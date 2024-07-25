Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг
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Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать деньги Украине только в долг. Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Среди некоторых экспертов есть опасения, что в связи с последними событиями в США нужно начинать бить тревогу по поводу того, что Дональд Трамп придет к власти и предложит такую заморозку конфликта, на которую Москва будет вынуждена согласиться.
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать Украине в долг. Но вряд ли они будут тратить на нее больше, чем команда действующего президента Джо Байдена, рассказал политолог.
"Все его обещания уладить конфликт за сутки — это чистый пиар. Но у него есть план, о котором говорят его советники и иностранные лидеры, которые с ним встречались лично", - уточнил Бавырин.
Дело не в вооружении, а в применении этих вооружений. Сейчас ВСУ не могут бить дальнобойными ракетами США по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой можно бить якобы из-за Харькова, отметил он.
"Но вглубь России удары не наносятся. Как вы понимаете, чтобы дать ВСУ такое разрешение, Трампу денег не нужно вообще", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
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