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Украина не может вооружить даже треть запланированных бригад - Зеленский

Украина не может вооружить даже треть запланированных бригад - Зеленский - 16.09.2024 Украина.ру

Украина не может вооружить даже треть запланированных бригад - Зеленский

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Украине необходимо оснастить вооружением 14 армейских бригад, однако сейчас Киев не в состоянии вооружить даже четыре из них

2024-09-16T08:31

2024-09-16T08:31

2024-09-16T08:39

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У него поинтересовались, почему после выделения США крупного пакета помощи Киеву и европейских поставок у Украины все еще не хватает вооружения.Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. В прошлом году американский предприниматель Илон Маск высмеял его за это, опубликовав мем. На картинке был изображен мужчина, которому прифотошопили лицо Зеленского. Он якобы сидит с напряженным выражением лица."Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — гласит подпись.Летом сын кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского после решения Джо Байдена выйти из президентской гонки. Трамп-младший прикрепил к посту снимок якобы экрана телефона Байдена, на котором видно больше полсотни пропущенных вызовов от Зеленского и прифотошопленные сообщения."Деньги для меня все равно будут, да?", "Мне страшно", "Пожалуйста, ответь!", - якобы пишет Байдену Зеленский.Подробнее о западных деньгах для Киева - в материале Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп