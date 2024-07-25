https://ukraina.ru/20240725/1056446694.html

Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг

Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг - 25.07.2024 Украина.ру

Игроман, который проигрался: политолог о том, почему Трамп будет давать деньги Зеленскому только в долг

Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать деньги Украине только в долг. Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T03:00

2024-07-25T03:00

2024-07-25T03:00

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Среди некоторых экспертов есть опасения, что в связи с последними событиями в США нужно начинать бить тревогу по поводу того, что Дональд Трамп придет к власти и предложит такую заморозку конфликта, на которую Москва будет вынуждена согласиться.Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать Украине в долг. Но вряд ли они будут тратить на нее больше, чем команда действующего президента Джо Байдена, рассказал политолог.Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает игромана, который проигрался, занимает все больше и больше, а потом все больше и больше проигрывает. Так что Трамп может экономить на Киеве в плане ресурсов и давать ему только в долг, уточнил он.Дело не в вооружении, а в применении этих вооружений. Сейчас ВСУ не могут бить дальнобойными ракетами США по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой можно бить якобы из-за Харькова, отметил он."Но вглубь России удары не наносятся. Как вы понимаете, чтобы дать ВСУ такое разрешение, Трампу денег не нужно вообще", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, финансирование, деньги, вооружения, ракетный удар