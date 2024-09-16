https://ukraina.ru/20240916/1057464332.html

Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"

Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску" - 16.09.2024 Украина.ру

Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"

ВС РФ задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник тоже использовал там хорошо подготовленные бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T03:45

2024-09-16T03:45

2024-09-16T03:45

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Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник опомнился и начал прощупывать российскую оборону на ранее незадействованных участках границы, сейчас идут тяжелые бои.В Курской области у противника не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся рядом с пограничными столбами, сообщил историк.Российской армии было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу "двумя руками и ногами", а также будут стараться контратаковать, чтобы попытаться переломить ситуацию, добавил эксперт.Он отметил, что с военной точки зрения это противнику ничего не дало. При этом встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал?" Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-я и 155-я бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли, указал журналист.Но противник-то тоже использовал там свои подготовленные аэромобильные бригады на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057443811.html

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новости, россия, курская область, сумы, евгений норин, всу, вс рф, курск, вдв, контрнаступление, сво