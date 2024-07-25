Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг - 25.07.2024 Украина.ру
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Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг
Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг - 25.07.2024 Украина.ру
Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг
Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать деньги Украине только в долг. Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T03:00
2024-07-25T03:00
новости
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
финансирование
деньги
вооружения
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Среди некоторых экспертов есть опасения, что в связи с последними событиями в США нужно начинать бить тревогу по поводу того, что Дональд Трамп придет к власти и предложит такую заморозку конфликта, на которую Москва будет вынуждена согласиться.Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать Украине в долг. Но вряд ли они будут тратить на нее больше, чем команда действующего президента Джо Байдена, рассказал политолог.Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше, а потом все больше и больше проигрывает. Так что Трамп может экономить на Киеве в плане ресурсов и давать ему только в долг, уточнил он.Дело не в вооружении, а в применении этих вооружений. Сейчас ВСУ не могут бить дальнобойными ракетами США по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой можно бить якобы из-за Харькова, отметил он."Но вглубь России удары не наносятся. Как вы понимаете, чтобы дать ВСУ такое разрешение, Трампу денег не нужно вообще", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, финансирование, деньги, вооружения, ракетный удар
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, финансирование, деньги, вооружения, ракетный удар

Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг

03:00 25.07.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать деньги Украине только в долг. Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Среди некоторых экспертов есть опасения, что в связи с последними событиями в США нужно начинать бить тревогу по поводу того, что Дональд Трамп придет к власти и предложит такую заморозку конфликта, на которую Москва будет вынуждена согласиться.
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать Украине в долг. Но вряд ли они будут тратить на нее больше, чем команда действующего президента Джо Байдена, рассказал политолог.
Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше, а потом все больше и больше проигрывает. Так что Трамп может экономить на Киеве в плане ресурсов и давать ему только в долг, уточнил он.

"Все его обещания уладить конфликт за сутки — это чистый пиар. Но у него есть план, о котором говорят его советники и иностранные лидеры, которые с ним встречались лично", - уточнил Бавырин.

Дело не в вооружении, а в применении этих вооружений. Сейчас ВСУ не могут бить дальнобойными ракетами США по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой можно бить якобы из-за Харькова, отметил он.
"Но вглубь России удары не наносятся. Как вы понимаете, чтобы дать ВСУ такое разрешение, Трампу денег не нужно вообще", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 05:37
Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез. Для крупного прорыва наших танковых соединений в СВО нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника
 
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