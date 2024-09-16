Киев под кураторством США готовит новую кровавую провокацию, заявили в СВР
© AP / Anton Shtuka
© AP / Anton Shtuka
В Киеве с подачи кураторов из США готовится провокация с большими жертвами при инсценировке "российского ракетного удара" по детскому учреждению. Об этом 16 сентября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
"По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детсаду - с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ", - сказано в сообщении российской СВР.
Ранее украинское руководство обвинило Россию в целенаправленном ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Москва отвергла безосновательные обвинения Киева.
"Развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках. После череды кровавых провокаций, включая циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и недавнее падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы "Охматдет", уже мало кто в мире верит в "коварство" Москвы и "невинность" Киева", - констатировали в СВР.
Ранее эту тему автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел в публикации Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня