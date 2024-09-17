https://ukraina.ru/20240917/1057478393.html

"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов

"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов - 17.09.2024 Украина.ру

"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов

Если ВС РФ будут выводить из строя украинских операторов БПЛА, мы добьемся успехов. Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов. А там, где противник умеет работать с БПЛА, воевать всегда тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-17T04:45

2024-09-17T04:45

2024-09-17T04:45

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Возможно, российской армии и не надо действовать корпусами. Мы же видим, как штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты, рассказал военкор.Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ не спасет, противник рано или поздно найдет способ его обойти, добавил журналист.Удар по учебному центру связи в Полтаве, который готовил специалистов по РЭБ и БПЛА конечно уже сказывается на боеспособности ВСУ. Оборона противника проседает именно там, где не хватает операторов БПЛА, констатировал он."Как работают их пожарные команды? Три-четыре расчета куда-то приезжают и благодаря своим навыкам и умениям локализуют наши прорывы. Потом их перебрасывают в другое место, а мы там движемся снова", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240916/1057465546.html

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новости, россия, донбасс, полтава, бпла, беспилотники, дроны, вс рф, рэб, сво, связь, всу