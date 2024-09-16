Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску" - 16.09.2024 Украина.ру
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Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску" - 16.09.2024 Украина.ру
Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник тоже использовал там хорошо подготовленные бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-16T03:45
2024-09-16T03:45
новости
россия
курская область
сумы
евгений норин
всу
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курск
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контрнаступление
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Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник опомнился и начал прощупывать российскую оборону на ранее незадействованных участках границы, сейчас идут тяжелые бои.В Курской области у противника не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся рядом с пограничными столбами, сообщил историк.Российской армии было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу "двумя руками и ногами", а также будут стараться контратаковать, чтобы попытаться переломить ситуацию, добавил эксперт.Он отметил, что с военной точки зрения это противнику ничего не дало. При этом встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал?" Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли, указал журналист.Но противник-то тоже использовал там свои подготовленные аэромобильные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру
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россия
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новости, россия, курская область, сумы, евгений норин, всу, вс рф, курск, вдв, контрнаступление, сво
Новости, Россия, Курская область, Сумы, Евгений Норин, ВСУ, ВС РФ, Курск, ВДВ, контрнаступление, СВО

Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"

03:45 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник тоже использовал там хорошо подготовленные бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник опомнился и начал прощупывать российскую оборону на ранее незадействованных участках границы, сейчас идут тяжелые бои.
В Курской области у противника не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся рядом с пограничными столбами, сообщил историк.
Российской армии было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу "двумя руками и ногами", а также будут стараться контратаковать, чтобы попытаться переломить ситуацию, добавил эксперт.
"Вообще вся операция ВСУ под Курском — это была их попытка встряхнуть шахматную доску. Доску они встряхнули, а фигуры — бац, и встали на место. Да, это было для нас отвратительно и омерзительно. Да, наши территории оказались в оккупации. Да, наши сограждане попали в плен", — подчеркнул Норин.
Он отметил, что с военной точки зрения это противнику ничего не дало. При этом встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал?" Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли, указал журналист.
Но противник-то тоже использовал там свои подготовленные аэромобильные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Вчера, 04:50
Дмитрий Евстафьев: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанноУ администрации Байдена есть шанс после выборов заварить кашу, расхлебывать которую будут все. И в этой каше их спасение, потому что при спокойной передачи власти в США их прижучат.
 
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03:45Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
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