. А там, где противник умеет работать с БПЛА, воевать всегда тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Возможно, российской армии и не надо действовать корпусами. Мы же видим, как штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты, рассказал военкор.
Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ не спасет, противник рано или поздно найдет способ его обойти, добавил журналист.
"Подготовить оператора БПЛА тяжело. Тот, кто пытался управлять дроном даже на симуляторе, прекрасно знает, как трудно совершить маневр, поразить уязвимую часть техники и даже попасть в бегущего от тебя человека. Если мы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", — подчеркнул Линин.
Удар по учебному центру связи в Полтаве, который готовил специалистов по РЭБ и БПЛА конечно уже сказывается на боеспособности ВСУ. Оборона противника проседает именно там, где не хватает операторов БПЛА, констатировал он.
"Как работают их пожарные команды? Три-четыре расчета куда-то приезжают и благодаря своим навыкам и умениям локализуют наши прорывы. Потом их перебрасывают в другое место, а мы там движемся снова", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
Вчера, 05:58Сладкая российская безыдейностьВ России, как и в любой другой стране (в любом другом обществе), есть люди, не способные самостоятельно рождать идеи. Более того, они не способны воспринимать сложные идеи. Эту свою неспособность они компенсируют тем, что легко и надёжно воспринимают идеи простые ("взять всё и поделить" и им подобные)