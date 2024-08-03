https://ukraina.ru/20240803/1056638942.html

Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня

Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня - 03.08.2024 Украина.ру

Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня

В подконтрольном Киеву Запорожье сейчас развивается очередной крупный коррупционный скандал. Для восстановления киевской больницы "Охматдет" была выбрана строительная фирма из Запорожья "Буд-технолоджи", которая предложила на тендере самую высокую цену.

2024-08-03T06:25

2024-08-03T06:25

2024-08-03T06:25

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запорожье

коррупция

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олег дерипаска

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Обычно тендер, в отличие от аукциона, проходит ради снижения цены. Стоимость предложения без НДС – 307 447 003 грн. Сумма практически равняется количеству средств, собранных разными благотворительными организациями для восстановления больницы, с учетом помощи западных спонсоров. Некоторые участники тендера предлагали сумму почти в 8 раз ниже – 42 миллиона гривен, но их отклонили, никак не мотивировав отказ.Победитель тендера из Запорожья к тому же выглядит достаточно сомнительной фирмой. Из имеющегося оборудования у нее есть только арендованный экскаватор и небольшой кран, которого хватит только для двух этажей. Данная шарашкина контора зарегистрирована в Запорожье с уставным капиталом в 5 тыс. гривен и ранее ни в каких тендерах участие не принимала. В 2022 году она занималась строительством реабилитационного центра для участников АТО во Львове, но "случайно" построила вместо него торгово-развлекательный центр.В Благотворительном фонде "Охматдет — здоровое детство" заявили, что проводили не тендер, а это был якобы "частный конкурс".Эта больница, которую опекает Елена Зеленская, а ее супруг разыграл целый международный спектакль, проливая крокодиловы слезы, чтобы собрать пожертвования. Теперь же липовая контора получает заказ на восстановление, в разы завышая стоимость, чтобы освоить всю сумму благотворительных поступлений, после чего стройка замрет и начнется новый этап сбора денег.Не отстают и региональные власти. Как показало недавнее расследование медиа-проекта "Наши гроши", на строительство четырех подземных школ в Запорожье все тендеры выиграли компании, связанные с нынешним губернатором Иваном Федоровым. Никаких иных участников торгов просто не было.Пытаются урвать украинские власти и на распродаже запорожских предприятий. В среду 1 августа Фонд госимущества выставил на продажу 97,5% акций Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК). Стартовая цена – 151,9 млн. грн. Еще недавно его оценивали в два раза больше. В свое время комбинат отжали у российского бизнесмена Олега Дерипаски.Предприятие является единственным производителем первичного алюминия на Украине с мощностью более 100 тысяч тонн в год. В состав предприятия входят 1497 объектов недвижимости площадью 370 929,85 кв.м, расположенных на 25 земельных участках общей площадью 216,0856 га. Аукцион должен состояться 6 августа.Глава Фонда госимущества Виталий Коваль говорит, что продажа предприятия даст шанс на возрождение комбината под руководством эффективного проукраинского собственника. То есть собственник не должен быть гражданином Украины, но поддерживать нынешний киевский режим.Власти Запорожской области сейчас также активно пытаются развенчивать слухи о возможном прорыве ВС РФ на запорожском направлении. В частности на днях они заявили о "развенчании российской пропаганды", которая якобы говорила об эвакуации украинских чиновников из прифронтовых Гуляй-Поля и Орехова. В "развенчании" говорится, что все они оттуда уже давно выехали.С началом августа на фоне дипломатических неудач Киева и отступлений по всей линии фронта на Украине вдруг заговорили о подготовке ВС РФ подрыва Днепрогэс в Запорожье. Нардеп Сергей Штепа 1 августа пишет в статье для издания "Фокус", что подорвать Днепрогэс полностью достаточно сложно, учитывая, что в советские времена ее строили на совесть с учетом возможности бомбардировок.Однако тут же депутат подсчитывает, что в случае полного уничтожения дамбы вода может подняться до 8-12 метров и удерживаться на этом уровне 4-7 часов, а полный спад воды будет длиться 2-4 суток. В зоне катастрофического затопления окажется весь левый берег Днепра, где до 2022 года проживало около полумиллиона человек. Далее вода пойдет в Каховское водохранилище, унося с собой весь мусор и нефтепродукты, что приведет к серьезному загрязнению окружающей среды, рассуждает депутат. Значительные площади пахотных земель в регионе будет затем невозможно использовать для выращивания зерна, которое можно поставлять на Ближний Восток и в страны Африки.Этого еще не произошло, но депутат уже предлагает апеллировать к Женевской конвенции, экологам и странам третьего мира для осуждения РФ. К тому же сам депутат признает, что сделать нечто подобное бомбардировками извне было бы крайне сложно. Подобные фантазии украинского депутата выглядят, как подготовка к диверсии и организации катастрофы для последующего обвинения РФ, усиления международного давления с целью остановить наступление российских войск. Примечательно, что в тот же день 1 августа власти региона объявили о перекрытии дамбы Днепрогэса на 3-4 августа для ремонтных работ.О том, что в эти дни происходит в других городах Украины - Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в Николаеве

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, запорожье, коррупция, елена зеленская, россия, олег дерипаска